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La DGT advierte de la nueva normativa para las autocaravanas: qué cambia para aparcar y acampar en los municipios

La nueva instrucción adapta las reglas al auge del ‘caravaning’ y da más margen a los ayuntamientos para regular el uso del espacio público

Imagen de una autocaravana. (Pixabay)
Varias autocaravanas aparcadas. (Pixabay)
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El auge del ‘caravaning’ ha cambiado la forma de viajar de miles de personas en España. Autocaravanas y furgonetas camperizadas ofrecen libertad y la posibilidad de improvisar rutas, pero su crecimiento también ha generado nuevos conflictos sobre el uso del espacio público. La nueva instrucción de la Dirección General de Tráfico (DGT) actualiza la regulación de estos vehículos y aclara cuestiones como el estacionamiento, la acampada o la relación con las ordenanzas municipales.

Para adaptar la normativa a esta nueva realidad, la DGT ha aprobado la Instrucción PROT 2026/04 de Autocaravanas, que sustituye a la anterior norma de 2023. Una de las principales novedades es la incorporación de la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2018, que reconoce la capacidad de los ayuntamientos para regular mediante sus ordenanzas municipales tanto las zonas de acampada como el tiempo de estacionamiento prolongado de autocaravanas y vehículos similares en las vías urbanas.

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La nueva instrucción elimina además las referencias anteriores que vinculaban las limitaciones de estacionamiento principalmente a la masa y dimensiones de los vehículos. La DGT adapta así su criterio al establecido por el Supremo, que considera que una autocaravana no debe analizarse únicamente por sus características físicas, sino también por los usos específicos que tiene y su posible incidencia en la convivencia.

“El Tribunal Supremo está diciendo que no se trata solamente de las dimensiones y la masa del vehículo, sino que una autocaravana tiene usos que no tienen otros vehículos, y esos usos tienen una incidencia en los vecinos del municipio que pueden justificar una regulación especial en cuanto al estacionamiento”, explica Francisco de las Alas-Pumariño, subdirector de la Unidad de Normativa de la DGT.

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Autocaravana
Una caravana en un camping.

Estacionar no es lo mismo que acampar

Una de las cuestiones que más dudas genera entre los usuarios es la diferencia entre estacionamiento y acampada. La nueva instrucción recuerda que una autocaravana estacionada correctamente, sin ocupar más espacio del necesario y sin desplegar elementos exteriores, mantiene la consideración de vehículo aparcado.

En cambio, sacar mesas, sillas, toldos u otros elementos fuera del vehículo puede considerarse una actividad de acampada y quedar limitada a las zonas habilitadas para ello por cada municipio. Por este motivo, la DGT insiste en la importancia de respetar las ordenanzas municipales, ya que serán los ayuntamientos los que podrán establecer restricciones específicas en función de las necesidades de cada localidad.

Además, la actualización incorpora la nueva señal S-128, destinada a identificar puntos oficiales de vaciado de aguas residuales para autocaravanas y vehículos similares. La medida pretende facilitar la localización de estos espacios y mejorar la gestión de los servicios asociados a este tipo de turismo.

La nueva instrucción también actualiza los plazos de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en función de la categoría del vehículo. En el caso de las autocaravanas (categoría M), la primera revisión está exenta hasta los cuatro años; entre los cuatro y los diez años deben pasar la ITV cada dos años, y a partir de esa antigüedad la inspección pasa a ser anual. Para las camper (categoría N), la periodicidad es distinta: deben realizar la ITV cada año hasta cumplir diez años y, una vez superado ese periodo, la revisión pasa a ser semestral.

Infografía sobre autocaravanas con títulos y subtítulos. Ilustraciones de vehículos estacionados y acampando, calendarios, ayuntamiento, señal de tráfico S-128. Logo Infobae.
La infografía de Infobae ilustra las novedades de la Instrucción PROT 2026/04 de la DGT sobre la regulación de autocaravanas y campers en España, con normas de estacionamiento, acampada e ITV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ‘boom’ de las autocaravanas obliga a adaptar las normas

El crecimiento del sector también ha incrementado la presión sobre las áreas específicas para estos vehículos. Durante los meses de verano, unas 250.000 autocaravanas recorren la península, muchas de ellas con necesidad de encontrar espacios donde estacionar y realizar servicios como el vaciado de aguas grises y negras.

La nueva normativa llega en un momento en el que los municipios buscan herramientas para gestionar un fenómeno que se concentra especialmente durante la temporada alta, mientras los usuarios reclaman poder utilizar estos vehículos siempre que cumplan las normas de circulación y estacionamiento. La Instrucción PROT 2026/04 pretende así ofrecer un marco más claro para una forma de turismo en expansión.

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