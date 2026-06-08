España Cultura

5 libros para empezar la semana: lo nuevo de Delphine DeVigan, Catherine Lacey y la novela ganadora en Goodreads del año

Repasamos algunas de las novedades editoriales que llegan a las librerías estos días

Guardar
Google icon
Cubierta del libro 'Mis amigos' de Fredrik Backman con tres figuras humanas sin cabeza bajo el agua en tonos azules y verdes, con reflejos de la superficie
5 libros para empezar la semana: de Delphine DeVigan a Catherine Lacey.

Mientras continúa la Feria del Libro de Madrid, las novedades no paran de sucederse durante este mes de mayo. Si la semana pasada llegaba a las librerías autores como John Connelly o Milena Busquets, estos días también se caracterizan por el desembarco de autores consagrados.

Además de los 5 libros recomendados, también hay pequeñas delicatessen que merece la pena reseñar, como El castillo de la magia enmarañada, de Sophie Anderson, una novela ilustrada para niños repleta de magia e imaginación de la siempre cuidada colección de la editorial Errata Naturae.

PUBLICIDAD

También, los nueve cuentos que componen el volumen Respirar bajo el agua, de Olivia Teroba (Sexto Piso) y la recuperación de Máscara, de Stanislaw Lem (Impedimenta), dentro de la biblioteca dedicada al autor por parte del sello. Por último, una obra maestra de la literatura japonesa policíaca, La mano que mueve los hilos, de Miyuki Miyabe (Salamandra) y lo nuevo del Premio Cervantes Sergio Ramírez, La maldición de Ramfis (Alfaguara)

‘Los figurantes’, de Delphine DeVigan

Cubierta del libro 'Mis amigos' de Fredrik Backman con tres figuras humanas sin cabeza bajo el agua en tonos azules y verdes, con reflejos de la superficie
'Los figurantes', de Delphine DeVigan (Anagrama). Traducción de Pablo Martín Sánchez

En su primera obra teatral, la autora de Nada se opone a la noche y Las gratitudes (que se ha convertido en un reciente éxito editorial en nuestro país), propone una mirada sobre la industria cinematográfica desde la perspectiva de los figurantes, aquellos que ocupan los puestos más bajos del rodaje y suelen quedar relegados al anonimato. La trama se sitúa en el espacio de espera durante una filmación, donde los figurantes Orso, Cécile, Bruno, Joyce y Nora comparten vivencias y muestran aspectos ocultos por la rutina.

PUBLICIDAD

Mientras esperan su turno frente a cámara, los personajes atraviesan cambios de vestuario y largas pausas, sabiendo que su presencia es necesaria para la escena, aunque rara vez sean reconocidos. A medida que avanza la obra, se revelan sus historias personales: Cécile evidencia el cansancio de su trabajo hospitalario, Bruno busca integración, Nora expresa su enojo por la falta de oportunidades, Joyce desea ser notada, y Orso muestra inseguridad.

El texto alterna situaciones humorísticas y melancólicas, evidenciando un entorno laboral precario, horarios extensos y una jerarquía que separa estrellas de figurantes. De Vigan coloca en primer plano a quienes suelen quedar al margen, utilizando la dinámica del rodaje para reflexionar sobre el valor social, el deseo de pertenecer y la exclusión. La obra aborda estas temáticas con una combinación de ternura y humor, evocando estilos de autores como Beckett y Chéjov, al transformar lo cotidiano en un escenario marcado por pequeñas tragedias mundanas.

‘El verano eterno’, de Franziska Gänsler

Cubierta del libro 'Mis amigos' de Fredrik Backman con tres figuras humanas sin cabeza bajo el agua en tonos azules y verdes, con reflejos de la superficie
'El verano eterno', de Franziska Gänsler (Galaxia Gutenberg). Traducción del alemán de Marc Jiménez Buzzi

He aquí un thriller que ha sido un auténtico acontecimiento en Alemania y del que se han vendido millones de ejemplares.

La trama transcurre en una ciudad balneario en la que un incendio forestal obliga a sus habitantes a permanecer encerrados. Dentro de ese contexto de caos, una madre y una hija llegarán huyendo de una amenaza personal y se refugiarán en un hotel vacío.

Un relato que combina el desastre ambiental con una historia de violencia psicológica sutil y una atmósfera de terror opresivo.

‘El libro de Moebius’, de Catherine Lacey

Cubierta del libro 'Mis amigos' de Fredrik Backman con tres figuras humanas sin cabeza bajo el agua en tonos azules y verdes, con reflejos de la superficie
'El libro de moebius', de Catherine Lacey (Alfaguara). Traducción de Nuria Molines.

Después de consagrarse con su gran novela Biografía de X, vuelve Catherine Lacey con una obra muy personal pero, al mismo tiempo, tan ‘postmoderna’ como nos tiene acostumbrados. A partir de una ruptura inesperada, la propia autora comienza a escribir de lo que queda de su anterior vida y, a partir de eso, aparecen varios caminos en dentro del relato: un ensayo personal y una novela breve tan imaginada como verdadera.

Una obra única, a medio camino entre las memorias y la ficción que habla de la amistad, el amor, el dinero, el sexo y el duelo, y que se plantea como un libro sin principio ni final, que investiga alrededor de finales y comienzos desde una perspectiva vulnerable y lúcida.

‘Todos los confines del mundo’, de Andrea Chapela

Cubierta del libro 'Mis amigos' de Fredrik Backman con tres figuras humanas sin cabeza bajo el agua en tonos azules y verdes, con reflejos de la superficie
'Todos los confines del mundo', de Andrea Chapela (Random House).

El fin del mundo a través del colapso climático es uno de los protagonistas de esta novela que plantea la pregunta ¿con quién pasarías el fin del mundo?, que pasará de ser de hipotética a real.

El relato, dividido en tres partes y que mezcla diferentes géneros, tiempos y espacios narrativos, utiliza una prosa serena para abordar temas como el deseo, la amistad y las formas alternativas de afecto, presentando distintas maneras de vincularse y de narrar las relaciones humanas en situaciones extremas.

‘Mis amigos’, de Fredrik Backman

Cubierta del libro 'Mis amigos' de Fredrik Backman con tres figuras humanas sin cabeza bajo el agua en tonos azules y verdes, con reflejos de la superficie
La portada de 'Mis amigos' de Fredrik Backman (Temas de Hoy)

La historia se ubica en una localidad costera sin nombre, donde cuatro adolescentes atraviesan un verano difícil y alientan a uno de ellos, un joven artista, a crear una pintura que años después alcanzará fama internacional.

El libro se estructura en dos tiempos: el verano de la juventud, cuando el grupo convence al artista de presentar su primer cuadro, y un presente situado 25 años más tarde, marcado por una subasta de arte donde Louisa, una adolescente que ha perdido a su mejor amiga, se detiene ante la famosa pintura de los tres amigos en el muelle. Esta escena dispara la pregunta central de la novela sobre el valor de la memoria y el significado de las relaciones forjadas en la adolescencia.

Los personajes principales presentan infancias marcadas por la violencia y la falta de oportunidades. Joar es el protector del grupo, Ted representa la sensibilidad y el temor a la pérdida, y Ali se suma al grupo compartiendo un pasado problemático. El lazo entre ellos brinda refugio y resistencia frente a un entorno hostil, funcionando como un espacio de apoyo cotidiano.

La novela fue reconocida como la mejor ficción de 2025 en los premios Choice Award de Goodreads con 167.509 votos. El autor es conocido en nuestro país por su novela El peor vecino del mundo, que fue adaptada al cine con Tom Hanks como protagonista.

Temas Relacionados

Delphine De ViganAndrea ChapelaEscritoresLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jonás Trueba reestrena ‘Los ilusos’: “Era el momento perfecto para terminar la versión que siempre quise hacer”

El cineasta madrileño presenta una nueva versión en color de la película con la que se hizo un nombre, fundó la productora homónima y sentó las bases de un cine libre e independiente

Jonás Trueba reestrena ‘Los ilusos’: “Era el momento perfecto para terminar la versión que siempre quise hacer”

Quedan tres días para ver en Netflix la película que revela el origen de una de las mejores sagas de terror y ciencia ficción de los últimos tiempos

Esta franquicia ha superado los 900 millones de dólares de recaudación, incluyendo la precuela que mostró los inicios del mundo distópico en el que se ambienta

Quedan tres días para ver en Netflix la película que revela el origen de una de las mejores sagas de terror y ciencia ficción de los últimos tiempos

El papa León XIV irrumpe sin ser presentado en el Movistar Arena y el público le da una gran ovación: “En este hermoso país es imposible no admirar la huella de creatividad”

Antonio Banderas ha señalado que “la relación entre la Iglesia y el arte no ha sido solo fructífera, ha sido determinante”

El papa León XIV irrumpe sin ser presentado en el Movistar Arena y el público le da una gran ovación: “En este hermoso país es imposible no admirar la huella de creatividad”

Friedrich Nietzsche, filósofo: “¿Es el hombre simplemente un error de Dios? ¿O Dios simplemente un error del hombre?”

El autor del famoso anuncio de la “muerte” de Dios reflexionó sobre lo paradójico que sería que este hubiera creado al hombre y lo conveniente que resultaría que hubiera sido al revés

Friedrich Nietzsche, filósofo: “¿Es el hombre simplemente un error de Dios? ¿O Dios simplemente un error del hombre?”

La reflexión de Emily Dickinson en uno de sus poemas más famosos: “La esperanza es ese pájaro que se posa en el alma”

La poeta estadounidense dejó uno de versos más influyentes en ‘Hope is the Thing with Feathers’

La reflexión de Emily Dickinson en uno de sus poemas más famosos: “La esperanza es ese pájaro que se posa en el alma”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este lunes 8 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: dónde habrá restricciones y qué alternativas de transporte existen

Cortes de tráfico este lunes 8 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: dónde habrá restricciones y qué alternativas de transporte existen

Aznar sí, Zapatero no: la lista de asistentes al encuentro del papa León XIV en el Congreso

La inédita visita de León XIV al Congreso obliga a desplegar un protocolo excepcional entre honores de Estado, códigos de vestimenta y saludos al pontífice

El papa León XIV acude por primera vez al Congreso en medio de una inesperada sintonía con Pedro Sánchez: inmigración, inteligencia artificial y rechazo a la polarización

Un chalé en Ibiza, un ático en Marbella, un apartamento en Sotogrande... Paco Correa no quiere que la Audiencia subaste el ‘tesoro’ inmobiliario de la Gürtel

ECONOMÍA

¿Prestaste dinero a amigos o familiares y no te lo devuelven? Esto dice la ley sobre cómo recuperarlo aunque no exista contrato

¿Prestaste dinero a amigos o familiares y no te lo devuelven? Esto dice la ley sobre cómo recuperarlo aunque no exista contrato

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

Ya es oficial: las empresas tendrán que atender las llamadas de sus clientes en menos de tres minutos a partir de diciembre

Hasta 1.600 euros por ver al Papa León XIV en Barcelona: la especulación llega a los balcones, que prometen “cero empujones” y “comodidad total”

Las baterías ya son el nuevo petróleo

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Florentino Pérez revalida el cargo de presidente del Real Madrid tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme

Problemas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid: 400 votos por correo impugnados

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes

Rani Khedira, el hermano del exjugador del Real Madrid que jugó en la sub-21 de Alemania pero ahora representará a Túnez en el Mundial 2026