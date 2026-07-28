David Bisbal habla sobre el choque cultural entre España y Estados Unidos en ‘Operación Triunfo’: “Como andaluz que soy, te prometo que es una manera de expresarse”

David Bisbal junto al logo de 'Operación Triunfo'. (Fotografía original del cantante de Ronda Churchill / Reuters)

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A pesar de que el Mundial terminó hace ya más de una semana, España sigue siendo noticia en Estados Unidos y no necesariamente por cuestiones positivas. Estos días ha surgido una polémica en torno a una de las concursantes de la versión del país norteamericano de Operación Triunfo, concurso de canto en televisión donde participa una joven española llamada Amalia, quien ha sido objeto de muchas críticas por dirigirse ‘de malas maneras’ a una de sus compañeras.

Durante un ensayo en la Academia con otras dos concursantes, hay un momento en el que Allie, una de estas, le pide a Amalia que ponga la canción y esta responde:" Como salga mal, como salga mal... que lo estoy explicando lento para que lo veáis". Unas palabras que no sentaron nada bien a la otra joven. "Amalia, lo entiendo, pero nos hablamos con respeto. Ese tono de voz no es apropiado“. La española contestó asegurando que lo había dicho de buenas maneras. ”¿Cómo quieres que te lo diga?“, comentaba a continuación.

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Este momento puntual se ha convertido en una de las presentes polémicas de la edición, con parte del público defendiendo a la joven estadounidense que había acusado a Amalia de hablarle mal. Sin embargo, David Bisbal, cantante español que ejerce como jurado del concurso, ha querido dar un paso adelante y dirigirse directamente a Amalia durante una de las galas para aclarar lo sucedido.

La cantante madrileña Amalia Martos en Operación Triunfo USA. (Telemundo)

Las palabras de Bisbal para apoyar a la joven

“Quiero darte un pequeño tip, ¿vale?“, empieza diciendo el cantante de temas como Dígale, A partir de hoy o Ave María, quien fichó como jurado en este 2026. “Quizá el español suena más rudo, pero no es rudo. Te lo prometo. Es simplemente que quizás estás queriendo ofrecer una ayuda, pero suena, efectivamente, de otra manera. Te prometo que, como andaluz que soy, como español, es una manera de expresarse. Te lo juro, ¿vale? Un beso". Así, el cantante trató de quitarle hierro al asunto después de varios días donde las críticas recibidas se han acumulado en redes sociales.

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No es la primera vez que los fans del concurso se lanzan contra la cantante, que esta semana además se enfrenta a una nominación. Varias de las otras participantes, como Aziz o Lalah, han señalado que Amalia es muy “tocona”. “Piensa que eso es ser amigable. Hasta a Daniel lo toca. Es raro”, decía esta última. Con todo, la española se defendió asegurando que esa era su forma de ser y que no pensaba cambiarla. De nuevo, era una cuestión de choque cultural, puesto que en España el contacto físico de las conversaciones suele ser habitual tanto para enfatizar lo que se dice como para darle más suavidad a las formas.

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Lo cierto es que la española, que actualmente tiene 18 años, está demostrando mucha personalidad en la presente edición y un gran talante sobre el escenario pese a su corta edad. Amalia ya cuenta con experiencia como actriz (participó en la serie Ayla y los Mirror) y como bailarina (en la película musical Voy a pasármelo bien). Actualmente reside en Nueva York, donde cursa estudios de teatro musical y formación vocal, aunque su sueño desde niña era presentarse a Operación Triunfo, oportunidad que le llegó mientras estaba en Estados UNidos.

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