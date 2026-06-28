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Gustavo Dudamel aplaza sus conciertos en España por el terremoto en Venezuela

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(Actualiza la NA7078 con el aplazamiento del resto de sus conciertos en España)

Madrid, 28 jun (EFE).- El afamado compositor, músico y director de orquesta Gustavo Dudamel ha aplazado los cinco conciertos que tenía previsto ofrecer en España en los próximos días al frente de la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela a causa del grave terremoto que ha afectado a su país.

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"Con profunda decepción, nos vemos obligados a posponer una vez más nuestra gira por España", ha lamentado en declaraciones recogidas en nota de prensa. "En este momento, nuestra responsabilidad es con el pueblo venezolano tras los terremotos ocurridos a principios de esta semana", prosigue su comunicado.

Estaba previsto que actuara el 6 de julio en el Auditorio de Zaragoza, el 7 en el Auditori de Barcelona, dentro del ciclo BCN Clàssics, y un día después en el Auditorio Nacional de Madrid de la mano de Ibermúsica. También el 10 de julio en el Auditorio de la Diputación de Alicante y el 11 en el Palau de la Música de Valencia.

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En su mensaje, Dudamel ha anunciado que se ha asociado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ha invitado a todo el que lo desee a contribuir a la campaña para brindar ayuda inmediata a los más afectados.

"Esperamos volver a programar la gira por España tan pronto como las circunstancias lo permitan, pero por ahora, agradecemos la comprensión y la solidaridad de todos durante este difícil momento", ha añadido el músico venezolano.

Entre los graves daños causados en infraestructuras esenciales está el aeropuerto internacional del país, que continúa cerrado sin una fecha prevista de reapertura.

Cuando se pueda concretar una nueva fecha, la organización del concierto en el Auditori de Barcelona ha asegurado que se pondrá en contacto con quienes ya habían adquirido las entradas para informarles sobre la audición.

En el caso de Madrid, Ibermúsica ha insistido en que se está trabajando también en una nueva fecha. Dado que las entradas para este concierto estaban agotadas, los organizadores han emplazado a quienes necesiten ponerse en contacto con ellos a que lo hagan a través del correo electrónico abonos@ibermusica.es. EFE

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