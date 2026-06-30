España Cultura

La gran revelación de Jeremy Allen White tras el final de ‘The Bear’: “Sabía desde hace años cuándo y cómo iba a terminar”

El actor se ha despedido finalmente de la serie con la que se ha dado a conocer internacionalmente

Guardar
Google icon
La quinta y última temporada de The Bear (El Oso) se estrena el 25 de junio de 2026 en Disney con 8 episodios.

El actor Jeremy Allen White se ha ganado el corazón de los seguidores de The Bear durante años, pero ahora ha sorprendido a todos al revelar que conocía el final de la serie desde hace dos años. La confesión se produjo en una entrevista con The Hollywood Reporter, en la que el protagonista compartió detalles sobre el proceso de despedida y cómo el conocimiento anticipado del desenlace influyó en su experiencia a lo largo de las últimas temporadas.

White, quien ha interpretado a Carmen “Carmy” Berzatto durante cinco temporadas, explicó que la producción le comunicó con antelación el destino de la historia. “Sabía desde hace dos años cuándo y cómo iba a terminar”, afirmó el actor. Según White, este tiempo le permitió prepararse emocionalmente para el cierre tanto de su personaje como del ciclo profesional que representó The Bear. “Fue difícil decir adiós, pero tuvimos una construcción gradual. Yo ya sabía el final, así que pude asimilarlo poco a poco”, señaló. Para White, el set donde se grabó la serie también ocupó un lugar especial. “Voy a extrañar a estas personas y el ambiente. El set de The Bear era muy particular: detallista, exigente y al mismo tiempo flexible”, agregó. El actor remarcó que la oportunidad de anticipar el final ayudó a enfrentar la despedida con mayor serenidad, aunque reconoció que el apego al equipo y al entorno fue profundo.

PUBLICIDAD

La noticia del final no solo impactó a White, sino a todo el elenco de The Bear. Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach, quienes interpretaron a Sydney y Richie respectivamente, también compartieron sus sensaciones tras el cierre. Edebiri recordó que la renovación para la segunda temporada fue un momento revelador: “Sentimos que algo grande estaba ocurriendo. Estábamos en Nueva York haciendo una sesión de fotos y percibíamos que la serie empezaba a resonar más allá de lo que imaginábamos”.

En esta imagen proporcionada por FX, Jeremy Allen White en una escena de "The Bear". (Matt Dinerstein/FX via AP)
En esta imagen proporcionada por FX, Jeremy Allen White en una escena de "The Bear". (Matt Dinerstein/FX via AP)

Experiencia emocional y despedida del reparto

En relación al desenlace, Edebiri expresó que, aunque la despedida resultó “difícil en algunos aspectos”, se siente “satisfecha” con la conclusión del arco de su personaje. “No vi los episodios finales, pero estoy feliz con cómo terminó todo para Sydney”, confesó. Moss-Bachrach, por su parte, consideró que era el momento adecuado para cerrar la historia: “Esta familia permanece, pero creo que era tiempo de terminar la serie. Me gustó mucho cómo concluyó todo y me siento bien”. La preparación emocional y el compañerismo en el set fueron elementos clave durante la última etapa de grabación. White describió la filmación de la primera temporada como una experiencia única, libre de expectativas externas, lo que otorgó a los actores una sensación de intimidad y libertad creativa. “Sabíamos que estábamos creando algo especial, pero no imaginábamos el alcance que tendría”, recordó el actor.

PUBLICIDAD

Desde su estreno en 2022, The Bear se consolidó como un fenómeno cultural. La serie, creada por Christopher Storer, narra la historia de Carmy, un chef galardonado que regresa a Chicago para transformar el negocio familiar tras la muerte de su hermano. A lo largo de cinco temporadas, la producción integró frases y dinámicas propias de la cocina profesional en el lenguaje cotidiano, destacando la expresión “Yes, Chef”, que trascendió la pantalla. El éxito de la serie se reflejó en la obtención de múltiples premios. White fue galardonado con dos premios Emmy y tres Globos de Oro por su interpretación de Carmy. El reconocimiento alcanzado por The Bear también impulsó la carrera de sus protagonistas, quienes destacaron la transformación que supuso el proyecto en sus trayectorias personales y profesionales.

El episodio final de The Bear ofreció un cierre a los principales personajes. Sydney, interpretada por Edebiri, asume el rol de chef principal y obtiene dos estrellas Michelin, consolidando su carrera en la alta gastronomía. Carmy, por su parte, decide dejar la industria restaurantera y busca nuevos horizontes profesionales, postulándose para una pasantía en un estudio de arquitectura. Richie, encarnado por Moss-Bachrach, acepta una invitación para asistir a un seminario internacional en Japón, superando su temor a volar. El reparto coincidió en que el desenlace fue satisfactorio y aportó una sensación de cierre auténtico. “La gente nunca queda totalmente conforme con los finales, pero yo estoy satisfecho”, concluyó Moss-Bachrach sobre el adiós a The Bear.

Temas Relacionados

ActoresJeremy Allen WhiteThe BearSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ya habías visto antes a Inde Navarrette, la actriz revelación de ‘Obsession’: apareció en esta conocida serie juvenil de Netflix

La actriz de 25 años está en boca de todos por la película de terror que acaba de llegar a cines

Ya habías visto antes a Inde Navarrette, la actriz revelación de ‘Obsession’: apareció en esta conocida serie juvenil de Netflix

Así fue el increíble rodaje de Clint Eastwood en España de un clásico del cine que cumple 60 años: aparecen soldados de la mili y el actor acabó harto del director

Santo Domingo de Silos se convirtió en el escenario de un conocidísimo western donde tres cazarrecompensas se ven obligados a colaborar para encontrar un tesoro

Así fue el increíble rodaje de Clint Eastwood en España de un clásico del cine que cumple 60 años: aparecen soldados de la mili y el actor acabó harto del director

Colin Farrell vuelve con ‘Sugar’, la serie en la interpreta a un detective ‘de otro planeta’: “Mantener la fe en el ser humano es complicado”

Apple TV acaba de estrenar la segunda parte de este ‘neo-noir’ con toques de ciencia ficción en la que el actor es protagonista

Colin Farrell vuelve con ‘Sugar’, la serie en la interpreta a un detective ‘de otro planeta’: “Mantener la fe en el ser humano es complicado”

El actor de ‘The White Lotus’ Walton Goggins salvó la vida a Olivia Wilde de ser aplastada por una estampida de caballos: “Es un héroe”

La directora de ‘La invitación’, ha relatado uno de los momentos más duros de su carrera, durante el rodaje de la película ‘Cowboys & Aliens’

El actor de ‘The White Lotus’ Walton Goggins salvó la vida a Olivia Wilde de ser aplastada por una estampida de caballos: “Es un héroe”

El director condenado a 30 meses de prisión por defraudar 11 millones a Netflix: Keanu Reeves alegó que tenía problemas de salud mental

Carl Rinsch finalmente entrará en prisión con una pena de cárcel inferior a lo esperado gracias a la intervención de familiares y amigos sobre su estado psicológico

El director condenado a 30 meses de prisión por defraudar 11 millones a Netflix: Keanu Reeves alegó que tenía problemas de salud mental
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polonia advierte de la amenaza de los “hombrecillos verdes”, los militares rusos escondidos en países de la OTAN sin insignias ni identificación

Polonia advierte de la amenaza de los “hombrecillos verdes”, los militares rusos escondidos en países de la OTAN sin insignias ni identificación

El chef vasco Íñigo Urrechu pierde su batalla legal contra el municipio más rico de España: no podrá poner pérgolas en la terraza de su restaurante de Pozuelo

Víctor de Aldama, un empresario “efervescente” para Hacienda que no tributa IRPF desde 2015 y que dejó de ingresar 2,22 millones en impuestos el año que se forró con las mascarillas

Así encajan los 25 nuevos imputados en la causa de Leire Díez: el mapa de cargos públicos, empresarios y directivos que dibuja la investigación

Un hombre se infiltra en la redacción de Infobae España y roba equipo clave para la cobertura de la actualidad periodística

ECONOMÍA

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de junio

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de junio

Los famosos también quieren venderte “su” línea de móvil: qué hay detrás de las operadoras que no tienen red propia

Más madera para los hipotecados: el euríbor se estanca en junio en el 2,80%, pero las cuotas no, subirán 700 € de media al año

Una gasolinera de Ribadeo (Galicia) suministra diésel mezclado con gasolina 95 durante más de cuatro horas: “Nos hacemos responsables de las averías derivadas de este incidente”

Cuándo empiezan las segundas rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

DEPORTES

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Marruecos vence a Países Bajos en los penaltis y se medirá a Canadá en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Paraguay da la campanada y elimina a Alemania en la tanda de penaltis para avanzar a octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo