Ranking de Netflix en España: estas son las películas más vistas del momento

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

El listado semanal actualizada con las películas más populares en Netflix España ya está disponible. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no puedes dejar pasar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más reproducido en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un incremento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

La lista de las películas más populares de Netflix España

1. Peaky Blinders: El hombre inmortal (Peaky Blinders: The Immortal Man)

El gánster Tommy Shelby regresa a Birmingham para salvar a su familia y a su país cuando su hijo, del que se ha distanciado, se ve envuelto en un complot nazi.

2. Máquina de guerra (War Machine)

En una última misión agotadora durante el entrenamiento para ser ranger, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad contra una gigantesca máquina asesina de otro mundo.

3. Always Winter

4. Torrente, el brazo tonto de la ley

5. Algo pasa en Las Vegas

Al juerguista Jack Fuller le acaba de despedir de la empresa su propio padre. Por otro lado a la atractiva Joy McNally, su novio le ha dejado plantada. Ambos deciden irse a Las Vegas y allí se conocen en una equivocación de habitaciones de su hotel. Tras irse de fiesta, a la mañana siguiente se despiertan.. y descubren que se han casado tras una noche de locura y descontrol. Justo en su primera discusión, Jack gana un jackpot de 3 millones de dólares en una máquina del casino jugando con una moneda de Joy. Ambos intentarán quedarse con el dinero, aunque el amor quizá aparezca en el camino..

6. Minions: El origen de Gru

Mucho antes de convertirse en un genio del mal, Gru no era más que un chaval de 12 años en plenos años 70 tratando de conquistar el mundo desde el sótano de su casa de un barrio residencial cualquiera. Y no le iba demasiado bien. Pero cuando Gru se cruza en su camino con Kevin, Stuart, Bob y Otto un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado, esta inesperada familia unirá fuerzas para construir su primera guarida, diseñar sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones.

7. Cementerio viviente

Louis Creed, su esposa y sus dos niños se instalan en una vivienda próxima a una carretera con mucho tráfico. Cerca de la casa hay un sendero que lleva a un cementerio de animales y también a un antiguo cementerio indio; según la leyenda, los que sean enterrados allí volverán a la vida. Cuando uno de los niños muere atropellado por un camión, Louis ldecide enterrarlo en el cementerio indio.

8. Downhill

9. La línea roja (เสนตาย สายลวง)

Tres mujeres buscan venganza tras ser víctimas de una estafa telefónica. ¿Podrán ajustar cuentas con la red criminal que les robó dinero y también su dignidad?

10. 27 vestidos

Jane, la eterna dama de honor lo ha sido hasta 27 veces pero nunca la novia, debe hacer frente a su peor pesadilla cuando su hermana se compromete con el hombre de sus suenos. A Jane le encanta acudir a bodas y ayudar a la novia en su dia mas especial. Esta enamorada de su jefe, pero el dia que se decide a confesarle su amor, su atractiva y caprichosa hermana, a la que siempre ha cuidado, entra en escena.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.