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El éxito de ‘Las guerreras K-pop’ llega a las librerías españolas: más de diez libros ampliarán el fenómeno en 2026

Ahora con dos Oscar bajo el brazo, la editorial Montena prepara una decena de novedades que se publicarán a lo largo del año

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Netflix anuncia la secuela de
Netflix anuncia la secuela de K-pop Demon Hunters (Netflix)

Pocos fenómenos culturales han sido tan omnipresentes como Las guerreras K-Pop el verano pasado. Desde su estreno en Netflix Rumi, Mira y Zoey han saltado de la pantalla a la vida cotidiana: suenan en los patios de los colegios, llenan salas de cine, aparecen en camisetas y sudaderas… y ahora también protagonizan libros.

El éxito de esta película de animación musical no ha dejado de crecer desde su estreno en la plataforma el pasado 20 de junio. En apenas dos meses se convirtió en la película más vista de la historia de Netflix, con 236 millones de visualizaciones en todo el mundo. Parte del secreto de su popularidad está en su banda sonora. Entre todas las canciones, la que más ha calado ha sido Golden. De hecho, la película no solo logró este domingo el Oscar a mejor película de animación en su 98º edición, sino también la estatuilla a mejor canción original por este tema, interpretado por Audrey Nuna, Ejae y Rei Ami.

Por si fuera poco, el fenómeno da ahora un nuevo salto fuera de la pantalla. El universo de Las guerreras K-Pop llega a las librerías españolas con la publicación de los primeros títulos oficiales inspirados en la película. La editorial Montena ya ha comenzado a lanzar en español varios libros que amplían el mundo de Rumi, Mira y Zoey y que buscan mantener viva la conexión con los millones de fans que ha generado la historia.

En la trama, las tres protagonistas son superestrellas del K-pop capaces de llenar estadios con su música y sus coreografías. Pero detrás de esa imagen de ídolos del pop esconden una misión secreta: proteger el mundo de fuerzas oscuras. Cuando termina el espectáculo, Rumi, Mira y Zoey se convierten en cazadoras de demonios encargadas de mantener sellado el Honmoon, una puerta sobrenatural que amenaza con liberar criaturas malignas. Para lograrlo necesitan algo más que talento musical: también dependen de la energía de sus fans, cuyo entusiasmo mantiene el equilibrio entre ambos mundos.

Una decena de libros a lo largo del año

Ahora, la llegada de los libros pretende ampliar el universo de la HUNTRIX, el grupo que forman estas tres jóvenes en la ficción. Uno de los primeros títulos disponibles es KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!, un storybook que invita a los lectores más pequeños a adentrarse en el mundo de las protagonistas a través de ilustraciones chibi -versiones caricaturizadas y adorables de los personajes- y guiños a elementos muy queridos por los seguidores de la película, como los Saja Boys o las mascotas Derpy y Sussie.

KPop Demon Hunters: ¡Por los
KPop Demon Hunters: ¡Por los fans (Montena)

A este lanzamiento se suma KPop Demon Hunters: Libro oficial de pósteres, pensado para lectores a partir de siete años. El volumen reúne ilustraciones a todo color de la película y de sus protagonistas para que los fans puedan llenar sus habitaciones con imágenes de sus personajes favoritos.

KPop Demon Hunters: Libro oficial
KPop Demon Hunters: Libro oficial de pósteres (Montena)

Y esto es solo el comienzo. En los próximos meses llegarán muchas más publicaciones oficiales de la cinta que seguirán ampliando este mundo de música, fantasía y acción. La editorial prepara más de diez novedades que se publicarán a lo largo del año y que explorarán diferentes formatos dirigidos a públicos de distintas edades.

Con la llegada de estos títulos, Las guerreras K-Pop confirman que su éxito no se limita a las pantallas. Después de conquistar el streaming, las listas de reproducción y el merchandising, ahora también aspiran a hacerse un hueco en las estanterías de las librerías.

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