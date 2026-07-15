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Eva Martín y Mireia Oriol, dos policías en la nueva apuesta de Atresplayer: “Había una voluntad real de integrar en la serie a una persona ‘neurodivergente”

La plataforma apuesta por el formato procedimental tradicional en ‘Ágata y Lola’, una producción de los responsables de ‘Hierro’ y ‘Rapa’

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La inspectora Lola y la brillante archivista Ágata, dos mentes completamente opuestas, deben unirse para resolver una serie de misteriosos crímenes. Descubre el tráiler de la nueva serie de suspense que te atrapará desde el primer minuto.

Atresplayer ha estrenado este domingo 12 de julio Ágata y Lola, una serie policial de ocho episodios que recupera el formato procedimental y sitúa en el centro a dos mujeres en una comisaría de Vigo, con una protagonista dentro del espectro autista y el objetivo declarado de romper prejuicios sobre esa condición.

La ficción, que llegará más adelante a Antena 3, está protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, dura 50 minutos por capítulo y combina un caso distinto en cada entrega con la evolución de la relación entre la inspectora Lola Castro y Ágata Díaz, una joven policía apartada del trabajo de campo tras un bloqueo durante un operativo.

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La nueva producción de Atresmedia en colaboración con Portocabo se apoya en una alianza entre dos personajes opuestos: Lola es la jefa del grupo de Homicidios y Ágata trabaja en el archivo policial después de que su carrera quedara interrumpida por un episodio que condujo a su diagnóstico de autismo.

Romper los tabúes frente al autismo

La serie plantea esa relación como el eje principal del relato. La inspectora decide mirar más allá de los prejuicios y detecta en Ágata un talento que otros no han incorporado al trabajo operativo.

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“Había una voluntad real de integrar en la serie a una persona ‘neurodivergente’, darles el sitio a personas que piensan distinto o ven el mundo de manera diferente”, cuenta Mireia Oriol a Infobae. “Yo tenía la responsabilidad de que el personaje fuera rico, no quería quedarme en la superficie de lo que representa ser autista, sino que quería dotarlo de la mayor complejidad posible, así que intenté dotar a Ágata de una personalidad profunda y, sobre todo, quería que fuera tierno para que el espectador tuviera ganas de estar con ella”.

Mireia Oriol y Eva Martín en la serie 'Ágata y Lola' (Atresplayer)
Mireia Oriol y Eva Martín en la serie 'Ágata y Lola' (Atresplayer)

La ficción evita convertir el autismo de la protagonista en una en el centro del relato y sitúa su capacidad de observación en su experiencia, su memoria y su forma de relacionarse con los casos.

La implicación de Mireia Oriol

Para preparar el papel, Mireia Oriol leyó libros, como Pues no se te nota. Camuflaje en autismo, altas capacidades intelectuales y TDAH, de Bea Sánchez, donde aprendió que muchas mujeres reciben el diagnóstico más tarde que los hombres, porque son capaces de enmascarar su condición. También fue a varias fundaciones y se reunió con terapeutas que le enseñaron cómo ver el mundo desde esa perspectiva y conoció a jóvenes ‘neurodivergentes’ que la ayudaron a tener una mirada real sobre cómo ven el mundo. “En realidad fue una preparación muy mental y luego llegó la física, como estar más rígida”

La actriz comenzó dando sus primeros pasos en el cine con David Victori en El pacto, junto a Belén Rueda, fue una de las protagonistas de la serie Las del hockey, y encabezó el reparto de Alma, de Netflix.

Mireia Oriol interpreta a una persona neurodivergente en la serie 'Agata y Lola'
Mireia Oriol interpreta a una persona neurodivergente en la serie 'Agata y Lola'

Sin embargo, el papel que la lanzó a fama fue en la película de Icíar Bollaín, Soy Nevenka, sobre el caso de Nevenka Fernández.

“Ahora me siento más segura como actriz, he ido entendiendo la profesión y la industria. Cuando hice Soy Nevenka, sabía al reto al que me enfrentaba y sentí mucha presión por el papel que interpretaba. Lo viví con mucha ansiedad, pero también aprendí y crecí mucho enfrentándome a todas las inseguridades que me generaba la propia historia. Después de eso, me han ido llegando papeles interesantes y, en este caso, de Ágata y Lola, me apetecía salir un poco del drama, hacer otro tipo de personajes que llegaran a un público más amplio, y esta serie me daba esa oportunidad. Como actriz es importante diversificarse, trabajar músculos distintos”, confiesa Mireia Oriol.

Una serie de los responsables de ‘Hierro’

Esta producción lleva el sello de Portocabo, responsable de títulos como Hierro y Rapa y comparte con esos trabajos varios rasgos: el peso decisivo de la pareja protagonista y una apuesta marcada por los exteriores.

En esta ocasión, el escenario es Vigo, una ciudad que funciona como un personaje más dentro de la historia, incorporando tanto las localizaciones como el clima gallego, con sus cambios constantes entre lluvia y sol.

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