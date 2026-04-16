Espana agencias

El ensayo de Mark Twain que denunció "el patriotismo del miedo" se reedita en español

Guardar

Madrid, 16 abr (EFE).- En 1901, Mark Twain, célebre autor de 'Las aventuras de Huckleberry Finn' (1884), considerada una de las grandes novelas de la literatura estadounidense, escribió un feroz ensayo llamado 'Los Estados Unidos del Linchamiento', pero no se atrevió a publicarlo en vida y ahora vuelve a las librerías en español.

Es una obra que denuncia "la epidemia de odio" y "el patriotismo del miedo", según la editorial El Desvelo, que la ha recuperado al considerar que, en momentos de polarización, de "linchamiento digital" y de autocensura, su análisis sobre el comportamiento de "las masas" adquiere una nueva vigencia.

Twain la escribió tras un brutal episodio de violencia racial que sucedió en Missouri, pero decidió no publicarla en vida por temor a las represalias y al impacto que tendría en el clima social de la época, señala la editorial.

La obra retrata uno de los periodos más oscuros de la historia de Estados Unidos, la era de las leyes Jim Crow, que imponían la segregación racial institucionalizada. En sus páginas, el autor revela lo que él llama "el patriotismo del miedo", la tendencia del individuo a unirse a la turba por temor a ser el próximo blanco.

Su tesis central es que "la masa no busca justicia, busca pertenencia" y disecciona con precisión quirúrgica cómo el individuo puede volverse un monstruo cuando se siente protegido por el grupo.

"El niño también debería saber que, por una ley de nuestra naturaleza, las comunidades, al igual que los individuos, son imitativas y que un linchamiento muy difundido producirá infaliblemente otros linchamientos aquí, allá y más allá, y que con el tiempo estos engendrarán una manía, una moda, una moda que se extenderá más y más, año tras año, cubriendo Estado tras Estado, como una enfermedad que avanza", escribe Twain.

Sus editores subrayan, en un comunicado, que aunque el texto nació en respuesta a la violencia física, su análisis sobre el comportamiento de las masas resuena hoy con fuerza en el fenómeno de la cultura de la cancelación y el acoso en redes sociales.

Con un estilo descarnado, lejos del tono satírico de sus relatos de aventuras, Twain cuestiona el papel de la Iglesia, la justicia y la prensa en la validación de la violencia colectiva.

Elogiado por William Faulkner como "el padre de la literatura americana", Mark Twain (1835-1910) creció en la pequeña ciudad de Hannibal, a orillas del río Misisipi, un entorno que marcaría profundamente su obra literaria.

Antes de dedicarse por completo a la escritura, trabajó como tipógrafo, periodista y piloto de barcos de vapor. Alcanzó fama internacional con 'Las aventuras de Tom Sawyer' (1876) y, sobre todo, con 'Las aventuras de Huckleberry Finn' (1884), considerada una de las grandes novelas de la literatura estadounidense, con un estilo que combina humor y una mirada crítica sobre el racismo, la hipocresía moral y el optimismo ingenuo de su época. EFE

Últimas Noticias

Yolanda Díaz se reúne con el gobernador de Buenos Aires antes de la cumbre de progresistas

Infobae

El Supremo rechaza la suspensión urgente del decreto de regularización de inmigrantes

Infobae

La Comisión de Villamanín confirma una denuncia por papeletas no registradas del Gordo

Infobae

El TS rechaza la suspensión cautelarísima de la regularización extraordinaria de migrantes pedida por una asociación

El TS rechaza la suspensión cautelarísima de la regularización extraordinaria de migrantes pedida por una asociación

El LXXXIII Campeonato de España reunirá a 116 bateles en Legutio (Álava)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal Supremo rechaza suspender de urgencia la regularización de migrantes y mantiene en vigor el decreto aprobado por el Gobierno

El Tribunal Supremo rechaza suspender de urgencia la regularización de migrantes y mantiene en vigor el decreto aprobado por el Gobierno

Santiago Abascal defiende a Giorgia Meloni frente a las críticas de Donald Trump: “A los aliados no hay que atacarlos”

Un juzgado de Valencia analizará si un “perreo” sin consentimiento en una discoteca constituye un delito de agresión sexual

Estas son las señales a tener en cuenta sobre el cansancio al volante para prevenir un accidente, según la DGT

El militar español que se convirtió en sheriff en Estados Unidos: “De Melilla a Charlotte, el espíritu Legionario no conoce fronteras”

ECONOMÍA

Europa se quedará sin combustible para aviones en seis semanas, según el director de la AEI

Europa se quedará sin combustible para aviones en seis semanas, según el director de la AEI

España crece con fuerza… pero la vivienda se convierte en la gran amenaza económica

Sebastián Ramírez, abogado: “Si la Mutua te obliga a volver a trabajar sin estar del todo recuperado, tienes que saber que se puede impugnar en un plazo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 16 de abril

España da el ‘sorpasso’ energético: reduce su dependencia del gas y protege su economía con el auge de las renovables

DEPORTES

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

La historia se repite y Alcaraz vuelve a lesionarse durante la temporada de tierra: fue baja en Madrid la pasada campaña y se retiró de Montecarlo hace dos años

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern