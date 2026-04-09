Santiago Segura analiza el impacto de ‘Torrente Presidente’ y la polémica pública en ‘La Revuelta’: “Hablo de más”

Santiago Segura analiza el impacto de ‘Torrente Presidente’ : “Hablo de más” (La Revuelta)

La visita de Santiago Segura a ‘La Revuelta’ de RTVE ha reavivado el debate en torno a su figura pública tras el estreno de ‘Torrente Presidente’. La sexta entrega de la saga ha alcanzado más de veintitrés millones de euros de recaudación, situándose como la sexta película española más vista de la historia. El propio cineasta ha admitido en el programa que su aspiración es superar a ‘Los otros’, de Alejandro Amenábar, en el ránking.

‘Torrente Presidente’, que marca el regreso del personaje tras once años de ausencia, ha generado múltiples reacciones mediáticas y sociales por su contenido de sátira política y social. Durante su intervención, Santiago Segura ha detallado que la polémica en torno al estreno se debe “a que hablo de más”.

También ha reconocido que las críticas son consecuencia directa de su tendencia a explayarse y responder a preguntas comprometidas. El director sostiene que la campaña de promoción fue deliberadamente atípica, sin tráiler ni pases de prensa previos, con el objetivo de sorprender a los aficionados tras más de una década sin nuevas entregas.

Referentes, humor y controversia mediática

La relación de Segura con otros referentes del cine español, especialmente Pedro Almodóvar, ha sido otro de los asuntos abordados durante la entrevista. El director ha desmentido cualquier enemistad y ha calificado de “brillante” al manchego. Ha rememorado una anécdota en la que Almodóvar le comentó en tono humorístico: “No te queda bien adelgazar. Los que sois feos, lo sois estando gordos o delgados”, según ha relatado el propio Segura.

El cineasta ha confesado que al principio pensó que el director manchego le tenía manía, pero ha matizado que ese trato se enmarca dentro del carácter irónico de Almodóvar, a quien ha definido como alguien que lanza comentarios incisivos a todo su entorno.

La emisión previa del programa, en la que participaron los actores Alejo Sauras y Mariona Terés, ha originado un episodio comentado en el que Terés rechazó enviar un saludo a Santiago Segura, limitándose a afirmar: “no tengo nada que decirle a Santiago Segura”. El asunto ha sido objeto de debate en la entrevista con David Broncano.

Santiago Segura durante su visita a 'La Revuelta' (La Revuelta)

Consultado sobre este episodio, Segura ha asegurado no conocer personalmente a Mariona Terés y ha manifestado su desconcierto: “Me ha dado un bajón de la hostia. Si no conozco a esta persona, ¿por qué me odia?”. El cineasta ha mostrado su decepción por la atención mediática recibida por ese momento y ha lamentado que se prioricen los titulares conflictivos por encima de otros aspectos de interés en el programa, según ha insistido en varios momentos de la conversación con Broncano.

El revuelo generado por la película también ha tenido reflejo en redes sociales y medios de comunicación, donde algunos usuarios han criticado la decisión de invitar a Segura a programas de la televisión pública tildándole de representar determinados valores. Pese a ello, el director ha restado importancia al episodio y ha afirmado que su finalidad nunca es provocar polémica, sino contribuir al debate humorístico, recordando que “mi idea cuando hablo no es molestar a la gente”.

Aspiraciones, anécdotas y autocrítica

Durante el programa, Santiago Segura ha compartido detalles sobre la evolución de la recaudación y sus objetivos respecto al legado de la saga ‘Torrente’. Ha afirmado que aspira a alcanzar la cuarta posición histórica en el cine español, por encima de ‘Los otros’, y ha bromeado sobre la dificultad de competir con películas que cuentan con grandes estrellas internacionales. Ha mencionado, con ironía, que ‘Lo imposible’ de Bayona —protagonizada por Naomi Watts y Ewan McGregor— es difícil de superar.

En cuanto a la presencia de figuras internacionales, Segura ha detallado la anécdota de su intento de contar con Sylvester Stallone en la película. El representante del actor estadounidense respondió con un escueto “Mr. Stallone pass”, que el propio Segura ha definido como un ejemplo de diplomacia directa. También ha contado que Michael Douglas mostró inicialmente interés en participar, pero finalmente se retractó y no volvió a comunicarse, según ha precisado en la entrevista.

Primeras imágenes de 'Torrente presidente', la nueva película de Santiago Segura en la que el famoso expolicía participará en política. (X)

La actitud ante la controversia pública y los conflictos mediáticos ha ocupado buena parte del intercambio con el presentador. El director ha recalcado que le gusta expresarse, pero que percibe un empeoramiento del clima social, especialmente por la amplificación que ofrecen las redes sociales.

Ha añadido que antes “si decías una tontería no te lo apuntaban ni te lo grababan en piedra”; hoy, asegura, cualquier comentario adquiere una dimensión mayor y, a menudo, negativa. Ha matizado que es proclive a rectificar y pedir disculpas, aunque en la actualidad estas concesiones no siempre son bien recibidas.

En el terreno personal, el cineasta ha revelado que su hija desea convertirse en actriz, aunque considera como opción secundaria la docencia infantil, una idea que le preocupa debido a la situación del sector educativo tal como lo ha expresado durante el programa.