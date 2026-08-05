La Junta de Andalucía prohíbe el uso de palomas en una procesión de Sevilla: Pacma denunció que eran “atadas e inmovilizadas” durante horas

La Junta de Andalucía prohíbe el uso de palomas en una procesión de Sevilla. (Montaje Infobae)

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La Hermandad de la Virgen del Águila, patrona de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ya no podrá utilizar palomas inmovilizadas durante la procesión de la Virgen del Águila del próximo 15 de agosto. La Junta de Andalucía ha prohibido esta práctica tras la denuncia presentada por el Partido Animalista (Pacma), que alertó del uso reiterado de aves vivas en distintas salidas procesionales celebradas entre 2023 y 2025.

La decisión afecta a uno de los elementos que tradicionalmente habían acompañado al paso de la patrona en su salida procesional. En la propia página web de la Hermandad explican que la imagen procesiona acompañada por las “tradicionales palomas blancas”, una referencia que evidencia que la presencia de estas aves formaba parte de la escenografía habitual de la procesión.

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Según ha explicado Pacma, las palomas eran colocadas sobre el paso procesional y permanecían durante horas “atadas, inmovilizadas y expuestas a altas temperaturas, pirotecnia, música, campanas y grandes concentraciones de personas”. La formación sostiene que esta práctica incumple la normativa vigente sobre protección y bienestar animal y, por ello, solicitó a la Junta de Andalucía y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que investigaran los hechos.

El partido animalista presentó la denuncia en diciembre de 2025 y, posteriormente, solicitó información sobre su tramitación. La Junta de Andalucía llegó a incoar un procedimiento sancionador contra la Hermandad, aunque finalmente fue archivado después de que la corporación alegara que, en un expediente anterior, la propia Administración autonómica había concluido que no existía infracción.

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No obstante, Pacma subraya que el aspecto más relevante de la resolución no es el archivo del expediente, sino el criterio fijado por la Junta para futuras celebraciones. A juicio de la formación, la Administración deja claro que la inmovilización de palomas durante la procesión vulnera la normativa aplicable, de modo que la Hermandad ya conoce esa interpretación y no podrá alegar desconocimiento si volviera a utilizar aves inmovilizadas en próximas ediciones.

Paloma atada en la procesión. (Pacma)

La base legal de la denuncia

Más allá de la Ley de Protección Animal, Pacma fundamentó su denuncia en varias normas de ámbito estatal, autonómico y municipal. La formación argumentó que la inmovilización de las palomas durante la procesión podría vulnerar la Ley 32/2007, relativa al cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, que resulta de aplicación a todos los animales domésticos y prohíbe mantenerlos inmovilizados en actividades como procesiones, cabalgatas o belenes.

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Asimismo, el partido animalista invocó la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, la Ley andaluza 11/2003 de Protección de los Animales y la ordenanza municipal de Alcalá de Guadaíra. Según expuso en su denuncia, las aves permanecían durante horas expuestas a altas temperaturas, pirotecnia, música, campanas y grandes concentraciones de personas, circunstancias que, a su juicio, resultan incompatibles con la legislación vigente en materia de protección animal.

Aunque el procedimiento sancionador abierto por la Junta fue finalmente archivado, la resolución concluye que la Hermandad no podrá volver a utilizar palomas inmovilizadas en la procesión de la Virgen del Águila.

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