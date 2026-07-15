La familia real española conquista a la prensa internacional tras celebrar su paso a la final del Mundial: “El rey aprecia levantar un trofeo prestigioso”

La familia real española durante la semifinal del Mundial 2026 (Casa Real)

La prensa internacional ha retratado la celebración de los reyes Felipe VI y Letizia tras el pase de España a la final del Mundial 2026 como una escena doméstica y política a la vez: una familia abrazada ante el televisor, con camisetas personalizadas, después del 2 a 0 sobre Francia y con la vista puesta en la segunda estrella.

La reacción exterior ha puesto el foco en el vídeo difundido por Casa Real con Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía viendo la semifinal, vestidos con la camiseta de la selección y celebrando los goles y el final del partido. Bunte ha destacado que las cuatro camisetas llevaban sus nombres y el dorsal 26.

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Para la revista francesa Point de vue, el 14 de julio de 2026 “queda ya marcado con piedra blanca” para Leonor y Sofía, que “saltan del sofá” y “no ocultan su alegría” al ver a la Roja camino de la final. El medio subraya la dimensión familiar del momento: “En compañía del rey Felipe VI y la reina Letizia, las dos jóvenes, ceñidas en sus camisetas con sus nombres, estaban en familia para asistir a un momento memorable del fútbol español”.

La familia real española durante la semifinal del Mundial 2026 (Casa Real)

La alegre celebración de los reyes y sus hijas

Daily Mail ha descrito la misma escena con otro énfasis. El tabloide británico sostiene que la familia real española “saltó de alegría” y mostró una celebración “animada” después de que el país alcanzara la final, aunque añade que, frente a las fiestas en las calles de Madrid, la suya fue una celebración “más discreta”, grabada en un salón con un “pequeño sofá blanco” frente a una televisión de gran tamaño.

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El relato de Bunte añade un matiz institucional a esa imagen de hinchas. Según el medio alemán, Felipe VI había roto el protocolo “por su hija” y la familia disfrutó del partido “como aficionados completamente normales”. La publicación también recuerda que el martes anterior los cuatro habían estado en Barcelona para asistir a la entrega de los Premios Princesa de Girona en el Gran Teatre del Liceu.

La llamada de Luis de la Fuente

La conexión del rey con la selección aparece además en otro episodio citado por Bunte. El seleccionador Luis de la Fuente reveló, según Marca, que Felipe VI lo llamó tras la semifinal para felicitar a toda la plantilla. “Es un gran orgullo que nuestro rey nos llame y se preocupe y nos anime constantemente. Ser los artífices de la alegría de un país entregado en la calle, con una generación que tiene una actitud encomiable”, dijo el técnico en la rueda de prensa de Arlington.

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La familia real española durante la semifinal del Mundial 2026 (Casa Real)

Point de vue encuadra esa emoción en una secuencia más larga de apoyo de la Corona a la selección. El semanario recuerda que el rey ya había viajado a México a finales de junio para animar al equipo en la fase de grupos contra Uruguay y enlaza ese respaldo con la Eurocopa de 2024, cuando entregó el trofeo Henri-Delaunay a la Roja. Su lectura es explícita: aquella victoria europea “precederá quizás a otra, esta vez mundial”: “Seamos sinceros, el rey aprecia levantar un trofeo prestigioso”.

La polémica de los colores de la bandera de Francia

La prensa británica ha preferido detenerse también en la polémica previa al partido. Daily Mail señala que, horas antes del choque con Francia, varios aficionados interpretaron que la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía habían aparecido en Cataluña con los colores de la bandera francesa: azul oscuro en el traje de la reina, rojo en el atuendo de la princesa y blanco en el de la infanta.

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Critican a la familia real por su guiño a la bandera de Francia horas antes de la semifinal del Mundial (Casa Real)

Eso sí, el medio británico reprodujo mensajes en defensa de la familia real española y recoge que algunos usuarios sostuvieron que la iluminación de la fotografía podía alterar la percepción de los tonos, mientras otros recordaron que el partido aún estaba a varias horas de distancia. Entre las respuestas recogidas por el tabloide, una apuntaba: “Es porque hoy es el aniversario de la Revolución francesa y los Borbones son de origen francés”.

El seleccionador hace una lectora del recorrido de España hasta la final: "Los jugadores están con un subidón excepcional".

La conclusión compartida por los tres medios es que la victoria abrió un momento de euforia nacional y dio a la imagen de los reyes una centralidad simbólica. Point de vue la resumió como “una felicidad también real” y emplazó el desenlace al domingo 19 de julio de 2026, cuando España jugará la final del Mundial 2026 en East Rutherford y su rival saldrá del cruce entre Argentina e Inglaterra.

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