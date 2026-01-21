La divertida broma de la hija de Scorsese al director que se ha hecho viral en redes: “¡Deberías alejarte de personas como yo!”

Martin Scorsese junto a su hija Francesca

Un video de Francesca Scorsese y su padre, el cineasta Martin Scorsese, ha generado una oleada de reacciones en redes sociales tras volverse viral en TikTok. En la grabación, la joven de veintiséis años pone a prueba a su padre con una serie de preguntas sobre “red flags” en una pareja, sin que el director —ganador del Oscar y figura clave en la historia del cine— sospeche que está opinando sobre sus propias características. El clip, que ya suma miles de visualizaciones y comentarios, ha encantado a usuarios y seguidores, quienes celebran el ingenio y la complicidad entre ambos.

Francesca, la menor de las tres hijas del realizador, ha construido una comunidad de más de 433 mil seguidores en TikTok, plataforma donde suele compartir fragmentos de la vida cotidiana junto a su padre. En su más reciente publicación, la joven introduce el juego preguntando a Martin si entiende los términos “red flag” y “green flag”, referencias populares entre la Generación Z para identificar señales negativas o positivas en potenciales parejas. El director acepta el reto y, con su particular sentido del humor, se presta a evaluar una lista de supuestos atributos de un candidato amoroso.

Durante la dinámica, Martin Scorsese califica como “red flags” comportamientos como “quejarse mucho”, “ser muy reservado” y “trabajar en cualquier cosa relacionada con el cine”. Sin advertir la trampa, descalifica tajantemente la idea de salir con alguien del sector cinematográfico, afirmando con un gesto de desaprobación: “Oh, es una red flag. ¡Cualquier cosa que tenga que ver con cine!”. La reacción inmediata de los usuarios no se hizo esperar, viralizando la frase y convirtiéndola en motivo de memes y comentarios irónicos sobre la extensa carrera del director en el séptimo arte.

La broma alcanza su punto álgido cuando Francesca, entre risas, revela que todas las supuestas señales negativas no eran más que una descripción de su propio padre. El cineasta, sorprendido, reacciona con una mezcla de humor y autocrítica: “¿Es sobre mí? ¡Entonces mira lo que ha pasado! Banderas rojas, no, deberías alejarte de personas como yo”. La espontaneidad del momento y la cercanía entre ambos se convirtieron en los principales atractivos del video, que en pocas horas acumuló miles de interacciones y una avalancha de mensajes celebrando la relación entre padre e hija.

Buen padre, mejor director

Entre los comentarios más destacados, varios usuarios señalaron la ironía de que Scorsese, quien ha dedicado más de seis décadas a la industria cinematográfica, considere incompatible una relación con alguien vinculado al cine. Otros subrayaron la capacidad de Francesca para sacar el lado más cotidiano y divertido del afamado director. Frases como “él es un verdadero Girl Dad”, “nadie sabía que necesitábamos contenido de Scorsese como padre hasta ahora” o “la dinámica entre ellos es adorable” se repitieron a lo largo de cientos de respuestas en la plataforma.

La viralidad del video se explica, en parte, por el contraste entre la imagen pública de Scorsese —asociada a obras como Taxi Driver, Uno de los nuestros o Shutter Island— y la faceta doméstica que muestra en los videos de su hija. Francesca ha reflexionado públicamente sobre el fenómeno, señalando que los seguidores se sienten atraídos por la oportunidad de ver al legendario cineasta en situaciones cotidianas y familiares, lejos de los focos y el protocolo de Hollywood. “La gente disfruta viendo ese lado más normal de él. Ven una gran estrella y un talento increíble, pero también [ven] al papá”, sostuvo en una entrevista.

La complicidad entre ambos se ha convertido en una marca de los videos de Francesca, quien en ocasiones anteriores ha conseguido que su padre participe sin saberlo en retos y tendencias virales. Martin Scorsese ha admitido en declaraciones a medios estadounidenses que muchas veces desconoce que lo están grabando y que el fenómeno de la viralidad le resulta ajeno. “No sabía que eso se iba a publicar… Yo solo estaba en la otra habitación con ella”, confesó sobre una de las grabaciones. Francesca es la única hija de Scorsese con su esposa Helen Morris, quien ha enfrentado el Parkinson durante más de tres décadas. El director también es padre de Cathy, de 59 años, y Domenica, de 49, de matrimonios anteriores. La naturalidad y la calidez familiar que transmiten sus interacciones en redes han consolidado a Francesca como una de las creadoras más queridas de TikTok, y han permitido a Martin Scorsese conectar con nuevas generaciones desde un registro completamente distinto al de su filmografía.