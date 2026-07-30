La Oreja de Van Gogh vuelve a Colombia con concierto como parte de su gira ‘Tantas cosas por contar’: fechas de preventa, localidades y precios

La Oreja de Van Gogh en Colombia: fechas clave y detalles de su presentación en Bogotá - crédito (RRSS)

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A lo largo de tres décadas, La Oreja de Van Gogh ha forjado un legado destacado dentro del pop en español, sumando éxitos que han acompañado a varias generaciones de oyentes en Europa y América Latina. Desde 1996, la banda se ha mantenido en la escena internacional con una propuesta musical que ha evolucionado y perdurado en el tiempo.

El grupo, integrado originalmente por Amaia Montero, Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, debutó en 1998 con el álbum Dile al sol, marcando el inicio de una carrera ascendente. Con discos como El viaje de Copperpot, Lo que te conté mientras te hacías la dormida y Guapa, la banda consolidó temas emblemáticos como La playa, 20 de enero y Rosas, que se mantienen vigentes en plataformas digitales y en la memoria de sus seguidores.

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En medio de la gira internacional Tantas cosas que contar, la agrupación confirmó su regreso a Colombia con un concierto previsto para el 12 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá. La información oficial señala que la preventa exclusiva para clientes de Movistar Arena se realizará los días 30 y 31 de julio a través de la plataforma Tu Boleta, mientras que la venta general abrirá el 1 de agosto. El evento contará con la participación de la formación original y marca el retorno de Amaia Montero como vocalista principal.

La Oreja de Van Gogh se presentará en Bogotá, Colombia, el 12 de marzo de 2027. El concierto tendrá lugar en el Movistar Arena - crédito Tu Boleta

La preventa para los clientes Movistar Total se realizará desde el jueves 30 de julio a las 9:00 a. m., hasta el 1 de agosto a las 8:59 a. m. Las entradas para el público general estarán disponibles a partir del 1 de agosto a las 9:00 a. m. únicamente por el portal de Tu Boleta.

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La gira conmemorativa celebra el aniversario número treinta del grupo y ofrecerá un repertorio que incluye tanto los grandes éxitos de su discografía como nuevas composiciones, entre ellas Todos estamos bailando la misma canción. Además del reencuentro con Amaia Montero, la banda tiene previsto interpretar los temas más representativos de cada etapa, abarcando la etapa posterior a 2008, cuando Leire Martínez asumió la voz principal.

Precios y localidades

Tras conocerse sobre el regreso de la reconocida agrupación a Colombia, Tu Boleta también reveló los precios de la boletería y las localidades que tendrá el show en el Movistar Arena de Bogotá.

La boletería para el concierto se distribuyó en los tres niveles del recinto. El tercer piso, correspondiente a la localidad más económica, ofrece entradas entre 190.000 y 290.000 pesos colombianos. En el segundo piso, los precios oscilan entre 190.000 y 370.000 pesos. Por último, el primer piso incluye zonas como tribuna fan y platea, con valores que van desde 455.000 hasta 790.000 pesos para la localidad de platea. Los compradores deben tener en cuenta que estos precios no incluyen el valor del servicio.

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El sistema de boletería contempla localidades desde 190.000 hasta 790.000 pesos colombianos, según el nivel y la ubicación en el recinto - crédito Tu Boleta (Captura de pantalla)

La relevancia internacional de La Oreja de Van Gogh se ha visto reflejada en la obtención de premios como cinco Premios Ondas, seis Premios Amigo, cinco Premios de la Música, tres MTV Europe Music Awards como Mejor Artista Español y un Grammy Latino por el álbum Guapa. Uno de los hitos recientes fue la inclusión del sencillo Rosas en el “1 Billion Club” de Spotify, al superar los mil millones de reproducciones, evidencia de la vigencia y alcance global del grupo.

El concierto de marzo de 2027 en Bogotá está programado para las 8:00 p.m. y se espera una alta demanda de entradas, impulsada por el contexto de aniversario y el retorno de la alineación original. La experiencia promete reunir a seguidores de distintas generaciones en una noche dedicada al repertorio que ha acompañado historias personales y colectivas a lo largo de tres décadas.

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La gira internacional “Tantas cosas que contar” continuará en 2027, reforzando la vigencia del grupo y su conexión con el público latinoamericano - crédito (Instagram)

La Oreja de Van Gogh continuará su recorrido internacional con la gira Tantas cosas que contar, fortaleciendo el vínculo con su audiencia en América Latina y consolidando su presencia en la agenda de espectáculos de 2027.