El príncipe Haakon de Noruega alerta sobre el grave estado de salud de la princesa Mette-Marit: “En las últimas semanas ha empeorado considerablemente”

La princesa Mette-Marit y el príncipe Haakon celebran el día nacional en la residencia privada Skaugum en Asker, Noruega (Albert Nieboer Netherlands / Point De Vue)

El príncipe Haakon ha confirmado el deterioro de la salud de la princesa Mette-Marit durante la entrega del Premio Abel en Oslo, según informaron Seoghoer.dk y Aftenposten.no. Mette-Marit, esposa del heredero al trono noruego, enfrenta un agravamiento de la fibrosis pulmonar que padece desde hace casi una década, lo que ha obligado a su equipo médico y a la Casa Real a evaluar un posible trasplante como siguiente medida.

Haakon de Noruega señaló que la princesa necesita el apoyo permanente de una máquina de oxígeno en su vida cotidiana, una medida que, aunque proporciona cierto alivio, no representa una solución definitiva: “Necesita oxígeno en su vida diaria y eso ayuda un poco”. El propio Haakon reconoció: “La princesa heredera está gravemente enferma y tengo la sensación de que en las últimas semanas ha empeorado considerablemente”.

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El historial médico de la princesa muestra su fibrosis pulmonar diagnosticada desde hace aproximadamente 10 años y una evolución que hoy le exige el uso casi ininterrumpido de soporte de oxígeno, lo que ha provocado la cancelación de diversas actividades institucionales y ajustes continuos en su agenda. Fuentes médicas consultadas por la prensa noruega citan que se contempla un trasplante pulmonar, aunque la decisión aún depende de la evolución en las próximas semanas.

La princesa Mette-Marit y el príncipe Haakon celebran el día nacional en la residencia privada Skaugum en Asker, Noruega (Albert Nieboer Netherlands / Point De Vue)

La salud en la Casa Real de Noruega

El impacto de la enfermedad no se reduce al ámbito doméstico sino que ha generado preocupación en toda la familia real noruega. Haakon ha manifestado que la situación sanitaria de su esposa le quita el sueño y reflejó una inquietud que se ha hecho visible también entre los allegados, según informaron los medios nacionales.

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El caso de Mette-Marit se agravó en simultaneidad con otros desafíos para la Casa Real de Noruega. La reina Sonia ha sufrido recientemente un episodio de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, que le ha forzado a un reposo absoluto tras haber sido atendida en el Hospital Nacional, en Oslo, meses después del ingreso del propio Harald. Esta estancia médica obligó a cancelar su participación en una gira institucional de tres días por el condado de Vestland, una agenda que finalmente debió asumir en solitario el rey Harald.

El monarca, durante su llegada a Etne, abordó el tema públicamente afirmando: “Desafortunadamente, la reina ha tenido que quedarse en casa, así que tendréis que conformaros conmigo, pero le transmitiré vuestros mejores deseos”, evidenciando una respuesta protocolaria ante la crisis sanitaria.

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La princesa Mette-Marit de Noruega usando su máquina de oxígeno (Reuters)

Crisis alrededor de la princesa Mette-Marit

El contexto familiar se ha vuelto progresivamente más tenso debido también al proceso judicial que enfrenta Marius Borg, hijo de Mette-Marit, quien se encuentra en prisión preventiva bajo acusaciones de casi 40 delitos de agresión sexual y tenencia de drogas. La Fiscalía solicita para Borg una condena de hasta siete años de prisión, y por el momento las solicitudes de salida bajo fianza han sido denegadas.

La evolución de la fibrosis pulmonar en Mette-Marit y las recientes complicaciones han llevado a una monitorización médica constante y a recomendaciones de reposo, según informes de la prensa noruega. El escenario coincide con una oleada de bajas dentro de la familia real, lo que ha supuesto modificaciones en la representación y en la distribución de la agenda oficial.

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En la última intervención de Haakon durante un acto público, el príncipe enfatizó que la asistencia de oxígeno es solo paliativa, sin garantía de una solución a corto plazo. La exposición pública del príncipe sobre el agravamiento, inédita por su grado de sinceridad, ha marcado un precedente en la política de comunicación de la monarquía noruega respecto al tratamiento de cuestiones de salud.