Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

¿No sabes cuál es el precio dela luz en España? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de hoy domingo 2 de agosto.
Al cambiar continuamente, es importante estar actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.
Precio del servicio eléctrico
Día: 2 de agosto
Precio medio: 105.76 euros por megavatio hora
Precio máximo: 203.37 euros por megavatio hora
Precio más bajo: -0.3 euros por megavatio hora
La tarifa de la electricidad por hora
A lo largo de este domingo 2 de agosto, el precio de la luz por hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 182.17 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 174.5 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 173.64 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 171.07 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 170.0 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 170.0 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 170.76 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 174.36 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 181.73 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 99.0 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.08 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.1 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.3 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.1 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.02 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.0 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 7.57 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.49 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 173.4 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 191.54 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 203.37 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.0 euros por megavatio hora.
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