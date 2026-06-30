La gran revelación de Jeremy Allen White tras el final de ‘The Bear’: “Sabía desde hace años cuándo y cómo iba a terminar”

La quinta y última temporada de The Bear (El Oso) se estrena el 25 de junio de 2026 en Disney con 8 episodios.

El actor Jeremy Allen White se ha ganado el corazón de los seguidores de The Bear durante años, pero ahora ha sorprendido a todos al revelar que conocía el final de la serie desde hace dos años. La confesión se produjo en una entrevista con The Hollywood Reporter, en la que el protagonista compartió detalles sobre el proceso de despedida y cómo el conocimiento anticipado del desenlace influyó en su experiencia a lo largo de las últimas temporadas.

White, quien ha interpretado a Carmen “Carmy” Berzatto durante cinco temporadas, explicó que la producción le comunicó con antelación el destino de la historia. “Sabía desde hace dos años cuándo y cómo iba a terminar”, afirmó el actor. Según White, este tiempo le permitió prepararse emocionalmente para el cierre tanto de su personaje como del ciclo profesional que representó The Bear. “Fue difícil decir adiós, pero tuvimos una construcción gradual. Yo ya sabía el final, así que pude asimilarlo poco a poco”, señaló. Para White, el set donde se grabó la serie también ocupó un lugar especial. “Voy a extrañar a estas personas y el ambiente. El set de The Bear era muy particular: detallista, exigente y al mismo tiempo flexible”, agregó. El actor remarcó que la oportunidad de anticipar el final ayudó a enfrentar la despedida con mayor serenidad, aunque reconoció que el apego al equipo y al entorno fue profundo.

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La noticia del final no solo impactó a White, sino a todo el elenco de The Bear. Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach, quienes interpretaron a Sydney y Richie respectivamente, también compartieron sus sensaciones tras el cierre. Edebiri recordó que la renovación para la segunda temporada fue un momento revelador: “Sentimos que algo grande estaba ocurriendo. Estábamos en Nueva York haciendo una sesión de fotos y percibíamos que la serie empezaba a resonar más allá de lo que imaginábamos”.

En esta imagen proporcionada por FX, Jeremy Allen White en una escena de "The Bear". (Matt Dinerstein/FX via AP)

Experiencia emocional y despedida del reparto

En relación al desenlace, Edebiri expresó que, aunque la despedida resultó “difícil en algunos aspectos”, se siente “satisfecha” con la conclusión del arco de su personaje. “No vi los episodios finales, pero estoy feliz con cómo terminó todo para Sydney”, confesó. Moss-Bachrach, por su parte, consideró que era el momento adecuado para cerrar la historia: “Esta familia permanece, pero creo que era tiempo de terminar la serie. Me gustó mucho cómo concluyó todo y me siento bien”. La preparación emocional y el compañerismo en el set fueron elementos clave durante la última etapa de grabación. White describió la filmación de la primera temporada como una experiencia única, libre de expectativas externas, lo que otorgó a los actores una sensación de intimidad y libertad creativa. “Sabíamos que estábamos creando algo especial, pero no imaginábamos el alcance que tendría”, recordó el actor.

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Desde su estreno en 2022, The Bear se consolidó como un fenómeno cultural. La serie, creada por Christopher Storer, narra la historia de Carmy, un chef galardonado que regresa a Chicago para transformar el negocio familiar tras la muerte de su hermano. A lo largo de cinco temporadas, la producción integró frases y dinámicas propias de la cocina profesional en el lenguaje cotidiano, destacando la expresión “Yes, Chef”, que trascendió la pantalla. El éxito de la serie se reflejó en la obtención de múltiples premios. White fue galardonado con dos premios Emmy y tres Globos de Oro por su interpretación de Carmy. El reconocimiento alcanzado por The Bear también impulsó la carrera de sus protagonistas, quienes destacaron la transformación que supuso el proyecto en sus trayectorias personales y profesionales.

El episodio final de The Bear ofreció un cierre a los principales personajes. Sydney, interpretada por Edebiri, asume el rol de chef principal y obtiene dos estrellas Michelin, consolidando su carrera en la alta gastronomía. Carmy, por su parte, decide dejar la industria restaurantera y busca nuevos horizontes profesionales, postulándose para una pasantía en un estudio de arquitectura. Richie, encarnado por Moss-Bachrach, acepta una invitación para asistir a un seminario internacional en Japón, superando su temor a volar. El reparto coincidió en que el desenlace fue satisfactorio y aportó una sensación de cierre auténtico. “La gente nunca queda totalmente conforme con los finales, pero yo estoy satisfecho”, concluyó Moss-Bachrach sobre el adiós a The Bear.

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