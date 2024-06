El motivo por el que Lisa Kudrow ha vuelto a ver ‘Friends’: “Hasta ahora no era capaz”

Imagen de 'Friends'

Han pasado nada menos que 20 años del último episodio de Friends. 30 si tenemos en cuenta la fecha de estreno del primero, allá por 1994. En todo ese tiempo han sido miles de millones los que se han sentado a disfrutar de las aventuras de Rachel (Jennifer Aniston), Chandler (Matthew Perry), Ross (David Schiwmmer), Monica (Courteney Cox), Joey (Matt LeBlanc) y Phoebe (Lisa Kudrow). Sin embargo, hasta la fecha había una persona que no había sido capaz de ver la serie, ni siquiera un solo episodio. Y esa persona no es otra que la propia Lisa Kudrow, parte importante de la serie y quien ahora admite haber vuelto a revisitarla.

Durante años, la encargada de dar vida a la dicharachera Phoebe Buffay durante las 10 temporadas que consta la serie siempre había reconocido que era incapaz de verla. No por la serie en sí, sino por miedo a ella misma, a que pudiera no gustarle y, sobre todo, a que le diera vergüenza verse a ella misma. No obstante, en una entrevista reciente a cuenta de la promoción de Time bandits, su nueva serie y remake de la película Los héroes del tiempo, Kudrow ha desvelado que ha cambiado de parecer. Y que hay un motivo de peso para que finalmente se haya decidido a sentarse a ver Friends de una vez por todas.

“Sinceramente, hasta ahora no había sido capaz de verla porque es demasiado vergonzoso verte a ti misma. Pero si lo hago por Matthew, entonces está bien”, comentaba Kudrow, señalando que el revisitar la serie le ayuda a mantenerlo vivo en su memoria y, de paso, seguir riéndose de él. “Y es simplemente celebrar lo divertidísimo que era - y eso es lo que quiero recordar de él”. Matthew Perry falleció el pasado mes de octubre de 2023 y todo el reparto le rindió un sentido homenaje días después, siendo Kudrow una de las más emocionales con el asunto.

Lisa Kudrow compartió un emotivo mensaje tras la muerte de su amigo y compañero de reparto Matthew Perry

Lo que opina de la serie

Al ser preguntada sobre cómo espera que el mundo recuerde al actor encargado de dar vida al mítico Chandelr Bing, Kudrow lo expresaba de forma sencilla: y clara “Creo que el mundo le está recordando de la forma en que él quería ser recordado. Creo que eso está ocurriendo”. Hace un par de años se pudo a ver a todo el elenco reunido para el especial de Friends que auspició HBO Max y en el que los actores ponían en común sus impresiones de la serie, pero había que ver también cómo ha cambiado la perspectiva de Kudrow tras volver a ver eso que le daba tanta vergüenza”.

“Me río a carcajadas y todo el mundo es divertidísimo. Estoy impresionado por Courteney Cox. Estoy impresionado por Jen. Matthew, obviamente, es hilarante. Nadie conocía esa cadencia o ritmo cómico antes que él. Matt LeBlanc es divertidísimo. Y David Schwimmer, también. A veces incluso me río de lo que he hecho. Así que sí, quiero decir, es mi pequeña forma de celebrarlo, simplemente viéndolo. Pero es embarazoso. En casa, si alguien entra en la habitación y estoy viendo Friends, es algo terrible de ver, ¿no?”, reflexionaba la actriz., quien ahora ha encontrado la forma de reconciliarse con la comedia que ha hecho feliz a tantas otras personas durante años.