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Kase.O: “Si eres facha, no puedes escuchar rap; todo no se puede en esta vida”

El rapero regresa con un nuevo disco diez años después con un trabajo en el que “vestirse de loco” le permite decir mucho más que de costumbre

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El rapero y productor Kase. O salta durante su actuación en el primer día del festival 'O son do Camiño' en 2022.
El rapero y productor Kase. O salta durante su actuación en el primer día del festival 'O son do Camiño' en 2022. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

El regreso de Kase.O al panorama musical español ha llegado de la mano de Camisa de fuerza, un disco que rompe un silencio discográfico de una década y que, según el propio artista, le permite “decir ciertas cosas” sin autocensura.

A la hora de abordar las polémicas sobre el posicionamiento político en el hip hop, el rapero zaragozano ha sido tajante: “Pienso que si eres facha, no puedes escuchar rap. Todo no se puede en la vida. El rap es un movimiento antirracista, porque todos nuestros ídolos están racializados.” Al mismo tiempo, ha defendido “puedes criticar a la izquierda y no ser fascista. Puedes decir lo que quieras sin defender unas siglas”.

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La publicación de este nuevo álbum, el primero tras El círculo, ha supuesto para Javier Ibarra —su nombre real— un proceso largo y personal. Ha revelado: “Iba juntando frases, pero el proceso del disco es para mí algo muy íntimo y tengo que parar toda la infraestructura (para componer)”. Además, ha justificado la espera asegurando que necesitaba “esperar a que pasaran cosas” tanto en el mundo como en su vida personal.

'Camisa de fuerza', el nuevo disco de Kase.O. (Instagram)
'Camisa de fuerza', el nuevo disco de Kase.O.

El contenido y la controversia en torno al álbum

Kase.O ha querido recuperar para este nuevo trabajo la diferencia entre su faceta íntima y la artística: “En El círculo quería que cantara Javier Ibarra y aquí Ibarra ha usado a Kase.O, que es más valiente y tiene más poder para decir ciertas cosas”. El título y la portada del disco, en la que aparece “vestido de loco”, responden a esa intención de “permitirse ciertas licencias” en el discurso.

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El lanzamiento de Camisa de fuerza llega tras años de actividad en directo y proyectos conmemorativos, como los aniversarios de su carrera o de discos como Jazz Magnetism. En la rueda de prensa de presentación en Madrid, el artista no ha esquivado preguntas sobre su apoyo a Gaza, especialmente tras la polémica por participar en festivales vinculados a fondos proisraelíes. “He hecho yo más por Gaza que todos los que han dicho algo de mí respecto a esa polémica, eso segurísimo. En Gaza tengo yo más cariño que ellos”.

La presión de la opinión pública y los ataques en redes sociales han sido otro de los temas centrales en sus declaraciones. “Doler no duelen, producen entre pena y asco, pero joden porque no es necesario”. En la misma línea, no ha dudado en señalar la contradicción de algunos admiradores: “Luego me dicen por ahí: ‘¡Ay, maestro!’. ¡Qué maestro!, aclárate”, y confesó que “cualquier crítica vale por veinte alabanzas”.

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Debates sobre el rap y la vieja escuela

El debate sobre la diversidad en el rap español, y sobre si la escuela de los 90 impuso un canon, también ha sido abordado. “Eso no tiene ni pies ni cabeza, porque entonces no había nada, ni industria ni nada. El público decidió que éramos nosotros los que le gustábamos. Pues te jodes. No hubo boicot ni conspiración del sello Boa ni nada. El público mandaba más que nunca. No había videoclips, ni promo y éramos feos los que cantábamos”, ha defendido. “Los que dicen eso son unos perdedores”.

El álbum cuenta con numerosas colaboraciones, entre ellas las de sus compañeros de Violadores del Verso, Evaristo Páramo (La Polla Records), Nach y Zatu, figuras reconocidas del rap nacional. Además, se ha anunciado que la presentación de Camisa de fuerza vendrá acompañada de una gira que aspira a transformar los estándares del directo en el rap español. El propio Kase.O adelantó que buscará llevar “ideas bastante guapas” a recintos de gran capacidad, con la intención de ofrecer algo “muy especial y muy teatral”.

Entre las fechas confirmadas para los primeros conciertos destacan el 16 de enero en el Coliseum de A Coruña, el 22 en el Bilbao Arena, el 29 en el Sant Jordi Club de Barcelona, el 20 de febrero en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza y el 27 de febrero en el Movistar Arena de Madrid.

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