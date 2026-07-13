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Lamine Yamal cumple 19 años: de la polémica fiesta en Sitges por sus 18 a celebrarlo en el Mundial 2026 junto a Inés García

El jugador ha vivido un año frenético desde que cumplió su mayoría de edad, rompió con Nicki Nicole y se centró en la exigencia de la competición deportiva

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El jugador español Lamine Yamal (REUTERS/Hannah Mckay)
El jugador Lamine Yamal cumple 19 años. (REUTERS/Hannah Mckay)

El catalán cumple 19 años un día antes de saber si harán historia. La selección juega mañana el partido que decidirá si pasan a la final y optan por la victoria en el Mundial 2026. Yamal recordará este cumpleaños por el momento histórico en el que se encuentra. Aunque esté lejos de casa, sus familiares están siguiendo de cerca todas sus jugadas. Por ejemplo, su hermano Keyne, que se ha convertido en un absoluto protagonista en las redes cada vez que la cámara le enfoca.

El jugador ha vivido un año frenético desde que cumplió su mayoría de edad. Además de la dura y exigente preparación para la competición, Lamine Yamal ha tenido tiempo para rodearse de polémicas y líos amorosos. Empezando por su sonada y breve relación con Nicki Nicole, fue por esta época cuando la cantante y el deportista tuvieron un flechazo que les llevó a tres meses de noviazgo.

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En el cumpleaños de su mayoría de edad también se rodeó de polémicas que siguen inundando las redes a día de hoy. En la mansión que compró por 11 millones de euros y que pertenecía a Shakira y Piqué, se han ido reuniendo numerosos famosos españoles con invitados y contrataciones que aún siguen generando debates. Hoy, lejos de esa casa de Barcelona, el jugador cumple 19 años rodeado de sus compañeros, sus seres queridos y un posible éxito en la semifinal.

Los invitados y la polémica contratación de sus 18

Hace exactamente un año, el cumpleaños número 18 de Lamine Yamal se convirtió en uno de los eventos más comentados y cuestionados del entorno deportivo y social. La celebración tuvo lugar en una exclusiva finca privada de Olivella, cerca de Sitges, donde más de 200 invitados del mundo del fútbol, la música y la farándula compartieron una noche marcada por el lujo, la música y la estricta confidencialidad: se prohibió el uso de teléfonos móviles y la seguridad fue extrema, con controles policiales y drones vigilando los accesos.

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Así fue el cumpleaños de Lamine Yamal número 18

Entre los asistentes figuraron compañeros del FC Barcelona como Lewandowski, Raphinha, Héctor Fort y Szczesny, así como artistas de renombre como Bad Gyal, Quevedo, Morad y Bizarrap, además de influencers y modelos reconocidos. El evento, inspirado en la estética gánster, incluyó detalles como una tarta decorada con pistolas y la ambientación propia de los años de la mafia. Sin embargo, la fiesta trascendió el ámbito del espectáculo por la contratación de personas con enanismo como parte del show, lo que desencadenó la intervención de la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), que presentó una denuncia ante la Fiscalía y generó un intenso debate mediático sobre los límites del entretenimiento y la dignidad de las personas con discapacidad.

Un año después: pareja estable y el Mundial como objetivo

Doce meses después de aquel cumpleaños mediático, Lamine Yamal ha dejado atrás la etapa de la polémica para centrarse en su crecimiento personal y profesional. Su vida cotidiana ha adquirido un perfil más discreto, en parte gracias a una relación sentimental estable que ha contribuido a dar equilibrio a su entorno. Las imágenes y mensajes compartidos en redes sociales de su pareja, Inés García, reflejan una rutina marcada por el entrenamiento, la vida juntos y la cercanía con un círculo reducido de amigos y familiares, lejos del bullicio de las grandes celebraciones.

Hace un año, Lamine Yamal celebraba en Sitges. (REUTERS/Claudia Greco)
Hace un año, Lamine Yamal celebraba en Sitges. (REUTERS/Claudia Greco)

En el plano deportivo, Yamal se afianza como pieza clave tanto en el FC Barcelona como en la selección nacional, con la vista puesta en los últimos partidos del Mundial. Su rendimiento sobre el campo y su madurez en la gestión de la presión mediática han acallado, en buena medida, las críticas surgidas tras su fiesta de los 18 años. Ahora, el foco está puesto en sus logros deportivos, su papel como referente para las nuevas generaciones y su evolución como figura pública capaz de aprender de los episodios más controvertidos de su juventud.

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