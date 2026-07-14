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La reflexión de Joaquín Sabina sobre los peligros de su época: “Soy de una generación que anduvo con la heroína. Yo no la he probado nunca, pero sí determinados excesos”

El músico de Úbeda repasó su biografía durante la promoción de ‘Lo niego todo’ en 2017

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A sus 77 años y ya retirado de los escenarios, Joaquín Sabina (Úbeda, 1949) mira al pasado con apenas nostalgia. El cantautor, que se retiró oficialmente de los escenarios el 30 de noviembre de 2025, tras cerrar su gira Hola y adiós en el ahora llamado Movistar Arena, lleva décadas reflexionando sobre los excesos que marcaron tanto su vida como la de toda una generación. Ya en 2017, durante la presentación de Lo niego todo, su décimo séptimo álbum de estudio, habló con la agencia EFE sobre aquella época.

En la entrevista, el músico hizo balance de su vida. “Yo, con mi biografía, no estoy muy en desacuerdo. Tal vez estoy en desacuerdo con haber perdido tantas noches y tanto tiempo haciendo el idiota por los bares en lugar de escribir”, dijo. Los últimos años del cantautor han estado marcados por sus problemas de salud. El episodio más duro fue en 2001, con 52 años, cuando sufrió un ictus.

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Esto marcó un antes y un después en su vida y también encontró espacio en sus canciones. En Lo niego todo, el tema que da nombre al disco, Sabina recordó cómo aquella experiencia le obligó a abandonar una forma de vida ligada a la noche y tenía que empezar a cuidarse. ”Ni soy un libro abierto ni quien tú te imaginas / Lloro con las más cursis películas de amor / Me echaron de los bares que usaba de oficina / Y una venus latina me dio la extremaunción", dice la letra.

“Es una generación muy loca”

Pero no solo salió a flote de aquel accidente. También de lo vivido cuando era joven. “Como mucha gente cercana a mí soy de una generación que anduvo con la heroína. No yo, porque no la he probado nunca, pero sí con determinados excesos; es una generación muy loca y mucha gente, a veces la mejor, se quedó por el camino”

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Joaquín Sabina ya tiene su personaje y vida en un cómic

Aunque años después también tuvo que hacer frente a una diverticulitis, el artista siempre ha reivindicado que logró salir adelante. “Superviviente, sí, y nunca me cansaré de celebrarlo”, afirmó a EFE, citando Lágrimas de mármol, otro de los temas incluidos en Lo niego todo.

El disco fue, en buena medida, un ejercicio de revisión personal. A lo largo de sus canciones, Sabina dialogaba con el personaje que había construido durante décadas y con la imagen de bohemio noctámbulo que siempre lo acompañó. “Ha sido divertido hurgar por dentro en las verdades, en las mentiras, en los excesos de esa caricatura que se ha hecho de mí y que no tiene tanto que ver con quien soy ahora”, explicaba entonces.

Sin embargo, el músico insistía en que esa mirada al pasado no debía confundirse con la nostalgia. “No soy nostálgico, no tengo nostalgia de nada, pero sí tengo memoria y la memoria a veces se agarra a cosas hermosísimas, a ese minuto que te pasó una vez y a esa felicidad que dura tan poco pero que es inolvidable”, aseguraba.

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