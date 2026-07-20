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La muerte de una mujer de 31 años quemada por dos sicarios en Madrid eleva a 29 las víctimas de violencia machista

La mujer ha fallecido tras meses en el hospital después de que dos sicarios le prendieran fuego

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Ambulancias del SUMMA112 tras una agresión a una mujer de 30 años en su casa en Sevilla la Nueva (EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID)
Ambulancias del SUMMA112 tras una agresión a una mujer de 30 años en su casa en Sevilla la Nueva (EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID)

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 29 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2026 después de la muerte de una joven de 31 años en Madrid. La víctima, que llevaba ingresada desde el mes de febrero, falleció el sábado por las heridas sufridas en un ataque que perpetraron dos sicarios por orden de su marido a principios de año.

El suceso tuvo lugar el pasado 2 de febrero, en el municipio madrileño de Sevilla La Nueva, cuando dos sicarios se presentaron en casa de la mujer y la rociaron con un líquido inflamable. Posteriormente, le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50% de su cuerpo. La mujer fue ingresada en el Hospital Universitario La Paz con un pronóstico grave.

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Más de un mes después, el 23 de marzo, la Guardia Civil detuvo a tres personas relacionadas con el delito, entre ellas el marido de la víctima, como presunto inductor de la agresión. Según las pesquisas de la Benemérita, el hombre habría contratado a dos sicarios, también arrestados, para acabar con la vida de su mujer. Los tres detenidos permanecen desde entonces en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Tras varios meses ingresada, la mujer falleció el pasado sábado a causa de sus heridas. Este lunes, Igualdad ha confirmado su muerte como un nuevo caso de violencia machista. Según han especificado, la mujer tenía un hijo y dos hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

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29 víctimas mortales por violencia de género

Imagen de archivo: Trabajadores de la Delegación del Gobierno durante un minuto de silencio por el homicidio por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Pontevedra, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). (Matias Chiofalo - Europa Press)
Imagen de archivo: Trabajadores de la Delegación del Gobierno durante un minuto de silencio por el homicidio por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Pontevedra, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). (Matias Chiofalo - Europa Press)

Con esta confirmación, el recuento oficial asciende a 29 víctimas mortales por violencia de género este 2026, 1.370 mujeres asesinadas desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos. El número de menores huérfanos por violencia de género llega a 17 en 2026 y a 527 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su “más rotunda condena” y su “absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista”, y han trasladado “todo” su “apoyo a familiares y amistades de la víctima”. Ambas han instado a “llevar a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia”.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

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