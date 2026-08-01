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Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)
La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)
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¿No sabes cuál es el precio dela luz en España? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de hoy domingo 2 de agosto.

Al cambiar continuamente, es importante estar actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.

Precio del servicio eléctrico

Día: 2 de agosto

Precio medio: 105.76 euros por megavatio hora

Precio máximo: 203.37 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.3 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 2 de agosto, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 182.17 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 174.5 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 173.64 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 171.07 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 170.76 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 174.36 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 181.73 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 99.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.3 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 7.57 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.49 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 173.4 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 191.54 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 203.37 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.0 euros por megavatio hora.

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