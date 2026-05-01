Silvia Severino, psicóloga: “Lo que te rodea te afecta más de lo que crees”

El entorno afecta al bienestar personal, según la psicóloga Silvia Severino. (Freepik)

En la vida cotidiana, solemos poner el foco en lo que pensamos o en cómo actuamos, como si todo dependiera exclusivamente de nuestra voluntad individual. Sin embargo, hay factores más silenciosos que influyen en nuestro estado de ánimo y en nuestra manera de percibir el mundo; elementos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que están presentes en cada momento de nuestra rutina.

El entorno en el que nos movemos —los espacios físicos, las personas con las que interactuamos o incluso las dinámicas que sostenemos— puede tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. A veces, atribuimos nuestro cansancio, inseguridad o falta de motivación a cuestiones internas, sin detenernos a observar qué nos rodea realmente.

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Aunque tendemos a pensar que somos inmunes o que sabemos gestionar cualquier situación, lo cierto es que nuestro bienestar no depende únicamente de nuestras decisiones conscientes. La energía de los lugares y las relaciones también juega un papel determinante en cómo nos sentimos, en nuestras expectativas y en la imagen que construimos de nosotros mismos.

La energía de los lugares y las relaciones también juega un papel determinante en cómo nos sentimos. (Freepik)

En este contexto, la psicóloga Silvia Severino (@silviaseverinopsico en TikTok) pone el acento en una idea clave: “Lo que te rodea te afecta más de lo que crees”. Su afirmación rompe con la tendencia a responsabilizarnos únicamente de nuestro mundo interno y abre la puerta a una reflexión más amplia sobre el peso del contexto en nuestra vida diaria.

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La importancia del entorno en el bienestar

Según explica la experta, “tu sistema nervioso siempre está escuchando y tu mente se adapta de forma constante al entorno”. Esto significa que, incluso cuando no somos plenamente conscientes, nuestro cuerpo y nuestra mente están reaccionando a estímulos externos de manera continua. No se trata solo de grandes acontecimientos, sino de pequeñas interacciones, ambientes o rutinas que se repiten en el tiempo.

Esa adaptación constante puede tener consecuencias claras en nuestro bienestar. Como señala la experta, “por eso hay lugares que te drenan sin razón y personas que te dejan agotada o dudando de ti misma”. La sensación de cansancio inexplicable o de inseguridad persistente no siempre nace de un problema interno, sino que puede ser una respuesta directa a lo que estamos viviendo alrededor.

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En este sentido, Severino desmonta una creencia muy extendida: la de que sentirse afectado por el entorno es una señal de debilidad. “No es debilidad, es una respuesta emocional al contexto que habitas”. Así, invita a abandonar la autoexigencia excesiva y a mirar con mayor comprensión lo que nos ocurre.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

El planteamiento también cambia la forma en la que entendemos el crecimiento personal. En lugar de centrarse únicamente en el análisis interno, la psicóloga propone ampliar el foco: “El crecimiento personal no siempre empieza con preguntas como esta ‘¿qué me pasa?’, sino mirando con honestidad lo que estoy sosteniendo a mi alrededor”. Es decir, no basta con introspección; también es necesario revisar qué dinámicas, relaciones o espacios forman parte de nuestra vida.

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Esta mirada implica asumir que, en muchas ocasiones, el cambio no pasa solo por modificar pensamientos, sino por tomar decisiones sobre el entorno: alejarse de ciertos contextos, redefinir vínculos o transformar hábitos puede ser tan importante como cualquier proceso interno.

Por ello, Severino concluye con una idea que sintetiza su enfoque: “Cuidar tu entorno es el mayor acto de respeto por ti misma”. Más allá de consejos abstractos sobre bienestar, su mensaje apunta a una acción concreta: observar, evaluar y, si es necesario, cambiar aquello que nos rodea.

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