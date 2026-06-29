Ana Belén Abril, abogada: “Podrías acabar en la cárcel por hacer estas tres cosas que parecen inofensivas”

Dos personas realizando un traspaso de dinero (Montaje Infobae con imágenes de @anab_abril/ TikTok y VisualesIA Scribnews)

Muchas personas realizan determinadas acciones convencidas de que no tienen consecuencias legales o de que, al hacerse “por ayudar” a otra persona, no suponen ningún problema. Sin embargo, determinadas actuaciones que a simple vista parecen no tener importancia pueden dar lugar a una investigación judicial e incluso derivar en responsabilidades penales.

En este sentido, la abogada y divulgadora Ana Belén Abril (@anab_abril) explica en su perfil de Tik Tok tres errores que muchas personas cometen de forma inconsciente pensando que “no pasa nada”, pero que pueden acabar en condenas por la comisión de un delito.

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La abogada explica que estos casos se repiten con frecuencia en su práctica profesional y advierte de que, aunque puedan parecer conductas sin importancia, la clave está en el contexto que dan pie a ellos. Estos son los tres ejemplos:

Prestar tu cuenta para recibir dinero

El primer error habitual que la gente comete sin pensar en las consecuencias que puede tener consiste en prestar la cuenta bancaria personal para recibir un dinero. Según la experta, esto ocurre, por ejemplo, cuando “llega tu primo o un amigo y te dice, pásame tu número de cuenta para que me hagan un ingreso y luego me das el dinero”.

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Abril explica que esto es un “error fatal”, porque si ese dinero proviene de un fraude o una estafa, la persona que ha prestado su cuenta bancaria para recibirlo acabará siendo investigada por un delito de estafa.

En estos casos, las autoridades analizan si la persona conocía o podía haber sospechado el origen ilícito del dinero, ya que su cuenta puede haber sido utilizada como un “intermediario” para dificultar el rastreo de los fondos.

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Por ello, aunque en muchos casos se actúe por confianza o para hacer un favor, el simple hecho de permitir que terceros utilicen una cuenta bancaria personal puede derivar en una investigación penal.

Derivar bienes a otra persona para evitar un embargo

Otra de las prácticas habituales que pueden derivar en una investigación por parte de la Justicia se da cuando una persona pone sus bienes a nombre de alguien de su entorno para evitar un embargo.

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La experta advierte de que no se trata de una simple reorganización del patrimonio, sino de conductas que pueden tener relevancia penal cuando se realizan con la intención de impedir la actuación de los tribunales.

Esto ocurre, por ejemplo, “si te han condenado a pagar una deuda y para evitar que el juzgado te embargue, empiezas a deshacerte de tus bienes y de tu dinero. Pones tu coche a nombre de tu pareja simulando una compraventa, donas tu casa a un familiar o vacías tus cuentas bancarias”, explica la experta.

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Este tipo de conductas pueden constituir un delito de frustración de la ejecución, ya que buscan impedir o dificultar el cumplimiento de una resolución judicial, en este caso el cobro de una deuda mediante el embargo de bienes.

Las manos entrelazadas de un hombre latino esposado descansan sobre una mesa de madera en un juzgado durante un procedimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inventar una denuncia falsa

Por último, Abril señala que inventar una denuncia para perjudicar a otra persona o cobrar un seguro también es una acción constitutiva de delito. En este aspecto, distingue dos situaciones:

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La primera es la simulación de delito, que se produce cuando se pone en conocimiento de las autoridades un hecho inexistente, como denunciar un supuesto robo que en realidad no se ha producido.

La segunda es la denuncia falsa, que implica señalar directamente a una persona concreta como autora de un delito a sabiendas de que no es cierto, ya sea por motivos de conflicto personal o de venganza.

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“En todos estos casos la policía lo descubrirá todo y te sentará en el banquillo”, concluye la abogada.