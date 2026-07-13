España sigue sin mejorar la prevención y gestión forestal pese a la gravedad de los incendios: “Los políticos se olvidan de lo medioambiental en los presupuestos”

Ocurre todos los años, con mayor o menor intensidad, pero España enfrenta incendios forestales de gran magnitud cada verano, y no solo impulsados por olas de calor extremas, sequías y condiciones meteorológicas que facilitan el avance del fuego, sino también por la acumulación de vegetación seca, el abandono rural y deficiencias en la gestión del territorio. Muestra de ello fue el catastrófico 2025, que con un récord en superficie quemada, 8 personas fallecidas, más de 42.000 evacuaciones e importantes daños en infraestructuras y pérdidas económicas, se convirtió en el peor año de incendios del siglo XXI en España, si bien el verano de 2026 también ha iniciado de la peor manera, con un incendio en Los Gallardos (Almería) que ya ha dejado 12 víctimas mortales, más de una veintena de desaparecidos y 7.000 hectáreas arrasadas, entre otros fuegos.

A pesar de que las catástrofes generadas por el fuego se repiten año tras año, ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas invierten lo suficiente en prevención, según denuncian bomberos forestales como Antonio López, delegado de CCOO del comité de empresa de ASEM 112 en el Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (Infoma), que advierte de la necesidad de que estos profesionales trabajen todo el año “y no solo los meses de temporada” de alto riesgo de incendios.

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“Cuando ocurren incendios en seguida hay titulares llamativos, pero los temas medioambientales se olvidan con mucha facilidad, no solo en la partida que se destina en los presupuestos, sino también a la hora de ejecutar políticas. Tras lo ocurrido el año pasado, que fue escandaloso en cuanto a superficie quemada -con más de 350.000 hectáreas arrasadas-, las comunidades autónomas prometieron que iban a contratar a personal durante todo el año y que iban a invertir más en planes de prevención, en gestión de masas forestales, pero eso no ha ocurrido. Sigue sin haber una adecuada gestión forestal”, asegura López, que con 57 años lleva trabajando en el sector desde 1994 y ha pasado por todas las categorías, desde prevención, y vigilancia a extinción. “Lo peor de todo es que muchos incendios se podrían evitar”, añade.

El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha defendido este sábado que desde la administración autonómica no se enviaron el pasado jueves mensajes de 'Es-Alert' para avisar a población el incendio forestal en Los Gallardos (Almería). (Europa Press)

PP y Vox rechazan la “agenda ideológica” medioambiental

Aunque existen herramientas para intervenir en la interfaz urbano-forestal, es decir aquellas zonas donde las edificaciones entran en contacto con el terreno forestal, como son los Planes de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF) y los Planes de Autoprotección contra Incendios Forestales (PAIF), su implementación sigue pendiente en muchas zonas, recuerda López. Según explica, la falta de desarrollo de estos planes es especialmente notoria en comunidades donde se han producido cambios de gobierno como en Andalucía, en la que recientemente el PP y Vox han firmado su acuerdo de Gobierno para los próximos cuatro año. Se trata de un pacto con medidas que rechazan la Agenda 2030 y otras iniciativas clasificadas como “agendas ideológicas en materia de cuidado del medio ambiente”, lo que, según el delegado de CCOO, podría afectar las políticas de prevención y gestión de incendios forestales.

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“En todas las comunidades donde el PP gobierna con Vox, el partido de Santiago Abascal está diciendo que es un disparate el dinero que habría que gastarse para hacer esa prevención en los montes. En 2025 terminamos el año con cierta esperanza de que, tras lo ocurrido, pudiera haber personal que trabajara durante todo el año en la prevención y extinción de incendios, que se aplicaran esos planes de actuación, pero nos hemos encontrado con que no se ha hecho nada de eso y que la situación es igual o incluso peor que la del año pasado”, resume este bombero forestal.

Una ola de incendios forestales afecta a España, con escenas dramáticas en Sentmenat (Barcelona), Grazalema (Cádiz) y Soneja (Castellón), que muestran la voracidad del fuego tanto de día como de noche y los esfuerzos desplegados para extinguirlo.

Más de 50.000 hectáreas quemadas en lo que va de año

Según los últimos datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 5 de julio de este año, España registra una superficie quemada de 50.750 hectáreas, más del doble de las 20.466 que se calcinaron en ese mismo periodo en 2025. A esta cifra, ya hay que sumarle las 7.000 hectáreas que han ardido en el incendio de Los Gallardos, además de la superficie que se ha quemado en otros fuegos producidos en estos últimos días.

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Con el siniestro registrado en esta localidad almeriense, el número de grandes incendios en España, es decir aquellos que superan las 500 hectáreas, ya asciende a 16 entre enero y lo que llevamos de julio.