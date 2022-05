“Doctor Strange en el multiverso de la locura”: seis datos curiosos sobre el nuevo film de Marvel

"Doctor Strange en el multiverso de la locura", el film que trajo de vuelta al superhéroe hechicero. (Marvel)

Convertido en uno de los títulos más elegidos a la hora de ir al cine, Doctor Strange en el multiverso de la locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) encierra muchos elementos de color que hacen aún más interesante su trama. La película cuenta en su elenco con el ya conocido Stephen Strange (encarnado por el actor inglés Benedict Cumberbatch) y los personajes de Wanda/Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen, WandaVision), América Chavez, interpretada por la joven Xochitl Gomez (El club de las niñeras), Wong (Benedict Wong, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) y Christine Palmer (Rachel McAdams, Cuestión de tiempo) en los roles centrales.

Acá les acercamos algunos datos curiosos de la película dirigida por Sam Raimi (El hombre araña 3, Umma) que les van a llamar mucho la atención.

Cumberbatch y las distintas versiones de Dr. Strange

El actor Benedict Cumberbatch tuvo que interpretar varias versiones de Dr. Strange en el film. (Marvel)

Los distintos universos que atraviesa este superhéroe a través de la trama plasmada en la película le presentaron un gran desafío a Cumberbatch, ya que tuvo que ofrecer distintas versiones de Dr. Strange. El actor recuerda una escena que le resultó muy divertida de acuerdo a información que distribuyó la compañía Disney: “Tengo una escena en la que me encuentro con otra versión de mí mismo, una escena muy importante cerca del final de la película, en la que conocemos a Doctor Strange Siniestro, como lo bautizamos. Es complicado. Fue un día de trabajo muy raro. Trabajas con otro actor o un doble, y tienes que acordarte de tu actuación anterior, aunque usas al otro como un marcador del lugar en donde estabas. Pero es algo que logramos refinar y hacer bien. Y es muy divertido. Me entusiasma mucho que el público vea a los dos Strange juntos en escena ”.

Las cuatro cuadras de Nueva York que fueron reconstruidas

Se recrearon cuatro cuadras de Nueva York en los exteriores de un estudio. (Marvel)

Una de las escenas más impactantes de la película nos lleva directo a las calles neoyorkinas. Allí, el personaje de América deberá intentar salir con vida de un monstruo llamado Gargantos que la persigue por su capacidad para viajar sin problemas entre los distintos universos. La película iba a tener como locación las ciudades de Londres y Filadelfia pero la pandemia de COVID-19 obligó al equipo de producción a cambiar los planes de rodaje. Así, la mayoría de las escenas se filmaron en los exteriores de estudios como Longross. La escena del pulpo gigante Gargantos iba a realizarse en Filadelfia simulando ser Nueva York, pero con las restricciones de viajes se decidió construir cuatro cuadras de la Gran Manzana en el set para poder cumplir con los requisitos de efectos especiales. Consistió en una construcción monumental.

Un director que fue mago

"De joven, hice de mago en fiestas infantiles y celebraciones de bodas", afirmó Sam Raimi el director del film. (Marvel)

Sam Raimi es un experto en el género de terror y en su capacidad de generar adrenalina en cada uno de sus films. Pero también disfruta mucho de la magia y lo expresó de esta manera: “Una de las razones por las cuales me interesa Doctor Strange como personaje es que se trata de un mago. De joven, hice de mago en fiestas infantiles y celebraciones de bodas. Siempre me fascinó crear ilusiones. Un superhéroe que es un ilusionista y un mago reviste para mí un interés especial”.

La historia detrás del pulpo gigante

La Bruja Escarlata maneja con su mente al pulpo gigante que va en busca de América. (Marvel Studios)

Gargantos es una criatura siniestra que forma parte de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Para los seguidores de los cómics de Marvel, este pulpo gigante de un solo ojo es un viejo conocido ya que apareció en la edición número 80 de la serie antológica Strange Tales. Este monstruo mide dos metros y medio, posee ocho patas, tiene mucha habilidad para arrojar autos por el aire, romper vidrieras, arrancar postes de luz y destrozar semáforos.

El vestuario de América

El diseño de la chaqueta con la estrella de América fue pensado por Graham Churchyard, un histórico vestuarista del universo Marvel. (Marvel)

Graham Churchyard fue el encargado de la realización de los trajes de la película y trabajó muy de cerca en la incorporación del personaje de América en el universo Marvel. Se mantuvo la chaqueta de jean con la que el personaje aparece en el cómic, que a su vez lleva una estrella estampada en la espalda. “Hice muchas versiones de estrellas inspiradas en las estrellas típicas del Día de los Muertos. Comencé con un modelo con grafiti de Balenciaga y terminé con una versión más compacta a la que le pintamos a mano muchos grafitis. El abrigo representa el alcance de sus viajes a través del multiverso, estampado con imágenes e insignias” , afirmó Churchyard.

La batalla que llevó 4 meses de preparación

La batalla en Kamar-Taj llevó 4 meses de preparación. (Marvel)

Es una de las escenas más impactantes de la película que se lleva a cabo en Kamar-Taj, tierra natal de Ancestral y la sede de entrenamiento de hechiceros. Para recrearla se volvieron a utilizar los sets de Longcross Studios. Colaboraron distintas divisiones de efectos especiales y visuales, y se utilizaron dobles para muchas tomas (muchos de ellos iban volando atados por cables con cámaras que los seguían mientras hacían las piruetas). Jeff Habberstad, director de estas escenas, recordó una anécdota: “La primera explosión generó tanto polvo que tapó la acción. Así que limpiamos todo y reseteamos los explosivos para hacer una segunda toma”. En total se tardó cuatro meses de planificación .

