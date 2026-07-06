España

Cuál es el precio de la luz en España para este martes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Guardar
Google icon
La tarifa de la electricidad cambia todos los días (Europa Press)
La tarifa de la electricidad cambia todos los días (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado,checa cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más caras y más baratas del servicio para este martes 7 de julio.

PUBLICIDAD

Precio de la energía eléctrica

Día: 7 de julio

Tarifa media: 113.77 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 171.11 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 70.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la luz cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este martes 7 de julio, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 143.27 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 141.11 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 139.61 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 136.61 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 135.42 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 135.39 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 138.25 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 144.61 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 141.11 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 122.49 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 76.1 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 72.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 71.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 73.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 74.4 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.13 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 79.68 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 80.07 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 121.4 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 144.61 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 171.11 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 154.01 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eva Orúe, destituida como directora de la Feria del Libro de Madrid tras cinco años en el cargo

La Asociación de Empresarias y Empresarios del Comercio del Libro de Madrid ha decidido abrir una ‘nueva etapa’ con un equipo diferente

Eva Orúe, destituida como directora de la Feria del Libro de Madrid tras cinco años en el cargo

El aumento de actividad volcánica del Etna obliga a cerrar el aeropuerto de Catania en Sicilia

Los vuelos previstos en llegada a la isla han sido desviados al aeropuerto de Palermo

El aumento de actividad volcánica del Etna obliga a cerrar el aeropuerto de Catania en Sicilia

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del Sorteo 3

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Un informe de la plataforma Deel concluye que las vacaciones de verano entre los empleados españoles del sector suelen durar entre uno y cinco días, mientras que solo una minoría supera los 11 días

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 6 julio

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 6 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

La democracia sigue convenciendo en España, pero la Justicia no: 9 de cada 10 españoles creen que no es imparcial con los políticos ni los trata como a los demás

Delcy Rodríguez reclama a Aldama que rectifique sus acusaciones sobre un supuesto sobre vinculado a la petrolera venezolana PDVSA y a la financiación del PSOE

Feijóo promete aplicar la ley del concebido no nacido de Ayuso en toda España si llega al Gobierno

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

ECONOMÍA

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

Las comunidades de vecinos solo podrán reclamar a los propietarios las cuotas impagadas de los últimos cinco años

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Inglaterra acaba con el sueño de México en el mejor partido del Mundial 2026: vídeo con el resumen y los goles

Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026

Un Cristiano Ronaldo en entredicho busca convertirse en ave fénix y resurgir ante España en el Mundial 2026