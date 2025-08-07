España Cultura

Ni ‘El club de la lucha’ ni ‘Malditos bastardos’: esta es la nueva película más taquillera en la carrera de Brad Pitt

A sus 61 años, el legendario actor ha conseguido el mayor triunfo con una aventura que va a ser reestrenada en IMAX

David Pardillos

Por David Pardillos

Tráiler oficial de 'F1', protagonizada por Brad Pitt.

A lo largo de su extensa carrera, Brad Pitt ha protagonizado algunos de los mayores éxitos taquilleros de Hollywood. Con títulos como Guerra Mundial Z, El club de la lucha, Troya, Malditos Bastardos o Érase una vez en Hollywood en su filmografía, el actor ha asegurado su lugar entre las estrellas más rentables del cine. Sin embargo, ninguna de sus películas había alcanzado los números de su último proyecto: F1, la película en la que se ha convertido en un piloto profesional de automovilismo.

La cinta, un drama sobre velocidad ambientado en el mundo de la Fórmula 1, ha superado los 552 millones de dólares en la taquilla global, situándose como la número uno en la carrera comercial de Pitt. Este logro destaca no solo por el historial del actor, sino porque se trata también de la producción original más exitosa del año y el mayor estreno en la historia de Apple Original Films. En este nuevo papel, Pitt interpreta a Sonny Hayes, un piloto veterano quien, tras una grave lesión sufrida en los años 90, decide regresar a las pistas para ayudar a una escudería en crisis.

Junto a Pitt participan Damson Idris, Javier Bardem, Kerry Condon y Tobias Menzies, conformando un elenco internacional que añade fuerza y diversidad al relato. La dirección corre a cargo de Joseph Kosinski, conocido por Top Gun: Maverick, mientras que la producción suma nombres tan relevantes como Jerry Bruckheimer y el siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton. La película ya había sido en gran medida un éxito de crítica, pero ahora también ha hecho lo propio en la taquilla, hasta el punto de que está cerca de reestrenarse en más salas. Pero no de cualquier manera.

Esta imagen publicada por Apple
Esta imagen publicada por Apple TV+ muestra a Damson Idris como Joshua Pearce, a la izquierda, y Brad Pitt como Sonny Hayes en una escena de "F1 The Movie". (Apple TV+ via AP)

Regreso en IMAX

El impacto de F1 se refleja tanto en los números globales como en su impresionante rendimiento en salas IMAX, donde ha conseguido 85 millones de dólares, el mayor registro en ese formato durante 2025. Gracias a esta respuesta y al interés renovado por el filme, la distribuidora ha anunciado que la película volverá a las salas IMAX el 8 de agosto y expandirá su exhibición el 15 del mismo mes. Las entradas ya están disponibles y la expectativa vuelve a situar a F1 como uno de los eventos cinematográficos del verano.

El formato IMAX ha sido fundamental para el desempeño de la cinta, ya que representa un 23% de la recaudación de la apertura en Norteamérica y el 19% a nivel mundial. Directivos de la industria han subrayado que la experiencia visual y sonora proporcionada en estas pantallas ha sido clave para el entusiasmo del público y la permanencia de la película en cartelera.

La nueva oportunidad de ver F1 en IMAX permite tanto a los seguidores de la Fórmula 1 como a los admiradores de Brad Pitt disfrutar de la película en el formato para el que fue concebida: una historia de velocidad, acción y redención que ya ocupa un lugar destacado tanto en la carrera del actor como en la taquilla global.

