Aina Clotet consigue el primer galardón para España en el Festival de Cannes con el Premio Revelación de la Semana Crítica: “Extremadamente divertida”

Imágenes de 'Viva', de Aina Clotet. (Ikiru Films)

La directora y actriz Aina Clotet ha ganado el Premio Revelación con su primera película, Viva, en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, sección paralela a la que compite por la Palma de Oro, lo que supone el primer reconocimiento para cineastas españoles en la presente edición.

Viva narra la vida de una mujer que, tras superar un cáncer de mama, experimenta un impulso renovado por vivir. El jurado, bajo la presidencia de la cineasta india Payal Kapadia, ha subrayado el carácter de la protagonista, describiéndola como un personaje “radical” y “difícil”, pero capaz de ganarse el afecto del espectador.

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En su valoración, el jurado también se ha resaltado que la interpretación de Clotet resulta “visceral” y “extremadamente divertida”, algo que rima con la visión que la cineasta quiso imprimir en una película donde el valor del humor en la vida cotidiana es resaltado. “El humor es una herramienta esencial para enfrentarse a la vida, y los cineastas que más me inspiran son aquellos que se comunican a partir de la ligereza”, comentaba en la rueda de prensa posterior a la presentación.

Tráiler de 'Viva', la película de Aina Clotet que ha ganado el Premio Revelación en el Festival de Cannes.

El poder del humor para enfrentarse a la vida

“Valoro mucho que una película logre transportarme a lugares profundos con sencillez y sin excesos de pretensiones”, continuaba, lo que deja claro el tono con el que Viva ha logrado causar un gran impacto en la Semana Crítica de Cannes, cerificado ahora con este reconocimiento.

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“Gracias por creer en nuestro filme y por abrirnos las puertas al mundo”, decía Clotet al recoger el galardón. El Premio Revelación supone la inclusión de esta cineasta como una de las nuevas voces a tener en cuenta en el panorama nacional e internacional, tras un proyecto del que el jurado ha querido enfatizar tanto su complejidad como su magnetismo.

La inclusión de Viva en la programación del Festival se dio a conocer a mediados del pasado mes de abril, siendo la cuarta producción 100% española que concurriría en esta edición. “La emoción de saberlo, hace justo dos días, nos tiene en un limbo”, confesaba entonces la propia Aina Clotet, una cineasta que presentaba su primer largometraje tras una amplia trayectoria como actriz en teatro, cine y televisión, y con experiencia como guionista y directora en diferentes cortometrajes, como Después también, realizado junto a Carla Simón, así como en la serie Esto no es Suecia, que ya triunfó en el Festival de Canneseries.

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Imágenes de 'Viva', de Aina Clotet. (Ikiru Films)

Un Festival de Cannes más ‘español’ que nunca

Junto a Viva, el Festival de Cannes cuenta con una importante representación de películas españolas. En la Sección Oficial, compiten por primera vez tres títulos nacionales: El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, y La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo (también conocidos como Los Javis). En la playa, se rendirá también un homenaje a Carlos Saura con la proyección de una versión restaurada de Cría cuervos.

Además, en la sección Un Certain Regard (donde concurren jóvenes promesas) hay otras tres coproducciones españolas: El deshielo, de Manuel Martelli, La más dulce, de Laïla Marrakchi y Océano Titánico, de Jonstantina Kotzamani. En Cannes Première también se cuenta con Aquí, de Tiago Guedes, y The End Of It, de María Martínez Bayona, mientras que en la sección Special Screenings se proyectará Ceniza en la boca, de Diego Luna.

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“Habrá que ver si es o no un hecho coyuntural, pero lo cierto es que el cine español muestra una diversidad y una vitalidad sorprendentes, como nunca antes”, reconocía en los primeros días Thierry Frémaux, director artístico del festival. “Lo que es destacable es que tenemos representadas casi tres generaciones. Están los recién llegados, Los Javis, a los que yo, como no veo series, no conocía. Está Rodrigo Sorogoyen, que ya estuvo aquí con As bestas y que ya figura en el mapa del cine mundial, y luego, por supuesto, Pedro Almodóvar”.