España

Pili, la hermana de Rosalía, está detrás del cambio de imagen de Lamine Yamal: así ha hecho los estilismo del futbolista para el Mundial 2026

El jugador ha llevado varios ‘looks’ de la catalana fuera de los estadios y ha contado con el apoyo de la cantante

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Lamine Yamal y su estilo
Los looks de Lamine Yamal. (Instagram @lamineyamal)

Pili, la hermana mayor de Rosalía, ha confirmado en sus redes sociales que es la mente creativa detrás de los estilismos de Lamine Yamal durante el Mundial 2026. La catalana es la mente pensante detrás de los escenarios, videoclips o looks de su hermana. Ahora Pili se ha abierto camino, atreviéndose con uno de los mejores futbolistas del mundo. La colaboración entre Pili y el entorno de Yamal ha dado un giro inesperado a la relación entre moda y deporte, uniendo dos universos que rara vez comparten protagonistas.

En las últimas semanas, los looks de Lamine Yamal fuera del campo se han convertido en tema de conversación tanto para seguidores del fútbol como para amantes de la moda. Sus elecciones, especialmente los bolsos y prendas de marcas reconocidas, han despertado una oleada de comentarios y admiración en redes sociales y medios especializados. Ahora todas las teorías cuadran pues la misma Rosalía comentaba en las publicaciones del futbolista mensajes como este: “Estilazo”.

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Este fenómeno generó especulaciones sobre quién estaba detrás de su cambio de imagen, hasta que Pili, reconocida por su trabajo como directora creativa y mano derecha de Rosalía, hizo pública su participación como estilista del futbolista. Entre las elecciones más comentadas destaca el cardigan de Chanel, combinado con un bolso shopping de tweed de la misma marca, y el conjunto de pantalón y cazadora de Prada que el jugador lució en los premios Laureus. Estas apuestas estilísticas, aplaudidas por expertos y aficionados, han convertido la imagen de Yamal en un referente de moda durante el torneo.

El trabajo conjunto de Pili y el equipo de Yamal

La transformación estilística de Lamine Yamal no ha sido fruto del azar ni de una sola persona. La colaboración de Pili con Inés Segura, la publicista que ha acompañado al futbolista durante el Mundial, ha sido clave para construir una imagen coherente y llamativa. Juntas han trabajado en cada detalle, seleccionando prendas y accesorios que no solo resaltaran la personalidad del jugador, sino que también marcaran tendencia.

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En un ambiente de camaradería, la selección española de fútbol celebró los cumpleaños de los jugadores Lamine Yamal y Víctor Muñoz. Ambos futbolistas recibieron una torta y compartieron emotivos discursos de agradecimiento y motivación con sus compañeros.

Entre los elementos más destacados del vestuario de Yamal en estos meses figuran varios bolsos de Hermès, como el mini Kelly en verde y el HAC à dos gris, que ha lucido en distintas apariciones. Estas piezas, lejos de pasar desapercibidas, han sido replicadas y comentadas por seguidores y medios, consolidando el estilo del futbolista como uno de los más seguidos del torneo. El propio conjunto elegido para los premios Laureus, una alternativa al traje clásico con prendas de Prada, señala la apuesta por la originalidad y el riesgo que Pili ha impulsado en cada uno de los looks.

El significado de la moda para Yamal

Si bien el trabajo de Pili ha sido central en la construcción de la nueva imagen de Lamine Yamal, la colaboración ha sido más amplia. Para algunos de los estilismos, incluido el traje blanco de la fiesta de 18 años del jugador, fue fundamental la participación de Ana Sotillo, estilista que ya había explicado en una entrevista cómo era trabajar con la joven promesa del fútbol. Sotillo subrayó que la moda no está reñida con el deporte y que Yamal representa a muchos jóvenes de la calle, recordando la importancia de mantener la autenticidad en cada elección.

Los looks de Ana Sotillo para Lamine Yamal (Instagram)
Los looks de Ana Sotillo, antes de Pili, para Lamine Yamal (Instagram)

Las críticas hacia los futbolistas que prestan atención a la moda no han frenado el entusiasmo ni de Yamal ni de su equipo de estilistas. La apuesta por looks arriesgados y marcas de lujo ha generado debate, pero también ha abierto nuevas posibilidades para que los deportistas expresen su personalidad más allá del terreno de juego. La implicación de figuras como Pili, que aporta su experiencia desde el mundo de la música y la creatividad, demuestra que el cruce entre disciplinas puede dar lugar a propuestas originales y a una mayor visibilidad para quienes se atreven a innovar en la imagen pública.

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