Agencias

Arcángel presenta su nuevo disco 'La 8va Maravilla' en Fiestas SanSe 2026 de Puerto Rico

Guardar

San Juan, 15 ene (EFE).- El reguetonero puertorriqueño Arcángel presentó este jueves su nuevo álbum, 'La 8va Maravilla' compuesto de 18 temas, que lanzó coincidiendo con el vigésimo aniversario de su carrera musical, en las Fiestas de la Calle San Sebastián, en el escenario de la Plaza de Armas, en el Viejo San Juan.

"Yo soy de ustedes hoy, mañana y siempre y voy a ser de ustedes en otra vida, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. La octava maravilla está en la casa. Puerto Rico dame una 'fucking' bulla", expresó Austin Agustín Santos, nombre de pila del artista, frente a los cientos de personas que abarrotaron la plaza, expectantes ante el "listening party" del disco.

El artista urbano apareció en el escenario cantando uno de sus grandes éxitos como ‘Me acostumbré’, el tema que publicó junto a Bad Bunny en 2017, y después hizo sonar ‘La ocasión’, la canción que tiene con De La Ghetto, Ozuna, Anuel AA, Dj Luian y Mambo Kingz.

Después hacer vibrar toda la plaza con sus temas más conocidos, Arcángel hizo sonar su nueva producción que cuenta con varias colaboraciones, en el tema 'Di Amén' junto a Daddy Yankee, 'Lluvia' con Ricky Martin o 'Chula' con Beéle.

En el centro de la explanada donde el reguetonero actuó frente a sus fanáticos, se erigió una estatua del artista de color dorado, ataviada con gafas de sol y un reloj, que miraba al cielo con las manos en posición de rezo.

El título del álbum hace referencia a ‘La Maravilla’, apodo que él mismo adoptó y también representa que es la octava maravilla del mundo, tras realizar un viaje por las siete maravillas del mundo moderno.

Tras finalizar su espectáculo en la Plaza de Armas, Arcángel subió de sorpresa al escenario de la Plaza del Quinto Centenario entre aplausos del público, y estuvo acompañado por su hijo Austin, Lyanno, Dei V, Luar la L, Chencho Corleone y DJ Luian.

Recientemente, Arcángel ofreció una fiesta para celebrar sus 20 años de trayectoria musical y el lanzamiento de este álbum, a la que asistió Bad Bunny, De La Ghetto, Tainy, DJ Luian, DJ Nelson, Naldo, los productores Luny Tunes, Mario VI y Jowell, entre otros.

El artista urbano publicó este disco después de que miles de fanáticos siguieran el año pasado por redes sociales su visita a las siete maravillas, en un viaje de 18 días estuvo en Chichén Itzá (México), Machu Picchu (Perú), Cristo Redentor (Brasil), Coliseo de Roma (Italia), Petra (Jordania), Taj Mahal (India) y finalizó en la Gran Muralla China.

Arcángel estrenó en diciembre de 2024 el EP, ‘Papi Arca’, su trabajo musical más reciente desde ‘Sentimiento, Elegancia y Maldad’, compuesto de nueve canciones, con las colaboraciones de Eladio Carrión, Randy, Sech, YOVNGCHIMI y Dei V, consolidando al artista como un creador de tendencias y un puente generacional en la música latina. EFE

(foto) (video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Guterres denuncia la entrada "ilegal" de autoridades israelíes a un centro de salud de la UNRWA en Jerusalén

Guterres denuncia la entrada "ilegal"

Reino Unido y Noruega respaldan una misión de la OTAN de vigilancia en el norte del océano Atlántico

Reino Unido y Noruega respaldan

Al menos tres muertos y más de 20 heridos por el derrumbe de un autobús en el sur de Perú

Las autoridades en Arequipa confirmaron que, tras caer un vehículo con trabajadores mineros a un barranco de 50 metros, los equipos de emergencia brindan ayuda inmediata a los sobrevivientes mientras se investigan los factores que provocaron el siniestro

Al menos tres muertos y

Yemen nombra como primer ministro al actual titular de Exteriores tras la dimisión de Bin Buraik

La autoridad presidencial designa a Shaya Mohsen al Zindani para encabezar el gabinete yemení después de la salida de Salem Saleh bin Buraik, buscando fortalecer reformas, combatir la corrupción y responder a la crisis política y económica en medio del conflicto

Yemen nombra como primer ministro

Rusia acusa a EEUU de intentar "justificar una agresión" contra Irán al pedir la reunión del Consejo de Seguridad

El representante ruso ante Naciones Unidas criticó la convocatoria estadounidense de una reunión urgente, advirtiendo sobre riesgos de escalada y acusando a Washington de buscar respaldo internacional para actuaciones armadas en territorio iraní, según declaraciones oficiales

Rusia acusa a EEUU de