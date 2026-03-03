Los directores originales de ‘Scream 7′ revelan cuál era su idea para la película: “Queríamos ver cómo de lejos podíamos llegar”

Scream 7 presenta un nuevo tráiler.

Scream 7 ha debutado en cines este viernes, pero lo ha hecho bajo la dirección de Kevin Williamson, guionista original de la saga, y no de los directores que renovaron la franquicia en años recientes. El estreno marca un nuevo capítulo para la serie de terror, que atravesó cambios clave en su equipo creativo antes de llegar a la pantalla grande. En una reciente entrevista, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, directores de las últimas entregas de la saga Scream, compartieron detalles inéditos sobre lo que imaginaban para la séptima película. La dupla, que revitalizó la franquicia de terror, confesó que su principal objetivo era explorar hasta dónde podían llevar la intensidad y el impacto de la historia.

“Siempre hablamos de esto: si Scream 6 es como una película secreta para sentirte bien, Scream 7 iba a destrozarte”, afirmó Bettinelli-Olpin al medio Entertainment Weekly. Según explicó, la pareja de directores jamás llegó a leer un guion de su versión porque abandonaron el proyecto para dirigir otra película antes de empezar el desarrollo real. La idea central que discutían era ir más allá de lo visto anteriormente, llevando el terror y la tensión a un nivel mucho más alto. “Lo que teníamos en mente era ver cómo de lejos podíamos llegar con esto”, resumió el director. El plan era romper con las expectativas y explorar un enfoque radicalmente distinto al de Scream 6.

Gillett detalló que, tras haber ampliado el universo de la saga al trasladar la acción a Nueva York en la sexta entrega, el siguiente paso lógico sería reducir la escala. “Hablábamos de cómo hacer lo contrario en la séptima: algo ultra contenido, casi en tiempo real”, comentó. Sin embargo, estos conceptos nunca se trasladaron al equipo de guionistas ni a la fase de preproducción. La salida de Bettinelli-Olpin y Gillett de Scream 7 sorprendió a muchos seguidores. Ambos decidieron dejar la franquicia para dirigir Abigail, un thriller de vampiros que se estrenará en 2024. Esta decisión interrumpió cualquier avance formal sobre el desarrollo de la séptima entrega de la saga de Paramount y Spyglass.

Ghostface en 'Scream 7' © 2025

Volviendo a los orígenes

El propio Bettinelli-Olpin explicó que no existía ningún guion definitivo ni reuniones formales con el estudio sobre la posible dirección de la película. Todo se limitó a conversaciones creativas informales entre ambos directores, sin participación del resto del equipo ni del elenco. Gillett insistió en que no estaban al tanto de ningún plan concreto para la franquicia después de su salida, más allá de que la productora tenía la intención de continuar la serie.

La marcha de Bettinelli-Olpin y Gillett generó un efecto dominó en la producción. Kevin Williamson, guionista original de la primera Scream, fue convocado como director para reemplazar a Christopher Landon, quien también abandonó el proyecto poco después. Además, el elenco sufrió bajas importantes: Melissa Barrera y Jenna Ortega, figuras centrales de las entregas recientes, se desvincularon de la saga. El regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott requirió una negociación significativa tras la controversia salarial que la alejó de Scream 6. Finalmente, la actriz accedió a regresar por una suma de $7 millones.

Scream 7 finalmente llegó a los cines el viernes, enfrentando un escenario de alta expectativa y obstáculos en su desarrollo. El reparto combinó rostros clásicos como Courteney Cox, David Arquette y Matthew Lillard con nuevas incorporaciones: Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale y Mckenna Grace. La trama sitúa a Sidney Prescott en el pequeño pueblo de Pine Grove, donde busca una vida tranquila con su hija hasta que la amenaza de Ghostface resurge. Paramount y Spyglass apuestan por un estreno fuerte, proyectando ingresos de 60 millones de dólares en el primer fin de semana.