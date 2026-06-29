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Últimos días para ver en Netflix una de las comedias más queridas de este siglo protagonizada por Jack Black: “Una delicia muy divertida”

El actor interpreta a un guitarrista con delirios de grandeza forzado a trabajar como profesor, un personaje que fue escrito con él en mente

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Jack Black en 'Escuela de rock'. (Paramount Pictures)
Jack Black en 'Escuela de rock'. (Paramount Pictures)

A principios de los años 2000, el cine estadounidense experimentó una auténtica revolución en cuando a comedia se refiere. Las comedias del nuevo siglo llegaron cargadas de humor vulgar, chistes políticamente incorrectos y personajes sorprendentemente tiernos, encarnados por una serie de rostros nuevos hoy icónicos: Steve Carrell, Seth Rogen, Ben Stiller, Vince Vaughn, Owen Wilson... Y Jack Black.

El actor de 56 años se descubrió internacionalmente como una estrella del nuevo Hollywood cómico con Alta fidelidad (2000), película a la que seguiría el gran éxito de Amor ciego (2001) y, muy probablemente, la que es su película más recordada: Escuela de rock (2003). Esta última es una de las comedias favoritas del público de los 2000: una cinta hilarante donde el actor interpreta a un guitarrista con delirios de grandeza y al que acaban de expulsar de su banda, cuyos problemas económicos lo lleva a ejercer como docente sustituto en una escuela donde pretenderá enseñar “rock & roll de alto voltaje”.

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La cinta dirigida por Richard Linklater logró instalarse en la memoria colectiva no solo por su humor, sino también por la manera en que abordó temas como la creatividad y la búsqueda de pasión en la vida cotidiana. Además, la química entre el intérprete principal y el elenco infantil dio algunas escenas realmente divertidas, lo que, sumado a la presencia constante de la música, provocó que la película tuviera un éxito inmediato. “Una delicia uy divertida para chavales de todas las edades que debería catapultar a Black a lo más alto de la lista de cómicos de Hollywood”, celebraban en The New York Times.

Tráiler de 'Escuela de rock', la película de Jack Black dirigida por Richard Linklater.

El creador de ‘The White Lotus’ fue clave en la película

Escuela de rock es uno de los títulos más emblemáticos de la carrera de Richard Linklater, pero, al mismo tiempo, una rara avis en la filmografía del reconocido director. Estamos hablando del cineasta responsable de dramas como Boyhood (Momentos de una vida) (2014) o de romances, la trilogía iniciada con Antes del amanecer (1995). Y eso, por no hablar de toda la carrera en el circuito de cine independiente en la que había despuntado en los 90 con joyas como Movida del 76 (1993) .

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Así pues, ¿cómo acabó Linklater en una comedia junto a Jack Black? La respuesta tiene mucho que ver con otro nombre clave en la película: el del guionista de la película, Mike White, a quien ahora conocemos por su aclamada serie The White Lotus (2021), quien conocía de buena mano al actor por ser su vecino. De hecho, pensó directamente en él cuando escribió el proyecto, y cuando el texto pasó a Paramount, igualmente pensó inmediatamente en Linklater al considerar que la película necesitaría a alguien que, además de la comedia, fuera sensible a la juventud de la época. Y quién mejor que el joven director indie que conquistaba por su fresca mirada de los Estados Unidos del nuevo siglo.

Imágenes de 'Escuela de rock', de Jack Black.
Imágenes de 'Escuela de rock', de Jack Black. (Paramount Pictures)

Así pues, Linklater vio en el guion una oportunidad dorada para hacer una carta de amor al rock (todos los niños tocan los instrumentos de verdad, ya que por encima de todo quería autenticidad) y transmitir ese conocimiento a una nueva generación. El resultado ya es historia de la comedia estadounidense. El éxito comercial masivo de Escuela de rock (recaudó más de 130 millones de dólares a nivel mundial) le dio a Linklater el empujón definitivo tanto a nivel financiero como de respeto, mientras que Jack Black se consagró como una nueva estrella de cine. La película, por cierto, se encuentra actualmente en el catálogo de Netflix, donde estará disponible hasta el 1 de julio.

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