Descubren el cuerpo sin vida de un recién nacido dentro de un armario en un domicilio de Sada (A Coruña) después de que su madre ingresase en el hospital

Hospital Universitario de A Coruña (Wikimedia Commons)

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La Policía Local y la Guardia Civil han hallado en una vivienda de Sada, municipio de la provincia de A Coruña, el cuerpo sin vida de un recién nacido dentro de un armario, tras recibir el aviso del ingreso hospitalario de una joven de la localidad. Al parecer, la mujer se presentó en el hospital de A Coruña con una hemorragia severa y el personal médico determinó que había dado a luz recientemente, como ha podido saber Europa Press.

Inmediatamente, el suceso fue comunicado a las autoridades, que se desplazaron hasta el domicilio de la joven. Allí, los agentes localizaron en un armario el cadáver del bebé. Las circunstancias que rodean la muerte del recién nacido aún no han sido esclarecidas. La autopsia será determinante para establecer si el bebé nació sin vida o falleció después del parto.

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*Noticia en ampliación