Estados Unidos intenta que España vuelva a abrir la puerta al F-35 con una visita de cuatro congresistas tras el fracaso del avión de combate europeo

Representantes de Estados Unidos y España se reúnen en una mesa de negociación y F-35 ilustrado

España se ha visto muy afectada por la discusión empresarial entre Francia y Alemania que ha terminado con el proyecto del FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate). La incapacidad de Airbus y Dassault por llegar a un acuerdo de reparto de tareas ha hecho que los gobiernos intercedan para cancelar el programa. Esta decisión ha desplegado un abanico de alternativas. El GCAP, desarrollado por Reino Unido, Italia y Japón, parece abierto a incorporar nuevos socios. Las empresas también valoran embarcarse en la construcción de su propio caza de manera independiente.

En Estados Unidos han leído la noticia y no han tardado en mover ficha. El F-35, avión desarrollado por Lockheed Martin, es uno de los principales proyectos en el futuro de los cazas. Hace casi un año, España no quiso descartar su adquisición pero sí reconoció que no era una “prioridad”. Sumar, como socio de Gobierno, presionó para no acordar adquisiciones de este modelo para desligarse de los estadounidenses. Ahora, el fracaso del FCAS plantea la posibilidad de volver a valorar esta opción.

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A principios de esta semana, cuatro congresistas estadounidenses, dos del Partido Republicano y dos del Demócrata, viajaron a Madrid para reunirse con la comisión de defensa del Congreso de los Diputados. Como confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el F-35 estuvo en boca de los visitantes durante gran parte de la conversación. Muchos países europeos ya han acordado la compra de unidades del caza de quinta generación.

F35 Estados Unidos Fuerza Aérea Argentina

El F-35 no era una “prioridad”

El País adelantó en agosto de 2025 que el Gobierno había dejado en suspenso la adquisición de aviones de combate estadounidenses F-35. Este modelo era considerado la mejor alternativa para la Armada Española por su capacidad de despegue vertical, indispensable para operar desde los portaviones actuales. Margarita Robles no habló de una exclusión definitiva, pero admitió que estos aviones “no son una prioridad”.

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La explicación fue que la Armada tenía que invertir en fragatas y submarinos para cumplir con sus compromisos en la OTAN. La ministra de Defensa también se apoyó en que España estaba involucrada en el FCAS. Su cancelación modifica los planes de modernización previstos y deja en incertidumbre el papel de la industria española, que puede quedarse fuera de todos los proyectos.

Aviones F-35 de Polonia (REUTERS/Kuba Stezycki)

Visita de congresistas de Estados Unidos

Esta semana, cuatro congresistas estadounidenses llegaron a España con el objetivo de mantener una serie de encuentros con autoridades locales. Las conversaciones se centraron en ámbitos como la defensa, la energía y la inteligencia artificial. Nathaniel Moran, Jim Costa, Brendan Boyle y Craig Goldman se reunieron con el nuevo embajador de Estados Unidos en Madrid, Benjamín León, así como con el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

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Durante la visita, los congresistas abordaron cuestiones vinculadas a la cooperación tecnológica y al fortalecimiento de la colaboración en sectores clave. Carlos Cuerpo subrayó en sus redes sociales que “la solidez de nuestra relación bilateral es clave para las empresas de ambos países y trabajaremos juntos para continuar reforzándola”. Cuando tocó hablar de defensa, el F-35 fue el verdadero protagonista.