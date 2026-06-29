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La reflexión de Marcel Proust, escritor francés, sobre la percepción del mundo: “El verdadero viaje de descubrimiento no es buscar nuevos paisajes, sino mirar con nuevos ojos”

La cita forma parte de una de las siete novelas que integran la obra maestra de Proust, escrita entre 1908 y 1922

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Marcel Proust
Marcel Proust (Crédito: Museo de la Historia del Judaísmo, Francia)

Marcel Proust (París, 1871-1922) es en palabras de su biógrafo, Jean-Yves Tadié, una leyenda. A menudo comparado con el éxito alcanzado por el propio Miguel de Cervantes o William Shakespeare, su contenido es universal. “Los chinos o los japoneses lo aprecian tanto como los americanos o los españoles. Ya ni siquiera es un escritor francés”, dijo a El País en 2021, con motivo de la conmemoración de los 150 años del nacimiento del escritor.

Esa dimensión universal explica que, más de un siglo después, no solo sus obras sigan siendo consideradas una de las cimas artísticas del siglo XX, sino que también lo hagan algunas de las reflexiones que dejó en su obra. “El verdadero viaje de descubrimiento no es buscar nuevos paisajes, sino mirar con nuevos ojos”, es una de ellas.

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Esta cita forma parte de La prisionera, el quinto volumen de la obra cumbre del autor, En busca del tiempo perdido. Divida en siete partes y escritas entre 1908 y 1922 y publicadas entre 1913 y 1927, hacen de ella una de las obras más extensas del mundo. De hecho, sus 9.609.000 caracteres incluidos en sus 3.031 páginas hacen que ostente el título del libro más largo del mundo, según el Guinness World Records. Desde 1912 nadie le ha superado.

La obra pretende reproducir los recuerdos de un joven escritor francés de comienzos del siglo XX, retratando la vida de la clase alta parisina mientras desarrollaba temas como el paso del tiempo y sus efectos, las diferencias entre clases sociales o la homosexualidad. Precisamente, en este volumen, el narrador convive con Albertine Simonet, una joven de la que está profundamente enamorado, pero cuya presencia se convierte también en el origen de unos celos obsesivos y de un constante deseo de control. La relación entre ambos sirve a Proust para explorar las contradicciones del amor, la posesión, la libertad y la dificultad de conocer realmente a otra persona.

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Vida y obra de Proust

Nacido en el seno de una familia acomodada, Marcel Proust fue hijo del prestigioso médico Adrien Proust y desde niño fue hipersensible, padeciendo asma crónica. Aunque frecuentó los salones de la alta sociedad parisina, pasó los últimos años prácticamente recluido en su habitación, dedicada casi por completo a la escritura de la obra que acabaría inmortalizándolo.

Marcel Proust
(Fuente)

Antes de publicar En busca del tiempo perdido, Proust había escrito Los placeres y los días (1896) y realizó una influyente traducción y estudio de las obras del crítico de arte inglés John Ruskin, una experiencia que reforzó su concepción del arte como una herramienta para comprender la realidad.

El primer volumen de su gran novela, Por el camino de Swann, fue rechazado por varias editoriales, por lo que el propio autor costeó su publicación en 1913. Con el paso de los años, la obra fue ganando reconocimiento hasta convertirse en uno de los grandes hitos de la literatura universal. Proust murió en París el 18 de noviembre de 1922, a los 51 años, víctima de una bronquitis agravada por su delicado estado de salud. No llegó a ver terminada la publicación de su novela, ya que los tres últimos volúmenes aparecieron de forma póstuma.

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