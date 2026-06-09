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La estrella de ‘Friends’ Lisa Kudrow anuncia la esperada secuela de una de sus mejores películas: “La reunión que estabais esperando”

La encargada de dar vida a Phoebe apareció en una de las comedias de culto de la década, que treinta años después tendrá su continuación

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Imagen de 'Friends'
Imagen de 'Friends'

Lisa Kudrow, conocida mundialmente por su papel en Friends, confirmó el inicio del rodaje de la esperada secuela de Romy and Michele’s High School Reunion —estrenada en España como Romy y Michelle. La actriz, junto a Mira Sorvino, vuelve a interpretar a uno de los dúos más recordados del cine de los noventa. La noticia marca el regreso de una película que, casi tres décadas después, conserva una legión de seguidores y un lugar destacado en la cultura pop.

El anuncio oficial llegó de la mano de 20th Century Studios, que compartió la primera imagen de Kudrow y Sorvino caracterizadas nuevamente como Romy y Michele. El mensaje promocional fue directo: “La reunión que estabais esperando”. Esta frase, convertida rápidamente en tendencia en redes sociales, resume la expectativa acumulada tras años de rumores y peticiones de los fans para una continuación. La secuela se filmará bajo la dirección de Tim Federle y el guion estará a cargo de Robin Schiff, guionista original del filme.

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La nueva entrega, que se estrenará directamente en la plataforma Hulu, contará también con el regreso de varios miembros del elenco original. Janeane Garofalo, Alan Cumming, Camryn Manheim y Julia Campbell retoman sus papeles, mientras que nuevas incorporaciones como Keegan-Michael Key, Rob Huebel, Breckin Meyer, Patrick Warburton y Nathan Lee Graham aportarán rostros frescos a la historia. El anuncio del casting fue uno de los puntos más comentados por los seguidores, que celebraron la combinación de continuidad y renovación.

Imagen del inicio de rodaje de 'Romy y Michelle'
Imagen del inicio de rodaje de 'Romy y Michelle'

El regreso de un clásico de culto

Romy and Michele’s High School Reunion se estrenó en 1997 y narraba la historia de dos amigas que, tras diez años de haber terminado la secundaria, regresan a su ciudad natal para asistir a una reunión de antiguos alumnos. Las protagonistas, interpretadas por Sorvino y Kudrow, deciden inventar carreras exitosas para impresionar a sus excompañeros. Aunque la película recaudó 30 millones de dólares en taquilla, fue con el paso del tiempo que su humor y sus personajes ganaron el estatus de película de culto. En España, la cinta se conoció como Romy y Michelle, y mantuvo una base de seguidores fieles, especialmente entre quienes valoran las comedias de los años noventa.

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El propio Alan Cumming, que regresa en la secuela, explicó en una entrevista anterior por qué la película original perdura: “Es una de esas películas con las que la gente está obsesionada. Era tan ingeniosa y divertida”, indicó. La expectativa generada en torno al regreso de los personajes principales ha crecido con los años, en parte por la escasez de historias similares protagonizadas por mujeres. La confirmación del rodaje llega tras años de especulaciones y rumores. Durante mucho tiempo, los propios actores habían manifestado su deseo de retomar la historia. Sin embargo, el proyecto no avanzaba. Cumming, en declaraciones a Entertainment Weekly, criticó la demora y la atribuyó a la industria de Hollywood. “Creo que el hecho de que no haya habido una secuela es un gran ejemplo de la misoginia en Hollywood. Si hubiera sido una película sobre dos hombres, ya tendríamos seis”, afirmó el actor.

La frase promocional “La reunión que estabais esperando”, difundida por 20th Century Studios y compartida por la propia Kudrow, sintetiza el sentimiento de los seguidores. El estudio acompañó el anuncio con una imagen de Kudrow y Sorvino en el set, vestidas con los emblemáticos atuendos de sus personajes. La fotografía, compartida en redes sociales, se convirtió rápidamente en tendencia y reavivó el entusiasmo por la franquicia. La dirección de la secuela estará a cargo de Tim Federle, conocido por su trabajo en High School Musical: The Musical: The Series. El guion vuelve a estar en manos de Robin Schiff, lo que garantiza la continuidad en el tono y el estilo que caracterizaron a la película original. El estreno directo en Hulu marca un cambio respecto al lanzamiento en cines de 1997, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo audiovisual.

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