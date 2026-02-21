Historias

Casi 300 millones de francos, ingenio y una habilidad artística inédita: la vida de Czeslaw Jan Bojarski, el mayor falsificador de Francia

Durante casi 13 años, la pericia de este ingeniero polaco le permitió convertirse en protagonista de una de las estafas más sofisticadas de la historia y convirtió su nombre en leyenda del crimen financiero europeo

La película El Caso Bojarski revive el impacto cultural y académico de la estafa en la Francia de posguerra

La audacia y destreza de Czeslaw Jan Bojarski permitieron una estafa histórica que desconcertó a las autoridades francesas. El ingeniero polaco logró lo que ningún otro falsificador había conseguido: engañó al Banco de Francia durante casi 13 años, introduciendo cerca de 300 millones de francos en billetes falsos sin ser descubierto.

Según la edición francesa de Vanity Fair, su historia retrata al “falsificador perfecto”, un hombre cuya habilidad convirtió la falsificación de moneda en un arte que superó la vigilancia bancaria y puso en jaque la reputación del sistema financiero galo.

El “Cézanne de la falsificación” y la huella en la cultura popular

Apodado por la prensa francesa como el Cézanne de la falsificación, Bojarski se convirtió en una leyenda por la precisión y excelencia de sus billetes, sorprendiendo tanto a policías como a banqueros, conforme a lo informado por Vanity Fair.

El ingeniero polaco introdujo cerca de 300 millones de francos falsos en el sistema financiero francés sin ser descubierto (Dominio público)

El reciente estreno de la película El Caso Bojarski reavivó el interés por un caso criminal que permaneció oculto tras la aparente normalidad de la vida cotidiana en la Francia de posguerra, y que inspiró debates en círculos académicos sobre la seguridad bancaria.

Es que fue tal la trascendencia histórica y el impacto del caso de Czeslaw Jan Bojarski sobre el sistema financiero francés que sus acciones fueron documentadas en informes de la Banque de France, que analizan la magnitud de la estafa, las técnicas empleadas y las consecuencias para la seguridad monetaria del país.

De inventor frustrado a maestro falsificador

Bojarski nació en 1912 en Łańcut, en el sureste de Polonia. Se formó como ingeniero y destacó como inventor. Su vida cambió abruptamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial: sirvió como oficial del ejército polaco, fue hecho prisionero en Hungría y logró escapar antes de establecerse en Francia como refugiado junto a su familia.

Czeslaw Bojarski engañó al Banco de Francia durante 13 años con billetes falsos imposibles de detectar

El periodo de posguerra supuso años de privaciones y frustraciones para Bojarski. Ideó prototipos de bolígrafos, rasuradoras eléctricas y cápsulas para café, pero la falta de documentos le impidió registrar patentes y otros se adelantaron con sus invenciones, destaca el Banque de France.

Para mantener a su familia, debió aceptar empleos temporales y mal remunerados, situación que, según Vanity Fair, lo llevó finalmente al ámbito clandestino.

El taller secreto de Bobigny y el golpe perfecto

La historia de Bojarski muestra cómo la seguridad bancaria fue superada por la destreza de un solo falsificador

En 1948, Bojarski instaló un pequeño taller en su casa de Bobigny, donde, de manera autodidacta y con esmero artesanal, desarrolló el equipo necesario para fabricar billetes de alta calidad. Su obsesión por reproducir cada elemento con exactitud lo distanció del perfil criminal convencional y lo acercó al de un artista elusivo para la policía.

Durante más de una década, los billetes salidos del taller de Bojarski circularon por toda Francia. Se estima que aproximadamente 300 millones de francos antiguos falsos ingresaron en el sistema.

El volumen y la calidad del fraude generaron tal desconcierto que las autoridades sospecharon de una posible operación extranjera destinada a desestabilizar la economía francesa en plena Guerra Fría. Este episodio también puso en evidencia las debilidades tecnológicas de la época.

Persecución, caída y legado

Las autoridades francesas sospecharon un sabotaje extranjero ante el alcance y la sofisticación del fraude cometido en plena Guerra Fría

Las fuerzas del orden consideraron la hipótesis de que tras los billetes se ocultaba un acto de sabotaje orquestado por servicios secretos de otro país.

Sin embargo, detrás de la fachada de normalidad solo estaba la pericia de Bojarski, quien logró evadir a la policía durante más de 10 años. Finalmente, tras el deterioro de su salud y la incorporación de dos cómplices, el cerco policial concluyó con su captura.

Bojarski fue capturado en 1964 tras una larga investigación, condenado por falsificación y vivió sus últimos años en anonimato y pobreza

En 1964, tras una larga investigación dirigida por el comisario André Mattei, la policía francesa logró detenerlo. El proceso judicial fue ampliamente cubierto por los medios y causó asombro en la opinión pública.

En 1966, Bojarski fue condenado a 20 años de reclusión criminal por fabricar y poner en circulación moneda falsa; la pena se redujo posteriormente a 13 años debido a su buena conducta.

El apodo 'Cézanne de la falsificación' ilustra la precisión artística de los billetes creados por Bojarski (Dominio público)

Tras salir de prisión, Bojarski vivió en condiciones económicas precarias y con problemas de salud. Sus últimos años transcurrieron en el anonimato, agravados por el Alzheimer, según reportó Vanity Fair.

