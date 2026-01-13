Chris Pratt, en ‘El Hormiguero’: “No deberías estar mirando chicas en la iglesia”

El actor estadounidense Chris Pratt ha asistido como invitado al programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero', para promocionar su última película, 'Sin piedad'. / Cedida por el programa

La inteligencia artificial (IA) está a la orden del día, dentro y fuera de la ficción. Ha sido este ente lo que ha conducido esta noche a Chris Pratt hasta el plató de El Hormiguero. El actor estadounidense está en Madrid para promocionar Sin piedad (Timur Bekmambetov), una película donde la IA es protagonista y deberá decidir el destino de Pratt. Más allá de indagar en el filme y la actualidad de su temática, Pablo Motos ha sonsacado al artista curiosidades sobre su vida familiar, como el lugar donde conoció a su actual esposa: en la iglesia.

El programa de Antena 3 reactiva la temporada tras el parón navideño apuntando al mundo del audiovisual, tanto español como internacional. Esta semana, Pablo Motos acogerá a Joaquín Reyes, Antonio Banderas y Can Yaman, además de a un guardián de la galaxia que ya ha visitado al presentador en la noche del lunes. Durante su intervención, Pratt ha querido reflexionar sobre el papel de la IA y su rápida implantación en facetas como la justicia.

La película que ahora promociona, cuyo estreno en salas españolas está previsto para el próximo 23 de enero, se ambienta en un futuro cercano —el año 2029— y gira en torno a la historia de Chris Raven (Pratt en la ficción), un detective de homicidios y alcohólico que, tras despertar profundamente resacoso, descubre que su esposa ha sido asesinada y que las pruebas le incriminan como autor. La jueza del proceso es una avanzada Inteligencia Artificial llamada Mercy, capaz de juzgar, sentenciar y ejecutar en un intervalo de 90 minutos. En caso de no poder demostrar su inocencia en ese plazo, el personaje se enfrenta a una condena inminente.

Además, Chris Pratt ha aprovechado su espacio televisivo para avanzar algunos detalles de su próximo proyecto, un documental sobre el Vaticano que le ha llevado a mantener un encuentro privado de 20 minutos con el papa León XIV. El actor ha valorado la experiencia como “maravillosa”, señalando que fue un momento “realmente increíble” y que pudo conversar con el pontífice acerca de preocupaciones espirituales y formas de transmitir su fe.

La obsesión de Schwarzenegger por fumar puros y el humor de su hija, visto por Chris Pratt

El programa ha permitido que Chris Pratt mostrase su faceta más cercana. Consultado por Pablo Motos acerca de cómo es ser el yerno de Arnold Schwarzenegger, el actor, casado desde 2019 con Katherine Schwarzenegger, ha relatado situaciones cotidianas marcadas por el sentido del humor. “Sin duda, Arnold, Arnold siempre, es lo más”, ha señalado Pratt en tono divertido. A lo que ha añadido: “A veces me siento superfuerte y potente, saco músculo y miro a mi mujer y ella… ella me dice si me he olvidado quién es su padre”.

Sobre la relación con su suegro, Pratt ha destacado que “siempre está fumando puros, le encanta”. El actor ha señalado en el plató de televisión el ritual de su suegro. “Me dice, ‘toma, Chris, fuma’, cada vez que nace un bebé”, cuenta. “Me trae un puro cubano, lo corta, lo enciende en mitad de mi salón y yo tengo asma”, menciona entre risas. “Me lo fumo, tenemos una conversación y luego se va a casa”, comparte Pratt.

El actor Chris Pratt habla sobre su vida personal e incide en su matrimonio con Katherine Schwarzenegger y las manías de su suegro. / Cedidas por el programa

Al relatar cómo conoció a su actual esposa, Pratt ha compartido que fue en una iglesia, cuando él asistía a catequesis con su hijo de un matrimonio anterior. “Había pasado por un divorcio complicado y estaba en la iglesia cuando la vi y me pareció guapísima”, relata el actor, “entonces, pensé: ‘No deberías estar mirando chicas en la iglesia, estás aquí para rezar’”. No obstante, el desenlace fue que se conocieron y ahora tienen tres hijos en común.

La nueva película de Chris Pratt indaga en el papel de la IA en las sociedades actuales

El actor, en su asistencia al programa de Antena 3, ha definido la propuesta como “una película de acción y de muchísima tensión y emoción”, en la que la IA articula una estrategia acusatoria que obliga al protagonista a defenderse en un contexto de incertidumbre, donde ni él mismo está seguro de su inocencia. Según ha explicado Pratt, “hay que verla en 3D”. La recomendación llega porque, tal y como explica el actor, “la IA me presenta un montón de pruebas que indican que yo he asesinado a mi mujer y tengo que demostrar mi inocencia como sea, aunque en realidad no sé si la maté o no”.

Las preguntas sobre Inteligencia Artificial han ocupado buena parte de la conversación. Pratt ha manifestado su inquietud ante el avance de esta tecnología: “Vivimos en un mundo en el que ya estamos interactuando con la Inteligencia Artificial aunque no nos demos cuenta”. Por ello, considera que esta película es de extrema vigencia: “Aunque el mundo está evolucionando superrápido, esta tecnología lo está haciendo aún más rápidamente, con lo que es perfectamente posible que vivamos un mundo así”.

Chris Pratt en el plató de 'El Hormiguero', junto a Pablo Motos y Marron (a su derecha). / Cedida por el programa

En su valoración, Pratt ha señalado los riesgos reales de depender de la IA para tomar decisiones de justicia, argumentando que, si bien procesar datos mediante algoritmos permitiría acortar tiempos y reducir errores derivados del factor humano, resulta imprescindible establecer límites claros que impidan que sistemas automatizados puedan ejercer un poder absoluto.

El reto de la Inteligencia Artificial en el cine y la interpretación

La conversación ha derivado hacia el impacto de la Inteligencia Artificial en el propio sector audiovisual, ante la posibilidad de que herramientas de automatización puedan sustituir progresivamente a los profesionales del cine. Pratt ha subrayado que existen los efectos visuales y los efectos especiales —tradicionalmente costosos y laboriosos—, en los que la IA puede agilizar procesos y abaratar costes de producción.

Sin embargo, el actor defiende que “hay algo inherentemente humano en el arte de la interpretación, que es lo que permite conectar con el público”. Por eso mismo, Pratt descarta que “la IA vaya a llegar a tener alma y esa conexión que una persona tiene con un actor que le gusta”. En opinión del actor, la autenticidad interpretativa es insustituible y constituye el motivo último por el que los espectadores se identifican con determinados personajes y narrativas cinematográficas.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

La propia experiencia del rodaje ha supuesto un desafío para Pratt, quien ha revelado que la mayor parte del metraje se filmó con él atado a una silla —emulando un entorno claustrofóbico y limitado— a lo largo de largas sesiones continuas, a veces de hasta 60 minutos. Tal y como ha reconocido, su tendencia a la gesticulación debió adaptarse al formato impuesto por la trama y la puesta en escena, lo que complicó su trabajo actoral.