Vuelven ‘Los vigilantes de la playa’: esto es lo que se sabe de la nueva serie de Fox

Imagen de 'Los vigilantes de la playa'

“Vuelven los atrevidos rescates en el océano, las playas vírgenes y los icónicos trajes de baño rojos, junto con toda una nueva generación de salvavidas de Baywatch. Nuestros protagonistas navegan por vidas personales complicadas y desordenadas en este reinicio lleno de acción que demuestra que existe la familia en la que naces y la familia que encuentras”. De esta forma tan épica solo se puede anunciar una serie como Los vigilantes de la playa, la que durante muchos años fue una de las series más icónicas y seguidas y que con el tiempo se ha convertido en un emblema de los 90. Y eso que empezó en 1989 y terminó en 2001

Más de 23 años después de su última temporada, Los vigilantes de la playa está a punto de volver con una nueva serie de la mano de Fox, tal y como informaba el medio Variety desde Estados Unidos. De esta forma, la Fox se uniría a la fiebre de remakes de series de los 90, como hemos visto recientemente en otros casos como el de Salvados por la campana, Riley y el mundo, Roseanne o Aquellos maravillosos 90. Está claro que si hace unos años los productores y directores estaban orientando sus ideas hacia los 80, ahora la nostalgia que prima es la noventera, y con ella la de una de las series que marcó la televisión de aquella época. No solo eso, sino que además fue la lanzadera en la carrera de varias estrellas que por aquel entonces eran bastante jóvenes.

Así es, estamos hablando no solo de David Hasselhoff, gran estrella del show tras protagonizar El coche fantástico, sino sobre todo de Pamela Anderson, Carmen Electra, Jeremy Jackson, Yasmin Bleeth o especialmente Jason Momoa. El actor conocido por Juego de tronos o dar vida a Aquaman en las películas del universo DC entró en la serie con apenas 20 años para dar vida a Jason Ioane. Un papel para el que mintió diciendo que era un reconocido modelo de varias marcas, pero a partir del cual crearía toda una imagen en torno a personajes muy musculosos.

El cambio físico de Jason Momoa en 20 años: de 'Los vigilantes de la playa' a 'Aquaman'

Sin socorristas confirmados pero sí líder

Fox ha confirmado que la serie se ha puesto en marcha, lo que aun no se sabe es si contará con esta retahíla de actores, cuando exceptuando a Momoa y David Hasselhoff puntualmente, muchos de ellos han caído en el olvido. De momento la productora no ha querido dar muchas pistas sobre quién formará parte del elenco, aunque siguiendo el modelo de otros reboots de los 90 mencionados, no sería de extrañar que contase con algún personaje recurrente o cameo de la original. Por otro lado, sí que se ha confirmado que la serie contará con Lara Olsen (Spinning Out) como showrunner, además de contar con los creadores originales de la serie como productores ejecutivos, Gregory J. Bonann y Douglas Schwartz.

En cualquier caso, no hay que olvidar que Los vigilantes de la playa ya contó con una readaptación, aunque en formato película en vez de serie. Fue en el año 2017 y de la mano del director Seth Gordon (Cómo acabar con tu jefe). Aquella película contaba nada menos que con otro reparto cargado de jóvenes estrellas, como Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach o Priyanka Chopra, además de estar liderados por un nuevo Mitch Buchannon, el de Dwayne Johnson. La película no tuvo del todo el éxito esperado, aunque se espera que con la vuelta al formato original, la serie, los vigilantes vuelvan a conquistar una nueva década.