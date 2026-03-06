Entretenimiento

“Intento mantener el ego fuera de casi todo en mi vida”: Stephen Amell revela su cambio tras Arrow

El protagonista de The Borderline explica cómo la experiencia lo llevó a priorizar el trabajo en equipo y a evitar la sobrecarga, tanto en los rodajes como en su vida cotidiana

Stephen Amell analizó el final de Arrow y lo define como un momento de crisis de identidad profesional tras ocho años como superhéroe

El final de Arrow representó un momento de crisis de identidad para Stephen Amell, quien reconoció en YouTube, en el programa Inside of You with Michael Rosenbaum, que despedirse del superhéroe al que dio vida durante ocho años lo llevó a repensar su vida y carrera.

La sensación cuando una serie termina, aunque todos crean que están haciendo lo correcto, no es fácil de asimilar”. El actor lo sintetizó: “Cualquier cosa que acaba no bajo tus propios términos es un fracaso, al menos parcial”.

A pesar de no arrepentirse de haber cerrado esa etapa, Amell admitió que fue una decisión difícil. “No tengo grandes arrepentimientos, pero a veces pienso si debimos hacer 200 episodios”.

La reflexión de Stephen Amell
La reflexión de Stephen Amell sobre el fracaso resalta la importancia de aceptar las condiciones en que terminan los proyectos en la industria televisiva (THE CW/Frank/Europa Press)

Subrayó que concluir Arrow bajo sus propias condiciones fue un privilegio poco habitual en la industria. “Probablemente menos del 1% de las series llegan a un final decidido por los creadores”, planteó durante la entrevista en YouTube.

El replanteo tras dejar “Arrow”

Al terminar la serie, Stephen Amell vivió una “pausa profesional” que calificó de necesaria y desafiante. “La etapa tras Arrow fue una verdadera pausa profesional, una especie de ‘time out’ necesaria para replantear mi vida y mi carrera”. Utilizó una metáfora para graficar la situación: “Si tiras fuerte, solo haces el nudo más fuerte. Pero si aprendes a soltar, puede liberarse solo”.

Esos meses sin proyectos inmediatos lo enfrentaron a la incertidumbre: “Por varios meses después de la cancelación de Suits LA, la gente me preguntaba qué hacía, y mi respuesta era: nada, absolutamente nada”. Para Amell, fue un momento fundamental para aprender a soltar y dejar fluir las cosas, según relató en la misma entrevista en YouTube.

El peso de la autocrítica tras “Suits LA” y otros proyectos

Tras la cancelación de Suits
Tras la cancelación de Suits LA, Amell reconoce el peso de la autocrítica y la responsabilidad actoral ante los fracasos en televisión (NBC)

Frente a Suits LA, Amell asumió la “responsabilidad actoral” por el desenlace de la serie. “Al final, todo recae sobre mis hombros. Si hubiera funcionado, habría recibido el crédito; cuando no resulta, debo aceptar la culpa”.

El actor recordó que, tras la cancelación el 9 de mayo, percibió la noticia de inmediato: “Escuchas el tono de voz y ya sabes lo que viene. Antes de contestar el teléfono, ya sabía que no habíamos sido renovados”. De todas formas, rescató lo positivo del rodaje: “Fue un trabajo desafiante y una experiencia extraordinaria de principio a fin”.

Reconoció que, tras años de éxitos, las derrotas tienen un peso mayor: “Que Suits LA no lograra una segunda temporada dolió más aún que otras cancelaciones”.

El actor destaca que menos
El actor destaca que menos del 1% de las series finalizan bajo los términos de sus creadores, un hecho que considera excepcional (REUTERS/Carlos Osorio)

No obstante, rechazó la idea de que un fracaso defina su carrera: “Hay variables fuera de tu control; lo importante es aceptar tu parte de responsabilidad, pero también reconocer lo que simplemente escapa a ti”.

Aprender a soltar y compartir el liderazgo

La autocrítica llevó a Stephen Amell a modificar su modo de trabajo y su vida personal. “Intento mantener el ego fuera de casi todo en mi vida ahora. Si es ego, solo piensas en ti y te vuelves ciego al colectivo”.

Durante Arrow, confesó, intentaba asumir tareas ajenas, pero hoy prefiere privilegiar el trabajo en equipo: “En Suits LA, si podía ayudar a un compañero, lo hacía, pero aprendí a dejar que cada quien resuelva sus propios retos. Así hallan su agencia”.

Stephen Amell señala cómo aprender
Stephen Amell señala cómo aprender a soltar y compartir el liderazgo optimizó tanto su vida personal como su trabajo en el set (Dean Buscher/The CW)

Este cambio le permitió evitar la sobrecarga y focalizarse en lo esencial: “Si lo que haces no contribuye a la solución, mejor no lo hagas”. Dejar fluir, sostiene, es la vía para encarar los problemas en el set y en la vida.

Resumió el proceso en la entrevista en YouTube: “Si tienes la voluntad de apartarte y dejar que el nudo se deshaga solo, casi siempre te sorprenderás de los resultados”.

Nuevas oportunidades en “The Borderline” y el cambio de rumbo

Amell describió su presente en The Borderline, la nueva serie grabada en Canadá y estrenada tras el Super Bowl: “Es un nuevo papel, una serie limitada… pero con potencial de continuar”. Destacó la libertad creativa y el tono diferente de la producción: “Es oscura, pero tan oscura que resulta graciosa”.

Stephen Amell confiesa que afrontar
Stephen Amell confiesa que afrontar el cierre de Arrow fue una experiencia desafiante marcada por la necesidad de replantear vida y carrera (Bettina Strauss/The CW)

Recalcó la importancia de apostar por ficciones canadienses y salir del circuito de Hollywood: “Creo firmemente que el contenido que hacemos en Canadá es bueno: actores profesionales y equipo de primer nivel”. Para Amell, llevar su carrera hacia la internacionalización implica una verdadera reinvención, abierta a más temporadas y expectativas renovadas.

Paternidad, vulnerabilidad y el aprendizaje fuera de cámaras

En lo personal, Stephen Amell remarcó que la pausa profesional le permitió reconectarse con su familia. “Familia, hijos… Ahora que ambos están en etapas fascinantes, tengo la oportunidad de ser más presente”. Recalcó la importancia de dar espacio a los hijos para que se equivoquen y aprendan: “Debes permitir que tus hijos se equivoquen para que aprendan”.

La vulnerabilidad marca tanto su paternidad como su visión sobre los errores y el crecimiento. “Aprendí a reconocer mis límites y a dedicar tiempo a descansar. No todos los días requieren de grandes logros; a veces basta con relajarse y dejar que las cosas pasen”.

Stephen Amell resalta el valor
Stephen Amell resalta el valor de la paternidad y la vulnerabilidad, reconociendo el aprendizaje y el tiempo en familia tras su pausa profesional (REUTERS/Daniel Cole)

El actor concluyó que este tiempo de entrega a la familia fue intenso y valioso, aunque esté marcado por la incertidumbre: “Nunca sé cuánto tiempo tendré en casa, pero estos periodos de entrega total fuera de los sets son un privilegio que valoro profundamente”.

