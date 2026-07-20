Aitana, Lola Índigo y muchos más: esta es la lista de artistas que actuarán en Cibeles para celebrar la victoria de España en el Mundial

La cantante Aitana en un concierto para celebrar la Eurocopa de la selección en 2024. (Instagram)

La selección española y miles de aficionados se preparan para un día inolvidable en Madrid tras la obtención de la victoria de La Roja en el Mundial. La ciudad recibirá a los campeones con una serie de actos oficiales y un recorrido festivo que culminará en la plaza de Cibeles, donde la música y la emoción marcarán el cierre de una jornada histórica para el fútbol español.

El recibimiento oficial comenzará con el aterrizaje del equipo y la copa en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, procedentes de Newark. Los jugadores viajarán en un Airbus A350 de Iberia, trayendo consigo el trofeo conseguido en la final contra Argentina. Después del aterrizaje, la agenda de los futbolistas incluye visitas a la Casa Real y al Palacio de la Moncloa, antes de emprender el esperado recorrido en autobús descapotable por el centro de Madrid.

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El trayecto iniciará en Moncloa y atravesará calles emblemáticas como Princesa, Carranza, Génova, Colón y Serrano, finalizando en la plaza de Cibeles, epicentro de la fiesta. La rúa con el autobús descubierto permitirá a los seguidores saludar a los campeones y ver de cerca la copa. Se espera una multitudinaria asistencia, por lo que las autoridades han dispuesto un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo ordenado de los festejos.

Los artistas que celebrarán con España el Mundial

La Real Federación Española ha ido confirmando algunos de los nombres que estarán en Cibeles, con una programación musical que arrancará a las 18:00 horas, con actuaciones de Barce, Álex Martini y DJ Pawly, quienes volverán a animar la celebración tras su presencia en festejos anteriores. “Cuando Barce, Álex Martini y DJ Pawly se ponen a los platos, nadie se queda quieto”, subrayan desde el organismo.

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Una hora más tarde, a las 19:00, está prevista la actuación de Arde Bogotá, grupo referente del rock español, que aportará su energía a la jornada. Para muchos, la presencia de estos artistas es parte esencial del ambiente festivo que se vivirá en la plaza. Medios como Cadena SER o RTVE han adelantado la posible participación de artistas como Aitana, Lola Índigo y Ana Mena, nombres que podrían sumarse al cartel en las próximas horas. La canción Superestrella de Aitana ha sido señalada como un himno no oficial del éxito mundialista, acompañando celebraciones y vídeos de la selección.

Por su parte, RTVE también ha anunciado la presencia de Tony Grox y LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026, además de reiterar la inclusión de Aitana. El acto central está programado para comenzar alrededor de las 21:00, cuando los campeones subirán al escenario, mostrarán el trofeo y se dirigirán a la afición desde uno de los lugares más simbólicos del deporte nacional.

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Las cámaras de la Federación captaron los momentos posteriores a la victoria y las primeras palabras de los campeones.

La organización no descarta anunciar más artistas e invitados especiales a lo largo del día, por lo que el cartel final podría incorporar nuevos nombres que amplíen la oferta musical y el atractivo de la jornada, diseñada para que la mayor cantidad posible de seguidores puedan disfrutar de la fiesta y participar en una jornada que ya ocupa un lugar destacado en la historia del deporte español.