Cuál es el precio de la luz en España para este martes

La tarifa de la electricidad cambia todos los días (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado,checa cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más caras y más baratas del servicio para este martes 7 de julio.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 7 de julio

Tarifa media: 113.77 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 171.11 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 70.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la luz cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este martes 7 de julio, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 143.27 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 141.11 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 139.61 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 136.61 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 135.42 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 135.39 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 138.25 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 144.61 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 141.11 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 122.49 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 76.1 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 72.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 71.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 73.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 74.4 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.13 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 79.68 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 80.07 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 121.4 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 144.61 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 171.11 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 154.01 euros por megavatio hora.