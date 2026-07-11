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Inés de Ramón, la novia de Brad Pitt de raíces españolas con la que rememora su idilio con Makoke: apoyan juntos a España contra Bélgica en el Mundial 2026

Ambos vivieron el partido del Mundial con intensidad junto a Penélope Cruz y Javier Bardem

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Inés de Ramón, la novia de Brad Pitt de raíces españolas, en el Mundial (Grosby)
Inés de Ramón, la novia de Brad Pitt de raíces españolas, en el Mundial (Grosby)

Inés de Ramón, la pareja actual de Brad Pitt, ha acaparado el foco internacional, sobre todo el español, durante la victoria de España ante Bélgica, no solo por una relación que se ha consolidado en público, sino también por sus raíces madrileñas. Sin embargo, no es la primera española en la vida del exitoso intérprete, ya que existe un precedente de otras españolas vinculadas a él sentimentalmente.

La relación ha sido descrita por personas de su entorno como un vínculo asentado en la estabilidad y la serenidad. Según ha trascendido, ambos se conocieron a través de un amigo común y decidieron mantener un perfil bajo durante los primeros meses de noviazgo. Su primera aparición pública como pareja se produjo en un concierto de U2. Desde entonces, han incrementado su visibilidad en distintos eventos, aunque sin apartarse de una discreción que, según allegados al actor, él valora especialmente.

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Ese equilibrio ha vuelto a quedar expuesto este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Allí, España ha derrotado a Bélgica por 2-1 y se ha clasificado por segunda vez en su historia para las semifinales de un Mundial. La anterior clasificación fue en 2010, el torneo que terminó con una mítica victoria que nos otorgó nuestra única estrella. El campeonato actual concluirá el 19 de julio, y el España-Bélgica ha reunido en las gradas a una amplia nómina de celebridades internacionales y españolas.

Inés de Ramón, la novia de Brad Pitt de raíces españolas, en el Mundial (Reuters)
Inés de Ramón, la novia de Brad Pitt de raíces españolas, en el Mundial (Reuters)

Quién es Inés de Ramón

Nacida el 19 de diciembre de 1992 en Nueva Jersey, Inés de Ramón tiene parte de su familia originaria de Madrid, habla español, inglés, francés, alemán e italiano, y creció principalmente en Ginebra, donde se graduó en Administración y Dirección de Empresas por la universidad de la ciudad. La empresaria ha desarrollado su carrera en la joyería de lujo.

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Empezó en la casa de subastas Christie’s, pasó por De Grisogono en Nueva York y hoy ocupa la vicepresidencia de Anita Ko Jewellery, una firma de alta joyería muy implantada entre celebridades de Hollywood. También ha cultivado una faceta ligada al bienestar personal. Tiene formación como entrenadora de yoga y pilates, además de conocimientos en nutrición.

Entre los rostros más visibles del partido en el que se coronó La Roja estuvieron Penélope Cruz y Javier Bardem, que ya habían asistido al encuentro frente a Austria en el mismo estadio, saldado con un 3-0 para la selección española. Esta vez acudieron acompañados por Brad Pitt e Inés de Ramón, junto a Noel Gallagher, guitarrista y compositor de Oasis.

Inés de Ramón, la novia de Brad Pitt de raíces españolas, en el Mundial (Grosby)
Inés de Ramón, la novia de Brad Pitt de raíces españolas, en el Mundial (Grosby)

La noche dejó también una cómica escena con Gonzalo Montoya y Manuel Montoya, dos creadores de contenido españoles muy populares por sus vídeos humorísticos y por su presencia frecuente en citas deportivas y musicales, así como por su paso conjunto por Gran Hermano 14 y la posterior participación de Gonzalo por La isla de las tentaciones. Ambos pasaron por el palco en el que estaba el actor y le gritaron entre risas: “¡Brad es español!”.

Pitt respondió con una sonrisa amplia y un gesto de complicidad, en uno de los momentos más comentados y virales del partido. Desde el palco la pareja se mantuvo muy acaramelada y no escondieron sus románticos besos. Además, Inés de Ramón hizo alarde de su origen español con una camiseta de La Roja, conjuntada con una bandera de España pintada en su mejilla. Por su parte, Brad Pitt no se pasó a su bando y mantuvo la camiseta de Estados Unidos, pese a que ya hayan sido eliminados del Mundial.

Luis de la Fuente destaca que, aunque su rival (Francia) es una potencia, España es el único equipo que ha logrado vencerlos en los últimos enfrentamientos decisivos, declarando que el partido está "abiertísimo".

El romance de Brad Pitt y Makoke

La secuencia reforzó la atención sobre su presencia junto a una pareja de raíces españolas, pero no es la primera vez que su vida sentimental se cruza con España. Uno de los episodios más llamativos en ese terreno lo ha relatado durante años Makoke, que situó su romance con el actor en la etapa en la que estaba separada, aunque todavía no divorciada, de Javier Tudela: “Él estaba presentando la película Siete años en el Tíbet. Fue un fin de semana. La presentó en Madrid y luego nos fuimos a una finca en Valladolid. Después de ese fin de semana me di cuenta de que ya no me apetecía estar más con él ni dormir con él”, contó a Lecturas.

Según su propio recuerdo, Pitt siguió llamándola después y llegó a proponerle pasar Fin de Año en Los Ángeles. “Me llamó varias veces, pero lo tuve claro. No me volvió loca”, dijo ella sobre aquella historia. En aquel momento también circuló la versión de que había sido Mar Saura la española que había estado con el actor. Makoke explicó así cómo vivió aquella confusión: “Yo me acababa de separar, mi vida era complicada. Cuando se publicó que Brad Pitt había estado con Mar para mí fue un alivio. Ella nunca habló de aquello”.

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