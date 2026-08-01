Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

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¿No sabes cuál es el precio dela luz en España? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de hoy domingo 2 de agosto.

Al cambiar continuamente, es importante estar actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.

Precio del servicio eléctrico

Día: 2 de agosto

Precio medio: 105.76 euros por megavatio hora

Precio máximo: 203.37 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.3 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 2 de agosto, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 182.17 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 174.5 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 173.64 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 171.07 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 170.76 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 174.36 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 181.73 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 99.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.3 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 7.57 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.49 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 173.4 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 191.54 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 203.37 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.0 euros por megavatio hora.