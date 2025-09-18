Los escándalos familiares que sorprenderían a Rocío Jurado en el que sería su 81 cumpleaños

Actuación de la cantante Rocio Jurado. EFE / José Huesca / Archivo

Este jueves 18 de septiembre, Rocío Jurado habría celebrado su 81º cumpleaños. La artista chipionera, considerada una de las grandes voces de la historia de la música española, falleció en junio de 2006 a causa de un cáncer, dejando un vacío imborrable entre su familia y sus seguidores. Casi dos décadas después de su partida, su legado continúa vivo gracias a su extensa discografía, sus interpretaciones memorables y los homenajes que cada cierto tiempo le rinden tanto instituciones como admiradores.

Conocida como “la más grande”, Rocío Jurado fue una mujer que dedicó su vida entera a la música. Desde sus inicios en los tablaos flamencos hasta sus giras internacionales, logró traspasar fronteras y convertirse en un referente de la copla, la balada y la canción española. Su voz, potente y llena de matices, la llevó a recibir premios en España y América, además de reconocimiento unánime de crítica y público. Ella misma siempre afirmó que su verdadera pasión era cantar y que por encima de todo se debía a su profesión.

Rocío Jurado, pocos meses antes de su fallecimiento, cuando grabó el especial "Rocío siempre". (Europa Press)

En contraste, tras su muerte, su entorno familiar encontró en los platós de televisión una fuente de ingresos y notoriedad que, con los años, ha terminado eclipsando en parte la herencia artística de la cantante. Y es que, pese a que Rocío defendió hasta el final la unión de los suyos, su fallecimiento abrió una profunda brecha entre sus herederos.

Hoy en día, el clan Jurado-Mohedano sigue desestructurado y marcado por conflictos que, sin duda, habrían sorprendido a la artista. El primero de ellos es el distanciamiento de su única hija biológica, Rocío Carrasco, con respecto al resto de la familia. Tras la apertura del testamento comenzaron las disputas por el reparto del patrimonio. Aunque Jurado dejó todo preparado para garantizar el bienestar de los suyos, llegando incluso a señalar como herederos a sus hermanos, no todos estuvieron de acuerdo con sus decisiones.

También hubo choques en torno a la gestión de su legado artístico. Mientras que los hermanos de Rocío criticaron a su sobrina por no defender públicamente la memoria de la cantante, Carrasco optó por guardar silencio y homenajearla en privado. Ese mutismo fue interpretado como desinterés, lo que generó reproches constantes en televisión y prensa, haciendo cada vez más difícil una reconciliación.

José Fernando y Ortega Cano. (Europa Press)

Otro episodio doloroso es la situación de José Fernando, hijo adoptivo de la artista junto a José Ortega Cano. Tras la muerte de su madre, atravesó una adolescencia turbulenta marcada por el consumo de drogas y problemas con la justicia. Actualmente, reside en un centro psiquiátrico en Ciempozuelos, donde ha logrado cierta estabilidad, aunque sin llegar aún a la independencia. Su historia se vio ensombrecida recientemente por la muerte de Michu, madre de su hija, lo que obligó a la niña a trasladarse a Madrid para estar con la familia paterna.

A todo ello se suma la sombra de Antonio David Flores, exmarido de Rocío Carrasco, quien en los últimos años ha ocupado titulares tras ser acusado de malos tratos. La emisión del docu-reality Rocío: contar la verdad para seguir viva supuso un punto de inflexión mediático, desvelando testimonios inéditos de su relación y reabriendo viejas heridas familiares ante la opinión pública.

El reencuentro en directo entre Rocío Carrasco y Marta Riesco durante la emisión de 'El gran desfile' de 'La familia de la tele'. (RTVE)

Así, a 19 años de su muerte, la figura de Rocío Jurado sigue presente y genera debate. Su voz permanece inmortal en los escenarios y grabaciones, pero su sueño de mantener a la familia unida parece hoy más lejano que nunca.