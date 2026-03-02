Paramount+ y HBO Max se unirán en un solo servicio de streaming: adiós a pagar doble

La fusión entre Paramount+ y HBO Max crea una plataforma con más de 200 millones de suscriptores, impulsando la competencia en el mercado de streaming global.

Paramount Skydance anunció que planea fusionar sus servicios Paramount+ y HBO Max en una sola plataforma, tras concretar la compra de Warner Bros. Discovery.

El movimiento, que apunta a competir de igual a igual con los gigantes del sector, llega poco después de que Netflix se retirara de la puja por Warner, dejando vía libre para sell​ar una de las mayores operaciones de la historia del entretenimiento por 110 mil millones de dólares.

Cómo se da la unión entre Paramount+ y HBO Max

Durante una llamada con inversores, David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, detalló los planes para unir ambas aplicaciones, lo que dará lugar a una base de más de 200 millones de suscriptores directos. “Pensamos que la oferta combinada, por la cantidad de contenido y lo que podemos hacer desde el lado tecnológico, realmente nos pondrá en posición de competir con los jugadores más grandes”, aseguró Ellison.

La fusión de las plataformas permitirá a los usuarios acceder desde un solo lugar a títulos emblemáticos como la franquicia “Star Trek”, los éxitos televisivos de Taylor Sheridan, el universo de “Game of Thrones” y la saga de Batman. También incluirá producciones recientes como “Sinners”, consolidando un catálogo difícil de igualar. Las expectativas de Paramount pasan por aprovechar la suma de contenidos y capacidades tecnológicas para escalar en un mercado cada vez más concentrado.

El catálogo unificado de Paramount+ y HBO Max ofrecerá franquicias icónicas como Star Trek, Game of Thrones y la saga de Batman, junto a éxitos recientes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio de la integración entre Paramount+ y HBO Max llega tras una batalla corporativa que inició a finales de 2025. L​a compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance se cerró en 31 dólares por acción, lo que supone una valoración de unos 77.000 millones de dólares y un desembolso total superior a 110.000 millones al incluir la deuda de Warner.

L operación se firmó solo tres días después de que Warner acordara ser adquirida por Paramount, tras la retirada sorpresiva de Netflix de la puja.

La guerra por Warner se remonta a octubre de 2025, cuando la compañía abrió su proceso formal de venta. Paramount Skydance, Netflix y NBCUniversal figuraban entre los principales interesados. Mientras que Netflix y Universal solo querían los activos de estudios y streaming, Paramount apostó por adquirir la empresa completa, incluidas las redes de cable como CNN, TNT y TBS. Esta estrategia implicó asumir un riesgo considerable, dada la deuda de Warner y la complejidad de integrar canales lineales y servicios bajo una sola estructura.

Planes para la nueva aplicación​

El futuro servicio conjunto de Paramount+ y HBO Max nace con el reto de consolidar una base de más de 200 millones de suscriptores, superando a muchos competidores directos. Según Ellison, la nueva estructura permitirá lanzar 30 películas en cines cada año y mantener la autonomía creativa de HBO, tradicionalmente reconocida por su calidad y prestigio. “HBO debe seguir siendo HBO”, puntualizó el directivo.

La integración de HBO Max y Paramount+ permitirá el lanzamiento de 30 películas anuales en cines, manteniendo la autonomía creativa característica de HBO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paramount no contempla desprenderse de los canales de cable heredados de Warner, a diferencia de lo que hizo Comcast al escindir parte de sus activos televisivos. El objetivo declarado es mantener la fortaleza de todas las divisiones, sin recortes inmediatos ni venta de archivos históricos, aunque la integración de dos de los cinco grandes estudios de Hollywood y la convivencia de canales como CNN y CBS News bajo un mismo techo despierta inquietudes en la industria.

El proceso, de todos modos, no está completamente cerrado. Falta la aprobación formal de los accionistas y la validación regulatoria, que en el mejor escenario no llegará antes del 30 de septiembre de 2026.

Por qué Netflix se retiró de la compra por Warner

Hasta el último momento, el desenlace de la puja por Warner Bros. Discovery parecía incierto. Netflix llegó a situarse como favorita, ofreciendo 27,75 dólares por acción por los activos de estudios y streaming, pero excluyendo los canales de cable.

Sin embargo, el 24 de febrero, Paramount elevó su oferta a 31 dólares por acción en efectivo, sumando la asunción de la deuda y otros incentivos, como una comisión de penalización regulatoria de 7.000 millones de dólares en caso de bloqueo por parte de los reguladores.

Netflix descartó la compra de Warner Bros. Discovery por dificultades financieras y regulatorias, tras ofrecer 27,75 dólares por acción solo por los activos de streaming. (EFE/CHRISTIAN MONTERROSA)

Ante la presión, Netflix optó por no mejorar su propuesta. Las proyecciones de rentabilidad por encima de los 30 dólares por acción resultaban complicadas: el precio de las acciones había subido un 63% respecto a la primera oferta de Paramount. Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, viajó a Washington para tantear el entorno regulatorio, pero finalmente la empresa se retiró de la competencia por razones financieras.

El mercado respondió de inmediato: las acciones de Netflix subieron un 13%, las de Paramount ganaron un 5% y las de Warner cayeron un 2%.