María Terremoto y Faenna fusionan el flamenco y el rap en ‘Arrastrao’: “Rosalía nos ha abierto la puerta a quitarnos el mantón y la peineta”

María Terremoto y Faenna publican 'Arrastrao' (Universal Music Spain)

Cuenta María Terremoto (María Fernández Benítez; Jerez de la Frontera, 1999) que la pureza en el flamenco no es lo mismo que el purismo. “Son aquellos que no quieren ver más allá, ni quieren avanzar ni disfrutar de la música”, explica a Infobae España en la cafeteria del UMusic Hotel de la capital. La heredera del clan de cantaores Terremoto siempre ha dejado claro la “necesidad de hacer otras cosas”. Ir más allá del flamenco; de jugar con él, fusionar y experimentar. Tras publicar en enero su segundo álbum de estudio, Manifiesto (Universal Music), dedicado a su padre, Fernando Fernández Pantoja, conocido como Fernando Terremoto —fallecido en 2010— la jerezana se lanza a dar lo mejor de sí con una de las nuevas voces femeninas del rap, Faenna (Julia González Cabrera; Málaga, 2003), que comenzó su andadura en la industria el año pasado.

Ambas, de 25 y 22 años, respectivamente, han estrenado este viernes 9 de mayo, Arrastrao, una colaboración con un mensaje de empoderamiento femenino donde fusionan lo mejor de ambas: el cante de María junto a las rimas de Faenna. “Sé que esto a la afición flamenca le va a chocar un poquito. Yo no voy a dejar nunca de hacer mi música ni flamenco, pero siento la necesidad de hacer otras cosas”, remarca la nieta de Fernando Fernández Monge, Terremoto de Jerez. Con esto coincide la malagueña Faenna, que publicó su álbum debut, Julia y Manuel (en homenaje al dúo flamenco Lole y Manuel), el pasado octubre: “El purismo es una tontería. La pureza sí es importante. El sentirte puro, auténtico, es lo que al final te va a llenar como persona y le va a llegar al resto”.

Atienden a Infobae España pasadas las cuatro y media de la tarde en la cafetería del hotel en Madrid, situado muy cerca de la Puerta del Sol. Todavía no han comido. María lleva despierta desde las cinco y media de la mañana y Julia se levantó una hora antes. Las dos artistas han cogido un tren para pasar un día frenético de promoción. Cuando tiene lugar esta entrevista, Arrastrao, solo es de ellas y de los medios que la han escuchado. Ahora, ya es de todos. De los oídos más puristas también.

María Terremoto y Faenna en el rodaje del videoclip de 'Arrastrao' (@mariaterremoto.mt)

Pregunta. Os quería preguntar primero cómo os conocisteis.

María Terremoto. La conocí a ella [a Julia] por redes sociales porque empecé a seguirla. Tenía pendiente de hacer una colaboración con quien yo quisiera, lo dejaron un poco en mis manos, empecé a mirarla y me encantó su música, su rollo y se lo propuse.

P. ¿La colaboración cómo surge? ¿Cuándo y cómo os sentáis a componer Arrastrao?

Faenna. Quedamos en Sevilla con Lost Twin, que es un productor del carajo [también ha trabajado con C. Tangana]. Yo iba con un poco de incertidumbre de que iba a pasar, que iba a salir de ahí. Al final escuchamos unos ritmos, elegimos uno que nos parecía que era perfecto y nos pusimos a componer. Surgió todo muy rápido, muy orgánico y muy natural.

P. María, tú en entrevistas has dicho que tienes muchas inquietudes y que te gustaría tocar varios palos dentro del flamenco. ¿Cómo ha sido para ti mezclarlo con lo urbano?

M.T. Era algo que tenía muchísimas ganas de hacer. Realmente este tema tiene influencias flamencas porque yo soy flamenca. Creo que cada cosa tiene su raíz y hay que respetarla, pero me sentía con la capacidad, con mis influencias, de meterme un poco en un rollo más urbano. En el mundo de Julia. Yo sé que esto a la afición flamenca le va a chocar un poquito, pero bueno, no voy a dejar nunca de hacer mi música ni flamenco, pero siento la necesidad de hacer otras cosas.

P. Y Julia, tú soñabas con ser bailaora, pero terminas haciendo rap. Me da la sensación de que una tiene un poco algo de lo que quiere la otra.

F. Sí, el flamenco es una música que he escuchado desde chica, que respeto y escucho muchísimo. Es un placer poder colaborar con artistas de su talla y es siempre una suerte acercarme al flamenco. Es algo que me llena.

“Si [un hombre] quisiese quitarme lo que más quiero, que es mi música y dejarme sin nada, primero me tendría que matar”

P. Hay una frase que cuando escuché por primera vez se me quedó grabada: “Si quieres apagarme, mátame primero”. Es una letra muy empoderante pero durísima de escuchar. ¿Cómo llegáis al punto de escribir algo así?

M.T. No hablo desde mi experiencia propia, porque gracias a Dios no he sufrido ni sufro eso. Las relaciones no son color de rosas, ninguna. Pero gracias a Dios no me he sentido así. Sí tengo amigas que han pasado por una relación muy tóxica y la persona que ha tenido al lado lo que ha intentado ha sido achicarla, hacerla pequeña e insegura. Al final es una manera de dar voz a esas mujeres que han pasado por ahí. Y aunque no sea una experiencia propia, hablo desde mi voz y pensando que si estuviese en ese lugar... Si quisiese quitarme lo que más quiero, que es mi música y dejarme sin nada, primero me tendría que matar.

P. Ya sea por canciones o por películas, ¿sentís que el amor está romantizado? Leí una entrevista con La Tania que decía que ella se había sentido engañada por lo que le habían contado del amor.

M.T. Quizás un poco. El amor no es bonito del todo. El amor, aparte de cosas bonitas, es sufrimiento. Muchísimo.

F. También creo que cuando eres pequeña y ves películas y novelas, te piensas que es otra cosa. Después, cuando vas madurando te das cuenta de que el amor implica muchas cosas que no te cuentan: responsabilidad, respeto...

M.T. Lo bonito de lo feo del amor es la superación, y afrontar ciertos problemas o circunstancias juntos. Creo que eso es el amor, superar obstáculos. Lo bonito de cara al público, un abrazo, un beso... Todo eso no existe. Tú entras en tu casa tienes problemas, preocupaciones y al final es afrontarlo juntos.

P. María, tú has contado también que has sido testigo de mujeres que no han alcanzado cierto triunfo por su pareja o por su entorno. ¿Cómo crees ha evolucionado esto en los últimos años, especialmente en el flamenco?

M.T. De hecho, con ese comentario que hice se creó un poco de polémica en mi pueblo gitano porque cómo voy a ofender a mi propio pueblo, pero es una realidad que existía. Las mujeres no podían ser más que amas de casa, criar hijos y encargarse de las labores domésticas. No tenían otra función. Ya hablando de gitanas y no gitanas, porque hace 70 años la vida era así. Esto ha ido avanzando muchísimo, aunque sí se siguen viviendo cosas así. Hoy en día somos muchas mujeres las que damos visibilidad a la superación y al valor. No creo que sea necesario aguantar eso, pero ha sido una realidad.

P. A mí me la canción me ha recordado la canción un poco del estilo del El mal querer (2018) de Rosalía. Ella fue un precedente de la fusión de géneros, al menos a nivel mainstream.

F. El flamenco siempre se ha fusionado con muchas cosas. Y en el caso, por ejemplo, de Rosalía, que es una artista, ella lo supo hacer muy bien. Siento que ese disco marcó un antes y un después, porque ahora muchas artistas flamencas se han influenciado de ella.

M.T. Ella nos ha dado esa soltura. Nos ha abierto la puerta a todas a quitarnos el mantón y la peineta única y exclusivamente y decir: “Espérate que hay más camino”. Estamos ya en otra generación.

“El flamenco no se pierde, se reinventa. Pueden existir las dos cosas”

P. El flamenco me parece muy versátil, pero si siempre se ha asociado a la mantilla y al traje...

M.T. Existe todavía un colectivo de personas que piensan eso, que yo lo llamo purismo, que para mí no es lo mismo que la pureza. Son dos cosas opuestas. Ya he recibido críticas por subir dos teaser de Arrastrao, críticas completamente destructivas. Yo creo que son personas que no quieren ver más allá. Ni quieren avanzar con la vida, ni ser coherentes, ni disfrutar de la música que está para eso. Es lo único que te cura, que te puede sacar de un problema por un momento: una canción.

P. Justo tenía apuntada esa frase: “Yo pertenezco a la pureza, no al purismo”, que has dicho en alguna que otra entrevista. ¿Cómo lleváis este tema?

M.T. Yo ya bien, antes fatal.

F. Es que no sé. El purismo es una tontería. La pureza sí es importante. El sentirte puro, auténtico es lo que al final te va a llenar como persona y le va a llegar al resto. Siendo auténtico es la única manera de ser alguien.

P. Yo creo que el folclore ha evolucionado mucho con el paso de los años. Es una cosa buena, que perdura, porque al final lo mezclas, lo reinventas y no se pierde.

F. El flamenco en este caso no se pierde, se reinventa. Puedo llegar a entender el punto de muchas personas de decir: “No quiero que se pierda”. Pero no tiene por qué perderse. Pueden existir las dos cosas. En el rap pasa lo mismo, puede ser noventero y más puro. También puede existir ahora otro tipo de rama, con ritmos más novedosos, y no deja de ser rap. No sé. Es complicado, la verdad.

P. No solo en el ámbito personal, también en el artístico. ¿Os habéis sentido arrastradas, como el título de la canción por ser mujer, dentro de vuestro género?

M.T. Quizás no por el mero hecho de ser mujer, pero yo sí que me sentí un poco arrastrada por la presión del flamenco y por la opresión de no poder hacer lo que quiero ni poder desarrollar mis inquietudes. Por eso, sí. En cuanto a mujer, pues igual que te digo una cosa, te digo otra. A mí nadie me ha quitado de un escenario por ser mujer ni nadie me ha dejado de dar una gala, que yo esté enterada, claro. Gracias a Dios no he sufrido ese tipo de episodios artísticamente y creo que por desgracia o por suerte, son pocas ya las que sufren ese tipo de situaciones. Antes sí. Antes en un festival flamenco había una mujer y siete hombres, y hoy casi que podemos ver más mujeres que hombres.

F. Yo nunca me he sentido arrastrada. Y creo que ninguna mujer se tiene que arrastrar, porque entonces ahí estaría el problema. Que las mujeres hagan lo que quieran, pueden hacer lo que quieran. Con ese sentimiento de coraje y de poderío es donde se llega a los sitios.

“Sí me considero rapera porque me he criado escuchando esa música y la siento mía”

P. Julia, no sé si conoces a Teo Lucadamo. Cuando le entrevisté me dijo que no se consideraba rapero porque el hip hop es una respuesta a la marginación y a la opresión racista, y que como él era blanco y acomodado en España no podía hacer rap. ¿Estás de acuerdo con esto?

F. El hip hop existe desde hace muchos años y no se puede negar de donde viene ni los motivos ni las razones por las que se hace. Pertenece a los negros porque es música que nace de ellos. Al final la música es música y al final si la sientes... Yo siento que puedo rapear y sí me considero rapera porque me he criado escuchando esa música y la siento mía. Creo que tengo unos motivos detrás pa quejarme, pa decir cosas y expresarme de la manera en la que quiera. Entiendo su punto, evidentemente, y tiene una parte de razón. Cada uno hace la música suya.

P. Antes os preguntaba por actualizar e innovar en vuestros géneros. ¿Creéis que con temas como Arratrao lo conseguís? ¿Hace falta seguir haciendo este tipo de temas?

M.T. Bueno, no lo sé. Hasta que no salga no podría decirte como es la aceptación. Pero esto para mí ha sido una necesidad y aprovechando la visibilidad que tenemos quería salir un poco de la monotonía de hacer lo mismo siempre.

F. Los artistas también tenemos inquietudes, no somos robots ni vamos a hacer siempre lo mismo, evolucionamos.

P. María, te quería preguntar por tu disco, Manifiesto. Comentabas que el amor te ha salvado de muchas maneras, pero escribes una canción como esta, tan dura, que aunque no es tu caso ni está basada en algo personal, ¿qué sientes?

M.T. Bueno, pues a mi pareja se lo tuve que explicar. “Oye, ¿cómo me estás dejando, no?“. ”Si no es a ti ,cariño, que no eres el ombligo del mundo” [se ríe]. La verdad que me siento empoderada, porque aunque no sea una experiencia propia, me gusta poder contar quizás desde la voz de otra mujer lo que ha sentido. Me siento empoderada, me siento guay. He atravesado miles de crisis como cualquier pareja. Al final son puntos que se tienen que ver de la mujer, el empoderamiento, la seguridad y yo me siento guay cantándola, sin ofender por supuestísimo a mi pareja que ya se lo expliqué en su momento. Espero que lo siga entendiendo.

P. Manifiesto ha sido considerado el disco de flamenco más importante de este año. ¿Cuando te dicen algo así sientes presión teniendo en cuenta todo tu árbol genealógico?

M.T. Hombre, un poquito sí, la verdad, porque la idea de este disco era abrir una puerta para que entre lo que quiera. Y una de las cosas que va a entrar va a ser Arrastrao, por ejemplo. Y es un disco de cante flamenco clásico, pero quise darle un poco más de modernidad al sonido, a la producción, la masterización... A todo eso darle algo más fresco y más orgánico, natural, y un poquito más vanguardista, pero mi disco es clásico. Esa presión sí que existe, porque mi idea es ir haciendo otras cosas sin olvidar mi raíz, pero ir haciendo otras cosas. Ahora mismo sí que me siento un poquito aguantando el equilibrio.

P. Y actúas aquí, de hecho, el 24 [de mayo, en el Teatro Albéniz].

M.T. Sí, el 24 de mayo actúo aquí en el Albéniz, como parte del cartel del Universal Music Festival. Tengo muchas ganas.

P. Y Julia, has sacado hace nada tu EP Dreamless y hace un par de meses tu álbum debut, Julia y Manuel. Además que estás de gira ahora. Mañana estás en San Sebastián.

F. Sí, tengo una pila de conciertos y festivales por ahí.

P. ¿Cómo está siendo tu camino en la industria?

F. La verdad, muy intenso. Bonito, también. Estoy aprendiendo un montón. Llevo poquito tiempo dentro de esto y tomándome la música en serio, pero creo que me estoy llevando muchas cosas buenas, así que la verdad que estoy contenta y voy pa’ lante con todo.

P. Y ya para terminar, ¿con quién os gustaría colaborar? De España, de fuera de lo que os apetezca.

M.T. YO es que siempre digo la misma, tío...

F. Yo con [la rapera estadounidese] Lauryn Hill. Me flipa.

M.T. Venga, me voy a flipar yo también un poquito. Es que soy súper repetitiva con Beyoncé, pero es que es mi diosa. Para mí, es mi santa.