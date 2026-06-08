5 libros para empezar la semana: lo nuevo de Delphine DeVigan, Catherine Lacey y la novela ganadora en Goodreads del año

5 libros para empezar la semana: de Delphine DeVigan a Catherine Lacey.

Mientras continúa la Feria del Libro de Madrid, las novedades no paran de sucederse durante este mes de mayo. Si la semana pasada llegaba a las librerías autores como John Connelly o Milena Busquets, estos días también se caracterizan por el desembarco de autores consagrados.

Además de los 5 libros recomendados, también hay pequeñas delicatessen que merece la pena reseñar, como El castillo de la magia enmarañada, de Sophie Anderson, una novela ilustrada para niños repleta de magia e imaginación de la siempre cuidada colección de la editorial Errata Naturae.

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También, los nueve cuentos que componen el volumen Respirar bajo el agua, de Olivia Teroba (Sexto Piso) y la recuperación de Máscara, de Stanislaw Lem (Impedimenta), dentro de la biblioteca dedicada al autor por parte del sello. Por último, una obra maestra de la literatura japonesa policíaca, La mano que mueve los hilos, de Miyuki Miyabe (Salamandra) y lo nuevo del Premio Cervantes Sergio Ramírez, La maldición de Ramfis (Alfaguara)

‘Los figurantes’, de Delphine DeVigan

'Los figurantes', de Delphine DeVigan (Anagrama). Traducción de Pablo Martín Sánchez

En su primera obra teatral, la autora de Nada se opone a la noche y Las gratitudes (que se ha convertido en un reciente éxito editorial en nuestro país), propone una mirada sobre la industria cinematográfica desde la perspectiva de los figurantes, aquellos que ocupan los puestos más bajos del rodaje y suelen quedar relegados al anonimato. La trama se sitúa en el espacio de espera durante una filmación, donde los figurantes Orso, Cécile, Bruno, Joyce y Nora comparten vivencias y muestran aspectos ocultos por la rutina.

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Mientras esperan su turno frente a cámara, los personajes atraviesan cambios de vestuario y largas pausas, sabiendo que su presencia es necesaria para la escena, aunque rara vez sean reconocidos. A medida que avanza la obra, se revelan sus historias personales: Cécile evidencia el cansancio de su trabajo hospitalario, Bruno busca integración, Nora expresa su enojo por la falta de oportunidades, Joyce desea ser notada, y Orso muestra inseguridad.

El texto alterna situaciones humorísticas y melancólicas, evidenciando un entorno laboral precario, horarios extensos y una jerarquía que separa estrellas de figurantes. De Vigan coloca en primer plano a quienes suelen quedar al margen, utilizando la dinámica del rodaje para reflexionar sobre el valor social, el deseo de pertenecer y la exclusión. La obra aborda estas temáticas con una combinación de ternura y humor, evocando estilos de autores como Beckett y Chéjov, al transformar lo cotidiano en un escenario marcado por pequeñas tragedias mundanas.

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‘El verano eterno’, de Franziska Gänsler

'El verano eterno', de Franziska Gänsler (Galaxia Gutenberg). Traducción del alemán de Marc Jiménez Buzzi

He aquí un thriller que ha sido un auténtico acontecimiento en Alemania y del que se han vendido millones de ejemplares.

La trama transcurre en una ciudad balneario en la que un incendio forestal obliga a sus habitantes a permanecer encerrados. Dentro de ese contexto de caos, una madre y una hija llegarán huyendo de una amenaza personal y se refugiarán en un hotel vacío.

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Un relato que combina el desastre ambiental con una historia de violencia psicológica sutil y una atmósfera de terror opresivo.

‘El libro de Moebius’, de Catherine Lacey

'El libro de moebius', de Catherine Lacey (Alfaguara). Traducción de Nuria Molines.

Después de consagrarse con su gran novela Biografía de X, vuelve Catherine Lacey con una obra muy personal pero, al mismo tiempo, tan ‘postmoderna’ como nos tiene acostumbrados. A partir de una ruptura inesperada, la propia autora comienza a escribir de lo que queda de su anterior vida y, a partir de eso, aparecen varios caminos en dentro del relato: un ensayo personal y una novela breve tan imaginada como verdadera.

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Una obra única, a medio camino entre las memorias y la ficción que habla de la amistad, el amor, el dinero, el sexo y el duelo, y que se plantea como un libro sin principio ni final, que investiga alrededor de finales y comienzos desde una perspectiva vulnerable y lúcida.

‘Todos los confines del mundo’, de Andrea Chapela

'Todos los confines del mundo', de Andrea Chapela (Random House).

El fin del mundo a través del colapso climático es uno de los protagonistas de esta novela que plantea la pregunta ¿con quién pasarías el fin del mundo?, que pasará de ser de hipotética a real.

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El relato, dividido en tres partes y que mezcla diferentes géneros, tiempos y espacios narrativos, utiliza una prosa serena para abordar temas como el deseo, la amistad y las formas alternativas de afecto, presentando distintas maneras de vincularse y de narrar las relaciones humanas en situaciones extremas.

‘Mis amigos’, de Fredrik Backman

La portada de 'Mis amigos' de Fredrik Backman (Temas de Hoy)

La historia se ubica en una localidad costera sin nombre, donde cuatro adolescentes atraviesan un verano difícil y alientan a uno de ellos, un joven artista, a crear una pintura que años después alcanzará fama internacional.

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El libro se estructura en dos tiempos: el verano de la juventud, cuando el grupo convence al artista de presentar su primer cuadro, y un presente situado 25 años más tarde, marcado por una subasta de arte donde Louisa, una adolescente que ha perdido a su mejor amiga, se detiene ante la famosa pintura de los tres amigos en el muelle. Esta escena dispara la pregunta central de la novela sobre el valor de la memoria y el significado de las relaciones forjadas en la adolescencia.

Los personajes principales presentan infancias marcadas por la violencia y la falta de oportunidades. Joar es el protector del grupo, Ted representa la sensibilidad y el temor a la pérdida, y Ali se suma al grupo compartiendo un pasado problemático. El lazo entre ellos brinda refugio y resistencia frente a un entorno hostil, funcionando como un espacio de apoyo cotidiano.

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La novela fue reconocida como la mejor ficción de 2025 en los premios Choice Award de Goodreads con 167.509 votos. El autor es conocido en nuestro país por su novela El peor vecino del mundo, que fue adaptada al cine con Tom Hanks como protagonista.