España
Agregar Infobae enGoogle

Descubren el cuerpo sin vida de un recién nacido dentro de un armario en un domicilio de Sada (A Coruña) después de que su madre ingresase en el hospital

Los médicos que atendieron a la joven en el centro médico determinaron que la hemorragia severa que presentaba estaba relacionada con un parto reciente

Hospital Universitario de A Coruña (Wikimedia Commons)
Hospital Universitario de A Coruña (Wikimedia Commons)
Guardar

La Policía Local y la Guardia Civil han hallado en una vivienda de Sada, municipio de la provincia de A Coruña, el cuerpo sin vida de un recién nacido dentro de un armario, tras recibir el aviso del ingreso hospitalario de una joven de la localidad. Al parecer, la mujer se presentó en el hospital de A Coruña con una hemorragia severa y el personal médico determinó que había dado a luz recientemente, como ha podido saber Europa Press.

Inmediatamente, el suceso fue comunicado a las autoridades, que se desplazaron hasta el domicilio de la joven. Allí, los agentes localizaron en un armario el cadáver del bebé. Las circunstancias que rodean la muerte del recién nacido aún no han sido esclarecidas. La autopsia será determinante para establecer si el bebé nació sin vida o falleció después del parto.

PUBLICIDAD

*Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Última Hora EspañaSucesos EspañaSucesosA CoruñaGaliciaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Guardia Civil tendrá que dar explicaciones por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

Según ha informado la IML de Ceuta en un comunicado, los médicos forenses han hecho 77 autopsias, de las que se ha identificado a dos personas de las que fallecieron durante la entrada masiva de más de 70.000 personas el pasado jueves

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la Guardia Civil tendrá que dar explicaciones por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 5 agosto

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 5 agosto

Números ganadores del Super Once del 5 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Números ganadores del Super Once del 5 agosto

Los veterinarios lo confirman: que tu gato se tumbe boca arriba es señal de confianza, pero no siempre significa que quieran caricias

Las mascotas pueden buscar esos momentos de conexión, pero también establecen sus límites

Los veterinarios lo confirman: que tu gato se tumbe boca arriba es señal de confianza, pero no siempre significa que quieran caricias

Organizaciones de derechos humanos piden protección urgente para los menores llegados a Ceuta: “Garantizar su correcta identificación es prioritario”

Tres gobiernos de PP y Vox ya han anunciado que no aceptarán menores procedentes de Ceuta, pese a que están obligados por ley a acogerlos

Organizaciones de derechos humanos piden protección urgente para los menores llegados a Ceuta: “Garantizar su correcta identificación es prioritario”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones ante la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

Ceuta da cifras superiores a las del Gobierno y pide “auxilio” mientras niega la colaboración de Marruecos, que “no es un país fiable” y “no reconoce la soberanía” española

Ceuta, en la prensa internacional: de las críticas a la “insensibilidad” de Sánchez por su ‘playlist’ de verano en doble crisis al “oportunismo político” de la extrema derecha

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

ECONOMÍA

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

DEPORTES

El FC Barcelona sigue moviendo ficha con Julián Álvarez a pesar de la demanda del Atlético de Madrid: Deco se habría reunido con el agente del jugador

El FC Barcelona sigue moviendo ficha con Julián Álvarez a pesar de la demanda del Atlético de Madrid: Deco se habría reunido con el agente del jugador

La Masia cotiza en el campo, La Fábrica en el mercado: así rentabilizan sus canteras Real Madrid y FC Barcelona

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

De heredero de Víctor Valdés a cedido al Ajax: cómo se ha torcido la carrera de Ter Stegen en menos de dos años