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Este es el precio de la luz en España para este sábado

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

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El precio de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)
El precio de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de luz en el país. Las tarifas más altas y más bajas de este sábado 25 de julio.

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: 25 de julio

Precio de media: 83.77 euros por megavatio hora

Precio más alto: 175.92 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -1.02 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 175.92 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 175.41 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 164.5 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 159.06 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 155.9 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 150.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 148.5 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 149.2 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 124.88 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 38.99 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de -0.82 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -1.02 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.68 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.05 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 79.96 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 153.6 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 173.22 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 166.84 euros por megavatio hora.

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