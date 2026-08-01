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Europa ha dado más de 500 millones de euros a Marruecos en los últimos años para su control migratorio y la lucha contra el tráfico de personas

Con la idea de conseguir beneficios comunes, la UE entrega partidas millonarias al país norteafricano, al igual que con otros que considere aliados

Una multitud de personas camina por una costa rocosa, junto al mar, una valla de alambre de espino y edificaciones en la distancia
Cientos de personas transitan por la costa rocosa de Ceuta para acceder (EFE)
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La entrada masiva de personas en Ceuta ha evidenciado que la frontera con Marruecos tiene mejoras por delante evidentes. El Gobierno ya ha iniciado la instalación de una barrera de contención que continúe en el mar más allá del espigón para evitar que vuelva a producirse una entrada masiva a nado. Sin embargo, una parte importante del control necesario está al otro lado de la frontera y recae sobre las autoridades marroquíes.

Desde el año 2000, la Unión Europea (UE) colabora con Marruecos como uno de sus socios externos al grupo. Aquel año entró el vigor el Acuerdo de Asociación, que engloba diversas áreas, como el comercio, las políticas verdes o la migración. Con la idea de conseguir beneficios comunes, la UE entrega partidas millonarias al país norteafricano, al igual que con otros que considere aliados. Algunas de estas van a parar a tareas relacionadas con el control migratorio, elevándose la cantidad por encima de los 500 millones de euros en apenas una década.

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La barrera impedirá a las personas migrantes acogerse a la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de las personas que lleguen por mar, ya que no superan un elemento físico de contención en la frontera como podrían ser las vallas.

Más de medio millón en 10 años para migración

Europa mantiene su estrategia de apoyo a Marruecos en materia migratoria a través del Fondo Fiduciario de la UE para África (EUTF). Entre 2015 y 2021, comprometió 234 millones de euros mediante contratos bilaterales y regionales, según indica el documento de la Comisión Europea. La mayoría de estos fondos, un 77% equivalente a 179 millones de euros, se destina a la gestión integrada de fronteras y a la lucha contra el contrabando y la trata de seres humanos, precisa el organismo europeo. El desglose financiero destaca que un 12% del presupuesto respalda proyectos de protección y estabilización comunitaria. El apoyo a la migración laboral representa el 7% de la inversión y el 4% financia iniciativas de gobernanza migratoria y retornos voluntarios.

El Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global (IVDCI-Europa Global) es la herramienta de la UE para impulsar sus valores y principios fuera de sus fronteras. Este instrumento permite responder con rapidez a crisis globales y busca aumentar la eficacia de la política exterior europea. Su ámbito abarca la Vecindad Europea, África subsahariana, Asia, el Pacífico, América y el Caribe. Entre sus principales objetivos se encuentra el control y la mejora de las relaciones con Marruecos, pues es uno de los países fronterizos y con mayor impacto en las naciones del grupo.

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Las autoridades confirman que la cifra de fallecidos en la crisis migratoria de Ceuta ha ascendido a 67, tras el hallazgo de nuevos cuerpos por la Guardia Civil. Al mismo tiempo, el gobierno informa que 48.300 inmigrantes han sido retornados a Marruecos, mientras se refuerza la seguridad en la frontera y en los centros de estancia.

En los últimos cinco años, la cifra vuelve a crecer. El IVDCI muestra una concesión a Marruecos de 1.000 millones entre 2021 y 2024. Durante este período, se han asignado aproximadamente 193 millones de euros a Marruecos en el paquete regional de migración, con especial atención a la gobernanza global, los retornos voluntarios, la migración legal, la gestión de fronteras y la lucha contra el tráfico de migrantes y su protección de los migrantes. Además, en 2023, el comisario de Vecindad y Ampliación, Olivér Várhelyi, anunció un programa de 152 millones de euros para fortalecer la gestión fronteriza de Marruecos y apoyar retornos voluntarios. De esta manera, la cantidad supera los 500 millones.

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