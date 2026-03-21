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Los conciertos de Shakira dividen al Ayuntamiento de Madrid y al Gobierno central: “Están intentando boicotear la ciudad”

El delegado de Urbanismo Borja Carabante ha respondido al delegado del Gobierno Francisco Martín tras sus críticas al proyecto de la cantante colombiana que aterrizará en la capital

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Los conciertos de Shakira han
Los conciertos de Shakira han dividido a Ayuntamiento y Gobierno en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno en Madrid han protagonizado un nuevo enfrentamiento tras el anuncio de los conciertos de Shakira en el recinto Iberdrola Music, situado en el distrito de Villaverde. El delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Borja Carabante, acusó este sábado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de “intentar boicotear” la ciudad, tras las críticas de este último a la elección del recinto para acoger los eventos de la artista colombiana.

Carabante expresó su postura en un acto conmemorativo del 75º aniversario de la adhesión de El Pardo a la capital. Según el representante municipal, “al delegado del Gobierno no le parece bien que se celebre en Madrid porque lo que está es intentando boicotear, dañar y perjudicar a la ciudad”. Con estas palabras, el responsable de Urbanismo dejó clara la percepción de que las objeciones del Gobierno central van más allá de cuestiones técnicas y buscan entorpecer la proyección cultural de la capital.

El cruce de declaraciones se produce después de que Francisco Martín solicitara trasladar los conciertos previstos de Shakira a otro espacio, al considerar que el recinto Iberdrola Music “sigue sin tener las condiciones necesarias” para albergar grandes eventos. Martín argumentó que “llevo años reclamando tanto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento que realicen las actuaciones necesarias para adecuar el entorno del espacio Iberdrola Music, para que tenga las condiciones de movilidad y accesibilidad necesarias para poder albergar eventos de naturaleza masiva”.

En el Ayuntamiento de Madrid
En el Ayuntamiento de Madrid no han gustado nada las palabras de Francisco Martín en torno al proyecto musical de Shakira

El modelo del Madcool

En respuesta, Carabante defendió tanto la idoneidad del recinto como la gestión municipal. Sostuvo que el espacio “es viable” para este tipo de espectáculos y citó como ejemplo la celebración previa del festival Madcool en el mismo lugar. “Se han mejorado las infraestructuras y la movilidad, el recinto tiene una extraordinaria calidad para poder albergar este tipo de conciertos”, afirmó el delegado municipal ante los medios.

La polémica ha expuesto la falta de consenso entre ambas administraciones, con declaraciones que reflejan una tensión creciente. Carabante fue más allá al señalar que, en su opinión, el objetivo del delegado del Gobierno es “perjudicar a Madrid”. La acusación de boicot añade un componente político al debate sobre la gestión de eventos masivos en la capital. Borja Carabante recordó que el recinto está ubicado en un polígono industrial, alejado de zonas residenciales, lo que, según él, minimiza el impacto sobre los vecinos. “Ese recinto se encuentra alejado de las viviendas, que se encuentra en un entorno de un polígono industrial, que tiene buenos accesos no solo en transporte público sino también a través de la M-45 y yo creo que no hay un recinto con esas características y con esa capacidad de movilidad”, subrayó el delegado.

16/11/2023 Shakira 16/11/2023 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
16/11/2023 Shakira 16/11/2023 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Además, destacó la “extraordinaria noticia” de que Shakira haya decidido realizar su residencia europea en Madrid. Para el Ayuntamiento, este tipo de eventos refuerzan la posición de la ciudad como destino cultural y musical, por lo que consideró que el papel del delegado del Gobierno debe centrarse en garantizar la seguridad y no en “criticar, perjudicar o dañar a Madrid”.

Carabante insistió: “En vez de decir que es una mala ubicación, lo que tiene que decir es qué medios va a poner de Guardia Civil y Policía Nacional para poder garantizar la seguridad de ese recinto. Nosotros estamos muy felices de que pueda celebrarse aquí esa residencia”. El delegado de Urbanismo cuestionó que en municipios vecinos, como Getafe, sí se celebren conciertos similares sin las mismas objeciones. “Al otro lado de la M-45, en Getafe, sí se pueden celebrar eventos, como ha hecho a lo largo de los años la alcaldesa socialista del municipio”, planteó Carabante.

En cuanto a la gestión de molestias, el Ayuntamiento de Madrid aseguró que adoptará todas las medidas necesarias para que el impacto sobre los residentes sea el menor posible. De este modo, la institución municipal busca trasladar la responsabilidad de la seguridad al Gobierno central y reivindicar su propio esfuerzo para facilitar la celebración de grandes eventos en la ciudad. El enfrentamiento institucional por los conciertos de Shakira en el Iberdrola Music deja en evidencia la falta de coordinación entre administraciones y la utilización de la cultura como terreno de disputa política en Madrid.

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