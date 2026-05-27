El inmunólogo Alfredo Corell carga contra Marcos Llorente: “Un adolescente se va a pasar el verano sin fotoprotector porque tú lo dijiste en prime time”

El inmunólogo Alfredo Corell carga contra Marcos Llorente. (Montaje Infobae)

Hace poco más de una semana, el futbolista Marcos Llorente visitó ‘El Hormiguero‘. Sin embargo, no se limitó a hablar de fútbol ni de su temporada con el Atlético de Madrid. Como viene haciendo desde hace tiempo en sus redes sociales, el jugador aprovechó su entrevista para compartir mensajes sobre salud alejados del consenso científico, especialmente sobre la exposición solar y el uso de fotoprotector. Sus declaraciones, emitidas en prime time ante 1.707.000 espectadores, han provocado una oleada de críticas entre científicos y dermatólogos.

“Marcos Llorente, como mínimo, eres un irresponsable”. Así comienza el contundente comunicado que el inmunólogo y catedrático de la Universidad de Sevilla Alfredo Corell ha publicado en su cuenta personal de Instagram. “Y lo digo con todas las letras por no decirte adjetivos mucho más groseros que te has ganado a pulso”, añade.

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Las declaraciones de Corell llegan además en paralelo a la reacción de la Asociación Española de Comunicación Científica (AEC2), que ha redactado una carta dirigida al Comité de Cumplimiento Normativo y al Consejo de Administración de Atresmedia para reclamar “responsabilidad en comunicación de salud pública”.

En su vídeo, Corell desmonta uno de los principales argumentos defendidos por el futbolista. “Dices que el sol entrena la piel igual que el ejercicio entrena el músculo, que el cuerpo se adapta y se hace más fuerte”, explica reproduciendo las palabras de Llorente. Sin embargo, el inmunólogo rechaza esa comparación: “Cuando el sol daña el ADN, forma lesiones en la doble hélice, en las pirimidinas, que a veces se reparan, pero a veces no. Y las que no se reparan se convierten en mutaciones permanentes”.

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“Ese es el primer paso hacia un melanoma, porque un músculo tiene memoria adaptativa, pero el ADN tiene memoria mutacional y se van acumulando las mutaciones”, explica Correl, miembro de la Sociedad Española de Inmunología. “No es lo mismo, Marcos, pero es que para saberlo hay que estudiar biología”, remata.

La respuesta del inmunólogo no se limita a las declaraciones del futbolista en televisión. Con casi dos millones y medio de seguidores en Instagram, Marcos Llorente se ha consolidado como un referente de estilo de vida basado en discursos sobre bienestar, alimentación y salud que, en numerosas ocasiones, han sido cuestionados por expertos por carecer de evidencia científica.

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Marcos Llorente en su visita a El Hormiguero el pasado martes 19 de mayo (Flickr)

El impacto en los jóvenes

Corell también pone el foco en las consecuencias que este tipo de mensajes pueden tener entre adolescentes y jóvenes seguidores del futbolista: “Este verano, en miles de casas de España, un adolescente le va a decir a su madre: ‘Llorente no se pone crema y está perfectamente’. Y el chaval se va a pasar el verano sin fotoprotector. Y no porque sea rebelde, porque tú se lo dijiste en prime time”.

El científico no solo dirige sus críticas al jugador del Atlético de Madrid. También señala directamente al presentador de Pablo Motos: “Y tú, Pablo Motos, le diste el micrófono sin ningún contrapeso científico”, en referencia a la ausencia de una voz experta que matizara o contrastara las afirmaciones durante la entrevista.

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En la misma línea se pronunció hace unos días el dermatólogo Agustín Buendía, director de la Fundación Piel Sana, quien recordó que la evidencia científica demuestra que las quemaduras solares en edades tempranas aumentan considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta.

Por su parte, Corell insiste en ello durante su publicación: “Las quemaduras solares antes de los 18 años multiplican el riesgo de melanoma en la edad adulta. Ese melanoma no va a llegar este verano, no os preocupéis. Llegará dentro de catorce, quince o veinte años, cuando esos adolescentes tengan ya sus propios hijos”.

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“Y entonces, ¿cómo vais a soportar esto? ¿Cómo vais a llevar en la mochila esas muertes acumuladas?”, se pregunta el inmunólogo. Corell lamenta además la ausencia de consecuencias legales para este tipo de discursos: “¿Y sabes lo que es más grave? Que no es un delito. En España, decir barbaridades sanitarias en televisión no constituye delito contra la salud pública”.

A través del ejemplo del futbolista Marcos Llorente, el nutricionista Mario Rey advierte sobre los riesgos de ciertas dietas a largo plazo. Basándose en estudios como el 'Global Burden of Disease', subraya que un bajo consumo de verduras está relacionado con una menor esperanza y calidad de vida.

A ello añade que esta situación debería cambiar cuando se tiene una gran influencia pública: “Porque cuando tienes millones de seguidores y usas esa influencia para desaconsejar una de las medidas preventivas más eficaces contra el cáncer, esto debería tener consecuencias legales”.

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Corell cierra su intervención con un mensaje directo de concienciación dirigido a toda la población: “Porque no, el sol no es tu entrenador y sin protección el sol es un mutágeno. Usa fotoprotector siempre y, si tienes hijos, pónselo tú”, insiste el inmunólogo, subrayando la importancia de protegerse frente a la radiación solar y de seguir las recomendaciones de la evidencia científica para reducir el riesgo de cáncer de piel.