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Apple adelanta la fecha de estreno de ‘The Studio’: cuándo llegará el regreso de la exitosa serie sobre el mundo del cine

Protagonizada por Seth Rogen y ya sin la fallecida Catherine O’Hara, la ambiciosa producción está cerca de estrenarse

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En The Studio, Seth Rogen interpreta al recién nombrado director de un estudio de cine, Continental Studios. Desesperado por conseguir la aprobación de las celebridades, él y su equipo de ejecutivos de Continental Studios deben hacer malabarismos entre las exigencias corporativas y las ambiciones creativas mientras intentan mantener las películas vivas y relevantes. El estudio cuenta con un reparto repleto de estrellas encabezado por Catherine O'Hara, ganadora de los premios Emmy, SAG y Globo de Oro, Kathryn Hahn, nominada al Emmy, Ike Barinholtz y Chase Sui Wonders. Bryan Cranston, nominado al Oscar y ganador de un Emmy, Keyla Monterroso Mejía y Dewayne Perkins también son protagonistas.

Apple TV+ anunció la ventana de lanzamiento para la segunda temporada de The Studio, la comedia satírica creada por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez. El regreso de la serie está previsto para 2026, según confirmó la compañía junto a Lionsgate en una reciente actualización financiera. La segunda temporada de The Studio era esperada por los seguidores debido al impacto que tuvo su primer ciclo, que logró posicionarse entre las comedias más vistas de la plataforma. En este nuevo anuncio, ni Apple TV+ ni Lionsgate detallaron el día exacto ni el mes concreto de estreno. Sin embargo, el anuncio indica que los nuevos episodios llegarán antes de que termine el año 2026, despejando las dudas sobre el futuro inmediato de la producción.

El dato surge del informe trimestral presentado por Lionsgate, en el que la empresa abordó la situación de su división televisiva y comunicó la programación de sus lanzamientos para el resto del año. Esta comunicación oficial representa la primera confirmación pública de la ventana de estreno para la segunda temporada de The Studio. El dato fue recibido con interés entre los aficionados a las series de humor y sátira sobre la industria del entretenimiento, con la participación de estrellas reales como Martin Scorsese u Olivia Wilde. La segunda temporada de The Studio estará disponible exclusivamente en Apple TV+ en algún momento de 2026. Aunque hasta el momento no se revelaron detalles concretos sobre el calendario, el informe de Lionsgate remarcó que el estreno tendrá lugar en la segunda mitad del año, en línea con la reciente estrategia de la compañía para sus títulos más destacados.

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El anuncio oficial se produjo en el marco de la presentación de resultados de Lionsgate, que atraviesa una etapa de menor rentabilidad en su sector televisivo. Durante el último trimestre, los ingresos de la división responsable de The Studio disminuyeron de $543,3 millones a $254,6 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Las causas de esta caída, según el propio informe, estarían vinculadas al calendario de estrenos, ya que se lanzaron menos series en el periodo analizado. A pesar de este contexto de menores ingresos y un descenso en la rentabilidad —$40,6 millones el año pasado frente a $30,5 millones en el actual—, Lionsgate aseguró que mantiene su compromiso con la producción de nuevas temporadas y proyectos originales. La empresa destacó a The Studio como uno de los pilares de su estrategia para recuperar terreno en el sector del entretenimiento en streaming.

“El ancla se ha ido”: así enfrentará ‘The Studio’ la muerte de Catherine O’Hara en su segunda temporada
(Apple TV+)

Así es ‘The Studio’

The Studio es una comedia satírica que narra las peripecias de un ejecutivo de Hollywood enfrentado a las tensiones y cambios de la industria cinematográfica. El reparto principal incluye a Seth Rogen en el papel de Matt Remick, acompañado por la fallecida Catherine O’Hara (Patty Leigh), Ike Barinholtz (Sal Saperstein), Chase Sui Wonders (Quinn Hackett) y Kathryn Hahn (Maya Mason). Además, la serie cuenta con participaciones recurrentes de figuras como Bryan Cranston (Griffin Mill) y Dave Franco, quien se interpreta a sí mismo. La primera temporada fue bien recibida por el público y la crítica, consolidando su lugar entre las producciones más populares de Apple TV+. El programa destacó por su mirada ácida y humorística sobre los desafíos que enfrentan los ejecutivos en una industria en constante transformación.

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La confirmación de la nueva temporada de The Studio llega en un momento de ajustes para Lionsgate, que enfrenta una baja en sus ingresos por la menor cantidad de estrenos recientes. A pesar de este escenario, la compañía expresó su confianza en que el regreso de títulos como The Studio y el estreno de nuevas temporadas de otras series reconocidas, como The Rookie: North y la última entrega de Yellowjackets, contribuirán a revertir la tendencia negativa en sus balances.

Por el momento, no se han dado a conocer avances o detalles adicionales sobre la trama de la segunda temporada ni sobre incorporaciones al elenco. Los responsables de la serie y el estudio anticipan que habrá novedades a medida que se acerque la fecha de estreno. El retorno de The Studio a Apple TV+ en 2026 representa una apuesta clave tanto para la plataforma de streaming como para Lionsgate, que busca reafirmar su presencia en el competitivo escenario de las series originales. Los seguidores de la comedia deberán aguardar la confirmación de la fecha exacta, pero ya cuentan con la certeza de que el regreso está asegurado para el próximo año.

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